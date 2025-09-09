Advertisement

صحة

أقوى الزيوت الطبيعية لتعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه

Lebanon 24
09-09-2025 | 12:44
يسعى الكثير من الأشخاص، خصوصًا النساء، إلى حلول طبيعية تعزز نمو الشعر وتحميه من التساقط والتقصف. من أبرز هذه الحلول الزيوت الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في تقوية الشعر وتحسين مظهره وصحته.

1- زيت جوز الهند

غني بحمض اللوريك، وهو عنصر فعّال يحمي جذور الشعر من التقصف وأضرار الأشعة فوق البنفسجية. يناسب جميع أنواع الشعر، ويفضّل تسخينه قليلًا ثم وضعه لمدة لا تقل عن نصف ساعة قبل غسله جيدًا.

2- زيت الزيتون

يعمل على تقليل الالتهابات وتحسين صحة فروة الرأس وبصيلات الشعر. يمنح الشعر نعومة ويحميه من التساقط. لكن من الأفضل عدم تركه أكثر من 30 دقيقة على الشعر.

3- زيت الجوجوبا

يدخل في تركيب العديد من الشامبوهات والبلسم، ويشتهر بقدرته على:

تنعيم الشعر الباهت وإعادة اللمعان.

علاج جفاف فروة الرأس والسيطرة على القشرة.

تقليل فقدان البروتين وتكسر الشعر بفضل تغلغله العميق في البصيلات.

4- زيت الأفوكادو

مصدر ممتاز لفيتامين E، ما يجعله فعالًا ضد تساقط الشعر. بفضل محتواه العالي من الأحماض الدهنية والمعادن، يعزز نمو الشعر ويحافظ على صحته بشكل عام.

5- زيت اللوز الحلو

يُعتبر من الزيوت الأخف على الشعر، ويساعد على:

علاج جفاف الشعر وبهتانه.

ترطيب فروة الرأس ومكافحة القشرة.

يمكن استخدامه يوميًا لتصفيف الشعر دون قلق من ترك أثر دهني زائد. (الكونسيلتو)
