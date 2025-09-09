لحماية عينيك… تناول هذه الأطعمة

تلعب التغذية دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة وتحسين الرؤية، إذ يمكن لاختيار الأطعمة المناسبة أن يعزز صحة البصر بشكل كبير.

وفي تصريح لموقع HT Lifestyle، أفاد الدكتور شيبو فاركي، لمستشفيات Maxivision لطب العيون في ، أن "للنظام الغذائي تأثيرًا مباشرًا على صحة العين، إذ تحتوي بعض الأطعمة على مضادات الأكسدة والفيتامينات والدهون الصحية التي تدعم عدسة العين وشبكيتها، وتقلل من الإجهاد التأكسدي الذي قد يؤدي إلى ضعف البصر ".





كما ذكر الدكتور فاركي بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تعزيز الرؤية:



أوّلاً، الخضروات الورقية (السبانخ والكرنب): تحتوي هذه الفاكهة على اللوتين والزياكسانثين بكثرة، وهما كاروتينويدان يحميان طبيعيًا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.



كما أنهما يقللان من الضرر التأكسدي ويسهمان في الحفاظ على الرؤية المركزية وصحة الشبكية على المدى .





ثانيًا، الأسماك الدهنية (السلمون والسردين):



بفضل غناها بأحماض 3، تحافظ الأسماك الزيتية على المكون الدهني للغشاء الدمعي، وتُسهّل وظيفة خلايا الشبكية.



وقد ارتبط تناولها اليومي بانخفاض معدل الإصابة بجفاف العين وإبطاء التنكس البقعي المرتبط بالعمر.





ثالثًا، الحمضيات والفلفل الحلو:



فيتامين ج مضاد أكسدة قوي، يتواجد بكثرة في البرتقال والليمون والفلفل. ويسهم في تركيب مضادات أكسدة أخرى مثل فيتامين هـ، ويدعم إنتاج الكولاجين في أنسجة العين، ويؤخر ظهور إعتام عدسة العين وتطوره.





رابعًا، البيض:



يوفر صفار البيض كميات عالية بشكل استثنائي من اللوتين والزياكسانثين المتاحين بيولوجيًا بالإضافة إلى فيتامين أ.



كما يسهم في توفير الدهون الطبيعية للمساعدة في الامتصاص؛ وهذا يجعل البيض طريقة مريحة وسهلة لتلبية الاحتياجات الغذائية اليومية لحماية العين.





خامسًا، المكسرات والبذور والبقوليات:

بذور دوار الشمس واللوز غنية بفيتامين هـ وأحماض أوميغا 3 النباتية.



أما العدس والحمص، فهما غنيان بالزنك، وهو عنصر أساسي في نقل فيتامين أ إلى شبكية العين والحفاظ على الرؤية الليلية فيها.



تناول هذه الأطعمة يوميًا لا يُغذي العين فحسب، بل يُساعد أيضًا على بناء مناعة ضد التنكس المرتبط بالعمر.



ويُساعد مزيج من العناصر الغذائية مثل اللوتين والزياكسانثين، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وفيتامينات أ، ج، هـ، والزنك على تقليل الإجهاد التأكسدي، وتعزيز تدفق إلى أنسجة العين، وحماية الأعضاء الحساسة مثل الشبكية والعدسة، وفقًا للدكتور شيبو فاركي.