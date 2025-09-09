Advertisement

صحة

لحماية عينيك… تناول هذه الأطعمة

Lebanon 24
09-09-2025 | 15:37
A-
A+
Doc-P-1414859-638930548945797937.webp
Doc-P-1414859-638930548945797937.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلعب التغذية دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة العين وتحسين الرؤية، إذ يمكن لاختيار الأطعمة المناسبة أن يعزز صحة البصر بشكل كبير.
Advertisement


وفي تصريح لموقع HT Lifestyle، أفاد الدكتور شيبو فاركي، المدير الطبي لمستشفيات Maxivision لطب العيون في تاميل نادو، أن "للنظام الغذائي تأثيرًا مباشرًا على صحة العين، إذ تحتوي بعض الأطعمة على مضادات الأكسدة والفيتامينات والدهون الصحية التي تدعم عدسة العين وشبكيتها، وتقلل من الإجهاد التأكسدي الذي قد يؤدي إلى ضعف البصر مع مرور الوقت".


كما ذكر الدكتور فاركي بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تعزيز الرؤية:

أوّلاً، الخضروات الورقية (السبانخ والكرنب): تحتوي هذه الفاكهة على اللوتين والزياكسانثين بكثرة، وهما كاروتينويدان يحميان طبيعيًا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

 كما أنهما يقللان من الضرر التأكسدي ويسهمان في الحفاظ على الرؤية المركزية وصحة الشبكية على المدى الطويل.


ثانيًا، الأسماك الدهنية (السلمون والسردين): 

بفضل غناها بأحماض أوميغا 3، تحافظ الأسماك الزيتية على المكون الدهني للغشاء الدمعي، وتُسهّل وظيفة خلايا الشبكية.

وقد ارتبط تناولها اليومي بانخفاض معدل الإصابة بجفاف العين وإبطاء التنكس البقعي المرتبط بالعمر.


ثالثًا، الحمضيات والفلفل الحلو: 

فيتامين ج مضاد أكسدة قوي، يتواجد بكثرة في البرتقال والليمون والفلفل. ويسهم في تركيب مضادات أكسدة أخرى مثل فيتامين هـ، ويدعم إنتاج الكولاجين في أنسجة العين، ويؤخر ظهور إعتام عدسة العين وتطوره. 


رابعًا، البيض: 

يوفر صفار البيض كميات عالية بشكل استثنائي من اللوتين والزياكسانثين المتاحين بيولوجيًا بالإضافة إلى فيتامين أ.

كما يسهم في توفير الدهون الطبيعية للمساعدة في الامتصاص؛ وهذا يجعل البيض طريقة مريحة وسهلة لتلبية الاحتياجات الغذائية اليومية لحماية العين.


خامسًا، المكسرات والبذور والبقوليات:
بذور دوار الشمس واللوز غنية بفيتامين هـ وأحماض أوميغا 3 النباتية.

أما العدس والحمص، فهما غنيان بالزنك، وهو عنصر أساسي في نقل فيتامين أ إلى شبكية العين والحفاظ على الرؤية الليلية فيها.

تناول هذه الأطعمة يوميًا لا يُغذي العين فحسب، بل يُساعد أيضًا على بناء مناعة ضد التنكس المرتبط بالعمر.

ويُساعد مزيج من العناصر الغذائية مثل اللوتين والزياكسانثين، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وفيتامينات أ، ج، هـ، والزنك على تقليل الإجهاد التأكسدي، وتعزيز تدفق الدم إلى أنسجة العين، وحماية الأعضاء الحساسة مثل الشبكية والعدسة، وفقًا للدكتور شيبو فاركي.
مواضيع ذات صلة
لإعادة إنتاج الكولاجين في جسمك.. تناول هذه الأطعمة
lebanon 24
10/09/2025 02:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي أضرار تناول الأطعمة المقلية؟
lebanon 24
10/09/2025 02:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لمن يتناول أدوية القلب.. تجنّب هذه الاطعمة
lebanon 24
10/09/2025 02:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يجب أن تفكر مرتين قبل تناول طعام الطائرة؟ أطباء يكشفون الحقيقة المقلقة!
lebanon 24
10/09/2025 02:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24

مع مرور الوقت

المدير الطبي

تاميل نادو

السلمون

أوميغا

الطويل

على بن

العين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
13:15 | 2025-09-09
12:44 | 2025-09-09
11:01 | 2025-09-09
07:41 | 2025-09-09
03:51 | 2025-09-09
01:34 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24