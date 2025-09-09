26
صحة
صيحة تجميلية خطيرة قد تشوّه الوجه.. ما هي؟
Lebanon 24
09-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر خبراء تجميل وأطباء جلد من مخاطر انتشار ما يسمى بـ"
البوتوكس
المنزلي"، بعد تزايد مقاطع الفيديو على منصات التواصل، خصوصًا "تيك توك"، التي تُظهر أشخاصًا يحقنون أنفسهم بمنتج
كوري
جنوبي يُعرف باسم "إينوتوكس"، وهو نسخة رخيصة من البوتوكس الطبي.
ويتميز "إينوتوكس" بأنه جاهز للحقن ومتاح عبر الإنترنت بأسعار زهيدة (نحو 60 دولارًا للعبوة)، مقارنةً بالعلاج الطبي الذي قد يتخطى الألف دولار. لكن الأطباء يحذرون من أنه يُباع بشكل غير قانوني ولم يخضع لأي اختبارات سلامة من قبل
إدارة الغذاء
والدواء الأميركية.
الخبراء نبهوا إلى أن الحقن غير المهني قد يؤدي إلى شلل عضلات الوجه، تدلي الجفون، التهابات وتشوهات، بل وقد يتسبب بمضاعفات مميتة مثل صعوبة التنفس أو التسمم بالبوتوكس.
وشددوا على أن حقن البوتوكس يجب أن يتم حصراً على أيدي أطباء مختصين ومرخصين، محذرين من أن إغراء الكلفة المنخفضة لا يوازي حجم المخاطر الصحية الجسيمة. (روسيا اليوم)
