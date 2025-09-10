Advertisement

صحة

توفر للمرضى علاجاً طويل الأمد دون ألم... تعرفوا على الإبر الدقيقة لتوصيل الأدوية

Lebanon 24
10-09-2025 | 00:03
طوّر باحثون من كوريا الجنوبية رقعة إبر دقيقة مبتكرة تتيح توصيل الأدوية عبر الجلد بشكل مستمر وطويل الأمد، لتشكل بديلاً فعالاً للإبر التقليدية المؤلمة.
قاد الدراسة البروفيسور ونكو كانغ وزميلته الدكتورة سوهي جيون من كلية الصيدلة في جامعة تشونغ آنغ، بالتعاون مع الدكتور جون هو جونغ من كلية الطب في الجامعة نفسها.


تعتمد الرقعة على تقنية "الإبر الدقيقة المنسوجة كهربائياً" (EW-MNs) المستوحاة من لسعة النحل، حيث تُنشأ شبكة من الألياف النانوية حول الإبر المعدنية باستخدام الغزل الكهربائي.
يضمن هذا التصميم التصاق الرقعة بالجلد بإحكام وإطلاق الدواء بشكل مستمر، مع تقليل أي تهيج جلدي محتمل.


واختبر الباحثون الرقعة باستخدام دواء "ريفاستيغمين"، المستخدم لعلاج مرضي ألزهايمر وباركنسون، على خنازير غينيا. وأظهرت النتائج تحسنا ملحوظا في امتصاص الدواء، إذ أُطلق أكثر من ضعف كمية الدواء مقارنة بالطرق التقليدية، وغطت الرقعة مساحة أكبر بخمسة أضعاف، مع الحد من الانزعاج.


وأشار البروفيسور كانغ إلى أن هذه التقنية قد تحدث ثورة في توصيل الأدوية، موفرة للمرضى علاجا طويل الأمد دون ألم الإبر التقليدية.


ويخطط الفريق لتوسيع تطبيق الرقعة لتشمل مجموعة واسعة من الأمراض المزمنة، مستهدفين الأطفال وكبار السن والحالات التي تتطلب علاجات مستمرة وآمنة.


وتعكس الدراسة قدرة الابتكار المستوحى من الطبيعة على تحسين صحة المرضى، من خلال طرق أكثر أمانا وراحة لتوصيل الأدوية على المدى الطويل.
