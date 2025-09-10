توفر للمرضى علاجاً طويل الأمد دون ألم... تعرفوا على الإبر الدقيقة لتوصيل الأدوية

طوّر باحثون من رقعة إبر دقيقة مبتكرة تتيح توصيل الأدوية عبر الجلد بشكل مستمر وطويل الأمد، لتشكل بديلاً فعالاً للإبر التقليدية المؤلمة.

قاد الدراسة ونكو وزميلته الدكتورة سوهي جيون من في جامعة تشونغ آنغ، بالتعاون مع الدكتور جون هو من نفسها.





تعتمد الرقعة على تقنية "الإبر الدقيقة المنسوجة كهربائياً" (EW-MNs) المستوحاة من لسعة النحل، حيث تُنشأ شبكة من الألياف النانوية حول الإبر المعدنية باستخدام الغزل الكهربائي. قاد الدراسة ونكو وزميلته الدكتورة سوهي جيون من في جامعة تشونغ آنغ، بالتعاون مع الدكتور جون هو من نفسها.

يضمن هذا التصميم التصاق الرقعة بالجلد بإحكام وإطلاق الدواء بشكل مستمر، مع تقليل أي تهيج جلدي محتمل.





واختبر الباحثون الرقعة باستخدام دواء "ريفاستيغمين"، المستخدم لعلاج مرضي ألزهايمر وباركنسون، على خنازير . وأظهرت النتائج تحسنا ملحوظا في امتصاص الدواء، إذ أُطلق أكثر من ضعف كمية الدواء مقارنة بالطرق التقليدية، وغطت الرقعة مساحة أكبر بخمسة أضعاف، مع الحد من الانزعاج.





وأشار البروفيسور كانغ إلى أن هذه التقنية قد تحدث ثورة في توصيل الأدوية، موفرة للمرضى علاجا طويل الأمد دون ألم الإبر التقليدية.





ويخطط الفريق لتوسيع تطبيق الرقعة لتشمل مجموعة واسعة من الأمراض المزمنة، مستهدفين الأطفال وكبار السن والحالات التي تتطلب علاجات مستمرة وآمنة.





وتعكس الدراسة قدرة الابتكار المستوحى من الطبيعة على تحسين صحة المرضى، من خلال طرق أكثر أمانا وراحة لتوصيل الأدوية على المدى .