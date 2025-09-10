Advertisement

صحة

هذه مميزات اللقاح الروسي الجديد في مكافحة السرطان!

Lebanon 24
10-09-2025 | 02:18
أكد ألكسندر سيرياكوف، أخصائي الأورام، أن اللقاح الروسي الجديد المخصص لعلاج السرطان قادر على تقليص حجم الأورام، وإطالة عمر المرضى، وتحقيق هدأة مستقرة للمرض قد تستمر لسنوات.
وأوضح الأخصائي الروسي أن هذا اللقاح يُستخدم غالبًا في المراحل المتقدمة من السرطان، أي عندما ينتشر المرض إلى أعضاء بعيدة عبر ما يُعرف بـ"النقائل".

وأضاف سيرياكوف أنه، رغم التقدم الكبير في المجال، لا يستطيع أي طبيب أورام في العالم ادعاء شفاء تام من السرطان، إلا أن هذا اللقاح يمثل خطوة مهمة نحو تحسين نتائج العلاج.

وأوضح أن اللقاح يمكن أن يُحدث فرقاً حقيقياً من خلال:

إطالة العمر المتوقع للمرضى،

تحسين جودة حياتهم،

تقليص حجم الأورام،

تحقيق هدأة مستقرة للمرض قد تستمر لسنوات.


وأشار إلى أن اللقاح لا يزال في طور التحضير النهائي، ومن المتوقع أن يصبح متاحاً للاستخدام لشريحة واسعة من المرضى خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 سنوات.

