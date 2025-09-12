29
صحة
هل أقراص غسالة الصحون آمنة؟
Lebanon 24
12-09-2025
|
09:11
A-
A+
أثار عدد من الخبراء جدلا واسعا بعد أن كشفوا أن بعض
المواد الكيميائية
الموجودة في أقراص وسوائل غسالة الصحون قد تلحق الضرر ببطانة الأمعاء وتزيد خطر الإصابة بأمراض مزمنة.
وترتبط المخاوف بدراسة نُشرت في مجلة الحساسية والمناعة السريرية، التي أظهرت أن مادة "إيثوكسيلات
الكحول
" المستخدمة في سوائل
الغسيل
والشطف يمكن أن تكون سامة لخلايا الأمعاء حتى عند تخفيفها آلاف المرات.
وأوضح
البروفيسور
سيزمي أكديس من جامعة زيورخ، قائد الدراسة، أن هذه المادة قد تُحدث فجوات في جدار الأمعاء، ما يسمح بتسرب البكتيريا والسموم، ويزيد احتمالية الإصابة بالربو والأكزيما وحساسية الطعام والقولون العصبي.
وأكد الباحثون أن المخاطر تكون أكبر في الغسالات التجارية ذات الدورات القصيرة، التي لا توفر شطفا كافيا، بينما تعتبر الغسالات المنزلية أقل خطورة بسبب طول الدورات واستخدام كميات أكبر من الماء. (روسيا اليوم)
