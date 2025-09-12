هل أقراص غسالة الصحون آمنة؟

أثار عدد من الخبراء جدلا واسعا بعد أن كشفوا أن بعض الموجودة في أقراص وسوائل غسالة الصحون قد تلحق الضرر ببطانة الأمعاء وتزيد خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

Advertisement

وترتبط المخاوف بدراسة نُشرت في مجلة الحساسية والمناعة السريرية، التي أظهرت أن مادة "إيثوكسيلات " المستخدمة في سوائل والشطف يمكن أن تكون سامة لخلايا الأمعاء حتى عند تخفيفها آلاف المرات.



وأوضح سيزمي أكديس من جامعة زيورخ، قائد الدراسة، أن هذه المادة قد تُحدث فجوات في جدار الأمعاء، ما يسمح بتسرب البكتيريا والسموم، ويزيد احتمالية الإصابة بالربو والأكزيما وحساسية الطعام والقولون العصبي.



وأكد الباحثون أن المخاطر تكون أكبر في الغسالات التجارية ذات الدورات القصيرة، التي لا توفر شطفا كافيا، بينما تعتبر الغسالات المنزلية أقل خطورة بسبب طول الدورات واستخدام كميات أكبر من الماء. (روسيا اليوم)