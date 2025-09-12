29
صحة
"قطرات العناية".. تعزيز لروتين البشرة
Lebanon 24
12-09-2025
|
11:00
A-
A+
تتميّز القطرات التجميلية بتركيبتها المُركّزة وطابعها العملي، إذ لا تُستخدم عادةً بمفردها بل تُمزج مع كريم النهار أو الليل لتعزيز تأثيره ومنحه قوة إضافية.
وتحتل القطرات المرطّبة ومُعزّزات الكولاجين مكانة بارزة في مجال العناية بالبشرة بفضل غناها بمكونات فعّالة بتركيزات عالية. وهي تعمل على ترطيب الجلد بشكل مستهدف وتحفيزه بشكل تصاعدي، مما يلبي احتياجات البشرة الجافة أو الناضجة.
من أبرز أنواع هذه القطرات:
- قطرات تعزيز الإشراق: تحتوي على فيتامين C، مضادات الأكسدة، والنياسيناميد. تمنح إشراقاً فورياً ويمكن مزجها مع كريم النهار أو الأساس. تتوفر بألوان تناسب كل بشرة (برونزي، وردي، ذهبي).
- قطرات التسمير الذاتي: غنية بمادة DHA والإريثرولوز ذات المصدر الطبيعي، وتمنح سمرة طبيعية. تمتاز بسهولة الاستخدام مقارنة بكريمات التسمير.
- مُعزّزات الكولاجين: تحتوي على البيبتيدات والأحماض الأمينية النباتية لتحفيز إنتاج الكولاجين، وتساعد في شد البشرة عند بداية فقدان تماسكها.
- القطرات المرطّبة: ترتكز على حمض الهيالورونيك، وتُعتبر مثالية بعد فصل الصيف. يمكن تعديل الجرعة بين 2 و6 قطرات بحسب درجة جفاف البشرة.
- قطرات واقية من الشمس: تحتوي على مرشحات عضوية مضادة للأشعة فوق البنفسجية. تناسب الاستخدام اليومي في المدن، لكنها لا تغني عن الواقيات التقليدية على الشاطئ.
كما يمكن دمج بعض هذه القطرات معاً مثل المرطّبة والمضيئة ومُعزّزات الكولاجين، لكن يجب استخدام القطرات المخصصة للتسمير أو للحماية من الشمس كل على حدة.
بهذا تصبح القطرات التجميلية صيحة أساسية في عالم الجمال العصري، إذ تمنح البشرة حلاً عملياً سريعاً وفعّالاً دون التخلي عن المستحضرات التقليدية.
