صحة
ابتكار وسيلة جديدة للكشف المبكر عن سرطان البلعوم الفموي الحليمي
Lebanon 24
12-09-2025
|
10:48
photos
0
ذكرت مجلة Journal of the National
cancer institute
أن فريقا من العلماء نجح في ابتكار وسيلة جديدة للكشف المبكر عن سرطان البلعوم الفموي الحليمي.
وتمكن الفريق من تطوير اختبار دم للكشف المبكر عن سرطان البلعوم الفموي الحليمي باستخدام تقنية تحليل
الحمض النووي
الورمي المنتشر لفيروس الورم الحليمي
البشري
(ctHPVDNA).
وأظهرت الدراسة الأولية أن الاختبار كشف
الفيروس
لدى 22 من 28 مريضا قبل ظهور الأعراض بفترة تتراوح بين 1.3 و10.8 سنوات. وعند توسيع الدراسة لتشمل 306 مشاركا، واستعانة الباحثون بالذكاء الاصطناعي، ارتفعت دقة الاختبار إلى 96%، وتمكّن من رصد آثار الحمض
النووي
الورمي لأكثر من 10 سنوات قبل التشخيص السريري. (روسيا اليوم)
