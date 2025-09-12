ذكرت مجلة Journal of the National أن فريقا من العلماء نجح في ابتكار وسيلة جديدة للكشف المبكر عن سرطان البلعوم الفموي الحليمي.

وتمكن الفريق من تطوير اختبار دم للكشف المبكر عن سرطان البلعوم الفموي الحليمي باستخدام تقنية تحليل الورمي المنتشر لفيروس الورم الحليمي (ctHPVDNA).



وأظهرت الدراسة الأولية أن الاختبار كشف لدى 22 من 28 مريضا قبل ظهور الأعراض بفترة تتراوح بين 1.3 و10.8 سنوات. وعند توسيع الدراسة لتشمل 306 مشاركا، واستعانة الباحثون بالذكاء الاصطناعي، ارتفعت دقة الاختبار إلى 96%، وتمكّن من رصد آثار الحمض الورمي لأكثر من 10 سنوات قبل التشخيص السريري. (روسيا اليوم)