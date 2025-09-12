التركيب الغذائي للنعناع وأهم عناصره

Advertisement

يُعد النعناع من الأعشاب العطرية الشهيرة التي استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين في الطب والطهي والعناية الشخصية. يتميز النعناع برائحته الزكية وطعمه المنعش، وهو يدخل في تحضير العديد من الأطعمة والمشروبات، كما يُستخدم في والتجميلية.أولاً: القيمة الغذائية للنعناعالنعناع غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل:الفيتامينات (خاصة فيتامين A وC)(مثل الحديد، الكالسيوم، والبوتاسيوم)مضادات الأكسدةالزيوت الطيارة، وأهمها زيت المنثول، المسؤول عن الرائحة والنكهة المميزة للنعناعثانياً: الفوائد الصحية للنعناع1. تحسين الهضم:يساعد النعناع على تهدئة المعدة وتقليل الغازات والانتفاخ، ويُستخدم لعلاج اضطرابات القولون العصبي.2. علاج نزلات البرد والسعال:بفضل خصائصه المضادة للميكروبات، يساعد النعناع في تخفيف احتقان الأنف والسعال وتهدئة الحلق.3. تخفيف الصداع:استخدام زيت النعناع موضعيًا على أو الرقبة يمكن أن يخفف من آلام الصداع الناتج عن التوتر.4. إنعاش النفس:يمتاز النعناع بقدرته على تعطير الفم وقتل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.5. تحسين الحالة المزاجية:يعمل المنثول على تنشيط الحواس وتهدئة الأعصاب، مما يساعد في تقليل التوتر وتحسين المزاج.ثالثاً: استخدامات النعناع في الحياة اليوميةفي المطبخ: يُضاف إلى الشاي، السلطات، الحلويات، والمشروبات الباردة.في الطب الشعبي: يُستخدم لعلاج الغثيان وآلام المعدة.في التجميل: يدخل في تركيب معجون الأسنان، غسولات الفم، الشامبو، وكريمات البشرة.في العناية المنزلية: يُستخدم كمعطر طبيعي للجو بسبب رائحته المنعشة.