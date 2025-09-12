Advertisement

التركيب الغذائي للنعناع وأهم عناصره

Lebanon 24
12-09-2025 | 13:30
يُعد النعناع من الأعشاب العطرية الشهيرة التي استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين في الطب والطهي والعناية الشخصية. يتميز النعناع برائحته الزكية وطعمه المنعش، وهو يدخل في تحضير العديد من الأطعمة والمشروبات، كما يُستخدم في الصناعات الدوائية والتجميلية.
أولاً: القيمة الغذائية للنعناع

النعناع غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل:

الفيتامينات (خاصة فيتامين A وC)

المعادن (مثل الحديد، الكالسيوم، والبوتاسيوم)

مضادات الأكسدة

الزيوت الطيارة، وأهمها زيت المنثول، المسؤول عن الرائحة والنكهة المميزة للنعناع

ثانياً: الفوائد الصحية للنعناع
1. تحسين الهضم:

يساعد النعناع على تهدئة المعدة وتقليل الغازات والانتفاخ، ويُستخدم لعلاج اضطرابات القولون العصبي.

2. علاج نزلات البرد والسعال:

بفضل خصائصه المضادة للميكروبات، يساعد النعناع في تخفيف احتقان الأنف والسعال وتهدئة الحلق.

3. تخفيف الصداع:

استخدام زيت النعناع موضعيًا على الجبين أو الرقبة يمكن أن يخفف من آلام الصداع الناتج عن التوتر.

4. إنعاش النفس:

يمتاز النعناع بقدرته على تعطير الفم وقتل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

5. تحسين الحالة المزاجية:

يعمل المنثول على تنشيط الحواس وتهدئة الأعصاب، مما يساعد في تقليل التوتر وتحسين المزاج.

ثالثاً: استخدامات النعناع في الحياة اليومية

في المطبخ: يُضاف إلى الشاي، السلطات، الحلويات، والمشروبات الباردة.

في الطب الشعبي: يُستخدم لعلاج الغثيان وآلام المعدة.

في التجميل: يدخل في تركيب معجون الأسنان، غسولات الفم، الشامبو، وكريمات البشرة.

في العناية المنزلية: يُستخدم كمعطر طبيعي للجو بسبب رائحته المنعشة.
16:00 | 2025-09-12
11:00 | 2025-09-12
10:48 | 2025-09-12
09:11 | 2025-09-12
07:03 | 2025-09-12
03:39 | 2025-09-12
