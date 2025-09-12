Advertisement

صحة

دور الملفوف في الوقاية من الأمراض

Lebanon 24
12-09-2025 | 16:00
الملفوف، أو كما يُعرف في بعض المناطق بالكرنب، هو نوع من الخضروات الورقية ينتمي إلى عائلة الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط. يُعتبر الملفوف من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والمركّبات المفيدة التي تساهم في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، مما يجعله خيارًا ممتازًا في النظام الغذائي اليومي.
أولًا: القيمة الغذائية للملفوف

الملفوف يحتوي على العديد من العناصر المفيدة، منها:

فيتامين C، وهو مضاد قوي للأكسدة

فيتامين K، الضروري لصحة العظام وتجلط الدم

الألياف الغذائية التي تحسن الهضم

حمض الفوليك، المهم لصحة الحوامل

مضادات أكسدة مثل البوليفينولات والسلفورافين

ثانيًا: الفوائد الصحية للملفوف
1. تقوية الجهاز المناعي:

بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، يساعد الملفوف في تعزيز مناعة الجسم ومقاومة الأمراض.

2. الوقاية من السرطان:

المركبات الكبريتية ومضادات الأكسدة الموجودة في الملفوف قد تساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والثدي.

3. تحسين الهضم وصحة الأمعاء:

الملفوف غني بالألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

4. دعم صحة القلب:

يساعد تناول الملفوف بانتظام في خفض نسبة الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. خفض ضغط الدم:

يحتوي الملفوف البنفسجي بشكل خاص على مركبات تساعد في توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

6. المساعدة في خسارة الوزن:

الملفوف منخفض السعرات وغني بالألياف، مما يجعله خيارًا مثاليًا في الحميات الغذائية.

ثالثًا: استخدامات الملفوف

في الطهي: يمكن تناوله طازجًا في السلطات، أو مطهوًا في الحساء، أو محشيًا بالأرز والخضار.

في الطب الشعبي: يُستخدم عصير الملفوف في علاج قرحة المعدة والمشاكل الهضمية.

في أنظمة الحمية: يشتهر "حساء الملفوف" كوسيلة لتخفيض الوزن بسرعة.
 
