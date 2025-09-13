لصحة قلب مثالية.. أسرار جديدة عن التغذية المثالية

Advertisement

تُعتبر أمراض القلب السبب للوفاة في ، حيث يموت شخص واحد من بين كل خمسة أشخاص بسببها، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). وتشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من هذه الأمراض."وفي مقابلة مع "فوكس نيوز" أكد جراح القلب والصدر د. جيريمي أن اتباع متوازنة أمر أساسي، مشيراً إلى أن تناول الأطعمة الكاملة بنسبة 80% من الوقت يمثل "نجاحاً معقولًا". وأضاف: "الحصول على فوائد التغذية لصحة القلب يتعلق بالاعتدال".الترطيب: قاعدة أساسية لصحة القلبأكد لندن أن شرب الماء بانتظام أمر مهم للحفاظ على صحة القلب، بينما يجب الحد من الكحول أو تجنبه تماماً، واصفاً إياه بأنه "سام لكل خلية في الجسم".البيض والكوليسترول: مراجعة التوصياتبالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول، أوضح لندن أن بعض الأطعمة مثل البيض كانت مرتبطة سابقاً بالكوليسترول، لكن الأبحاث الحديثة تعتبره مصدراً ممتازاً للبروتين والفيتامينات والمعادن، شرط تناوله باعتدال.كما نصح بتقليل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، السكريات، والدقيق المكرر، لما لها من علاقة مباشرة بارتفاع الدهون الثلاثية وسكر .الرياضة ضرورة للحفاظ على التوازنيشدد الخبراء على أن ممارسة الرياضة بانتظام تكمل النظام الغذائي الصحي، وتساعد على تحسين صحة القلب والجسم بشكل عام.إرشادات الأميركيةتوصي الإرشادات الفيدرالية بالآتي:ملء نصف الطبق بالفواكه والخضروات.جعل نصف الحبوب كاملة.تنويع مصادر البروتين الخالي من الدهون.إضافة الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم.الحد من السكريات، الصوديوم، والدهون المشبعة.كما تُنصح الفئات الخاصة، مثل مرضى السكري، باستشارة الطبيب قبل اتباع نظام 80/20 الغذائي، الذي يتيح تناول وجبات صحية 80% من الوقت مع مساحة للمرونة 20% من الوقت.