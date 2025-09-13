ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في العالم.. وتحذير دولي

Advertisement

أعلنت عن ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بالكوليرا على مستوى العالم خلال عام 2024، وسط تحذيرات من أن إمدادات اللقاحات المتاحة لا تكفي لمواجهة هذا التوسع.ووفقاً للتقرير الصادر عن المنظمة اليوم الجمعة، فقد سجلت أكثر من 560 ألف إصابة بالكوليرا العام الماضي، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما تجاوز عدد الوفيات 6 آلاف حالة، أي ما يعادل ضعف حصيلة عام 2023.وأكدت المنظمة أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى بكثير من الأرقام المعلنة.وتغير المناخالكوليرا، وهو مرض معدٍ يسبب إسهالاً حاداً وفقداناً خطيراً للسوائل قد يهدد حياة المصاب، يظل قابلاً للعلاج، إلا أنه ينتشر سريعاً في المناطق التي تعاني من النزوح أو الفيضانات أو الطبيعية الأخرى.وأشارت المنظمة إلى أن هذه باتت تتكرر بوتيرة متزايدة نتيجة تغير المناخ ونقص المياه النظيفة، وهو ما يسهم في تفاقم انتشار المرض وارتفاع حصيلة الوفيات.وفي ضوء هذه التطورات، دعت العالمية إلى توفير كميات أكبر من اللقاحات المضادة للكوليرا، مؤكدة أن المخزونات الحالية غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.