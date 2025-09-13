Advertisement

صحة

هل من ترابط بين لقاحات كوفيد 19 وموت الأطفال؟ دراسة تكشف

Lebanon 24
13-09-2025 | 02:23
A-
A+
Doc-P-1416305-638933453068208178.webp
Doc-P-1416305-638933453068208178.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر مطلعة، أن مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة يربطون بين لقاحات كوفيد-19 ووفيات الأطفال في البلاد.
Advertisement

ونقلت صحيفة واشنطن بوست، عن 4 مصادر مطلعة، أن مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة يخططون للربط بين لقاحات كوفيد-19 ووفاة 25 طفلا، في الوقت الذي يدرسون فيه فرض قيود على اللقاحات.

وأضاف التقرير، أن النتائج التي خلص إليها المسؤولون تستند، على ما يبدو، إلى المعلومات المقدمة إلى النظام الاتحادي للإبلاغ عن الآثار السلبية للقاحات، والتي تحتوي على تقارير لم يتم التحقق منها عن الآثار الجانبية أو التجارب السيئة للقاحات.

وأفادت وكالة رويترز بأن وزارة الصحة الأميركية، ردت مؤكدة أن العاملين في إدارة الأغذية والدواء بالولايات المتحدة، والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يقومون بشكل دوري بتحليل نظام الإبلاغ عن الآثار السلبية للقاحات، وبيانات مراقبة السلامة الأخرى.

وأوضحت الوزارة، أنه حتى يتم نشر بيانات سلامة اللقاح علنا، يتعين اعتبار ذلك "مجرد تكهنات".
ولفت التقرير الصحفي، إلى أن مسؤولي الصحة في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يخططون لإدراج ما تردد عن وفيات الأطفال في عرض تقديمي الأسبوع المقبل إلى لجنة خبراء من مستشاري المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي تدرس توصيات جديدة بشأن لقاح كوفيد-19.

وفي مقابلة مع شبكة سي.إن.إن الأسبوع الماضي، قال مارتي ماكاري، مفوض إدارة الأغذية والدواء الأميركية: "هناك أطفال ماتوا بسبب لقاح كوفيد"، مستشهدا بقاعدة بيانات الإبلاغ عن الآثار السلبية للقاحات المبلغ عنها ذاتيا.

وتابع: "نجري تحقيقا مناسبا"، مشيرًا إلى أن الإدارة تخطط لإصدار تقرير في الأسابيع المقبلة.
مواضيع ذات صلة
أطفالٌ يموتون... ودراسة تكشف دور المبيدات الزراعيّة الخطير
lebanon 24
13/09/2025 13:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من علاقة بين موجات الحر والشيخوخة؟ هذا ما كشفته الدراسات
lebanon 24
13/09/2025 13:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: الجوع ينتشر في غزة والناس يموتون وسوء التغذية المميت بين الأطفال يصل إلى مستويات كارثية
lebanon 24
13/09/2025 13:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هل الساعات الذكية دقيقة في قياس التوتر؟ دراسة تكشف الحقيقة
lebanon 24
13/09/2025 13:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الرئيس الأميركي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

وزارة الصحة

واشنطن بوست

دارة الرئيس

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:53 | 2025-09-13
03:37 | 2025-09-13
01:15 | 2025-09-13
00:12 | 2025-09-13
23:00 | 2025-09-12
16:00 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24