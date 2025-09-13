29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
فوائد لا تعرفوها عن الجري المتقطع.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
13-09-2025
|
04:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم الفوائد الكبيرة لرياضة الجري، إلا أن الكثير من الناس لا يمارسونها بانتظام بسبب ضيق الوقت، لكن طريقة بسيطة توفر الوقت وتزيد الفوائد المرتبطة بهذه الرياضة.
وبحسب ما نشر موقع (ساينس أليرت)، فإن الجري يمكن أن يمنع عددا من الأمراض، فضلا عن تحسين الصحة العقلية وإبطاء عملية الشيخوخة، إلا أن 31 بالمئة من الناس لا يقومون بالنشاط البدني الكافي بانتظام بسبب نقص الوقت.
Advertisement
وأشار الموقع، إلى أن الجري المتقطع بطريقة (HIIT) يمكن أن يحقق معادلة توفير الوقت وتحقيق الفوائد، وهو شكل من أشكال التدريب القائم على فترات من التمرين عالي الكثافة.
وأوضح أن العنصر الأساسي في هذا النوع من التمرين، هو التناوب بين دفعات من التمارين عالية الكثافة تليها فترات راحة أو تمارين منخفضة الكثافة.
ويمكن تطبيق مبادئ الجري المتقطع بسهولة على الجري المعتاد، ما يحقق فوائد كبيرة في زمن قصير.
على سبيل المثال، مع "طريقة 10-20-30"، يبدأ العداؤون بـ 30 ثانية من الجري البطيء أو المشي، تتبعها 20 ثانية من الجري بوتيرة متوسطة، ثم ينتهون بعشر ثوانٍ من العدو السريع.
كذلك هناك طريقة "فارتليك" (التي تعني "لعب السرعة" بالسويدية)، وهي طريقة سهلة أخرى للجري المتقطع، حيث يتم إدخال بعض العدو السريع أثناء الجري البطيء بدلاً من الحفاظ على وتيرة ثابتة.
أظهرت الأبحاث، أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة يحصلون على فوائد أكبر في جانب محدد من اللياقة القلبية عند أداء العدو السريع مقارنة بالجري بوتيرة ثابتة.
ووفق الموقع، فإن الأبحاث لفتت أيضا إلى أن المشي والجري المتقطع له تأثير أقوى على صحة الأيض، وتحديدا تنظيم مستويات السكر في
الدم
، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني مقارنة بالمشي المستمر.
كما أن طريقة 10-20-30 تقلل من "
الكوليسترول
الضار" وضغط الدم أكثر من الجري المستمر، مما يقلل من خطر الأمراض القلبية الوعائية.
كما يمكن لهذه الطريقة تقليل الدهون الحشوية المخزنة حول الأعضاء بطريقة أكثر فعالية، لا سيما من حيث الوقت.
في جميع هذه الحالات، يتم تحقيق الفوائد في جزء صغير من الوقت مقارنة بالجري التقليدي، حيث إن 18 دقيقة فقط من الجري المتقطع ثلاث مرات في الأسبوع يمكن أن تؤدي إلى فوائد صحية.
مواضيع ذات صلة
تعرف على أبرز فوائد النعناع للجسم والعقل
Lebanon 24
تعرف على أبرز فوائد النعناع للجسم والعقل
13/09/2025 13:39:17
13/09/2025 13:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرف على أبرز الفوائد الصحية لتناول الجوز يومياً
Lebanon 24
تعرف على أبرز الفوائد الصحية لتناول الجوز يومياً
13/09/2025 13:39:17
13/09/2025 13:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يعرفها كثيرون.. فوائد صحية لتناول القرفة
Lebanon 24
لا يعرفها كثيرون.. فوائد صحية لتناول القرفة
13/09/2025 13:39:17
13/09/2025 13:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
7 فوائد مذهلة للموز قد لا تعرفها
Lebanon 24
7 فوائد مذهلة للموز قد لا تعرفها
13/09/2025 13:39:17
13/09/2025 13:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الكوليسترول
السويدي
السويد
الرياض
السكري
رياض
بيرة
شويت
قد يعجبك أيضاً
نوع من الإفطار قد يدمّر ذاكرتك بهدوء.. ابتعدوا عنه
Lebanon 24
نوع من الإفطار قد يدمّر ذاكرتك بهدوء.. ابتعدوا عنه
03:37 | 2025-09-13
13/09/2025 03:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من ترابط بين لقاحات كوفيد 19 وموت الأطفال؟ دراسة تكشف
Lebanon 24
هل من ترابط بين لقاحات كوفيد 19 وموت الأطفال؟ دراسة تكشف
02:23 | 2025-09-13
13/09/2025 02:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في العالم.. وتحذير دولي
Lebanon 24
ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في العالم.. وتحذير دولي
01:15 | 2025-09-13
13/09/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لصحة قلب مثالية.. أسرار جديدة عن التغذية المثالية
Lebanon 24
لصحة قلب مثالية.. أسرار جديدة عن التغذية المثالية
00:12 | 2025-09-13
13/09/2025 12:12:55
Lebanon 24
Lebanon 24
نصائح يومية للمرأة للوقاية من فقر الدم
Lebanon 24
نصائح يومية للمرأة للوقاية من فقر الدم
23:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
13:42 | 2025-09-12
12/09/2025 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
11:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
13:34 | 2025-09-12
12/09/2025 01:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
23:16 | 2025-09-12
12/09/2025 11:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
08:32 | 2025-09-12
12/09/2025 08:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:37 | 2025-09-13
نوع من الإفطار قد يدمّر ذاكرتك بهدوء.. ابتعدوا عنه
02:23 | 2025-09-13
هل من ترابط بين لقاحات كوفيد 19 وموت الأطفال؟ دراسة تكشف
01:15 | 2025-09-13
ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في العالم.. وتحذير دولي
00:12 | 2025-09-13
لصحة قلب مثالية.. أسرار جديدة عن التغذية المثالية
23:00 | 2025-09-12
نصائح يومية للمرأة للوقاية من فقر الدم
16:00 | 2025-09-12
دور الملفوف في الوقاية من الأمراض
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
13/09/2025 13:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
13/09/2025 13:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
13/09/2025 13:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24