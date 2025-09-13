Advertisement

صحة

فوائد لا تعرفوها عن الجري المتقطع.. اليكم ابرزها

Lebanon 24
13-09-2025 | 04:53
A-
A+
Doc-P-1416328-638933505254343470.webp
Doc-P-1416328-638933505254343470.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم الفوائد الكبيرة لرياضة الجري، إلا أن الكثير من الناس لا يمارسونها بانتظام بسبب ضيق الوقت، لكن طريقة بسيطة توفر الوقت وتزيد الفوائد المرتبطة بهذه الرياضة.


وبحسب ما نشر موقع (ساينس أليرت)، فإن الجري يمكن أن يمنع عددا من الأمراض، فضلا عن تحسين الصحة العقلية وإبطاء عملية الشيخوخة، إلا أن 31 بالمئة من الناس لا يقومون بالنشاط البدني الكافي بانتظام بسبب نقص الوقت.
Advertisement

وأشار الموقع، إلى أن الجري المتقطع بطريقة (HIIT) يمكن أن يحقق معادلة توفير الوقت وتحقيق الفوائد، وهو شكل من أشكال التدريب القائم على فترات من التمرين عالي الكثافة.

وأوضح أن العنصر الأساسي في هذا النوع من التمرين، هو التناوب بين دفعات من التمارين عالية الكثافة تليها فترات راحة أو تمارين منخفضة الكثافة.

ويمكن تطبيق مبادئ الجري المتقطع بسهولة على الجري المعتاد، ما يحقق فوائد كبيرة في زمن قصير.
على سبيل المثال، مع "طريقة 10-20-30"، يبدأ العداؤون بـ 30 ثانية من الجري البطيء أو المشي، تتبعها 20 ثانية من الجري بوتيرة متوسطة، ثم ينتهون بعشر ثوانٍ من العدو السريع.

كذلك هناك طريقة "فارتليك" (التي تعني "لعب السرعة" بالسويدية)، وهي طريقة سهلة أخرى للجري المتقطع، حيث يتم إدخال بعض العدو السريع أثناء الجري البطيء بدلاً من الحفاظ على وتيرة ثابتة.

أظهرت الأبحاث، أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة يحصلون على فوائد أكبر في جانب محدد من اللياقة القلبية عند أداء العدو السريع مقارنة بالجري بوتيرة ثابتة.

ووفق الموقع، فإن الأبحاث لفتت أيضا إلى أن المشي والجري المتقطع له تأثير أقوى على صحة الأيض، وتحديدا تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني مقارنة بالمشي المستمر.

كما أن طريقة 10-20-30 تقلل من "الكوليسترول الضار" وضغط الدم أكثر من الجري المستمر، مما يقلل من خطر الأمراض القلبية الوعائية.
كما يمكن لهذه الطريقة تقليل الدهون الحشوية المخزنة حول الأعضاء بطريقة أكثر فعالية، لا سيما من حيث الوقت.

في جميع هذه الحالات، يتم تحقيق الفوائد في جزء صغير من الوقت مقارنة بالجري التقليدي، حيث إن 18 دقيقة فقط من الجري المتقطع ثلاث مرات في الأسبوع يمكن أن تؤدي إلى فوائد صحية.
مواضيع ذات صلة
تعرف على أبرز فوائد النعناع للجسم والعقل
lebanon 24
13/09/2025 13:39:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرف على أبرز الفوائد الصحية لتناول الجوز يومياً
lebanon 24
13/09/2025 13:39:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لا يعرفها كثيرون.. فوائد صحية لتناول القرفة
lebanon 24
13/09/2025 13:39:17 Lebanon 24 Lebanon 24
7 فوائد مذهلة للموز قد لا تعرفها
lebanon 24
13/09/2025 13:39:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الكوليسترول

السويدي

السويد

الرياض

السكري

رياض

بيرة

شويت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:37 | 2025-09-13
02:23 | 2025-09-13
01:15 | 2025-09-13
00:12 | 2025-09-13
23:00 | 2025-09-12
16:00 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24