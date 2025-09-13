27
صحة
للمرأة الحامل.. نصيحة مهمة عن "حمية غذائية"
Lebanon 24
13-09-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسات جديدة أن
اتباع نظام غذائي متوسطي، غني بالألياف والبروتينات النباتية والدهون الصحية، يفيد صحة الأم والمولود أثناء الحمل والرضاعة.
وإلى جانب تحسين وظائف الأمعاء ومناعة الغشاء المخاطي، يمنع
النظام الغذائي
المتوسطي للحامل تراكم الدهون، ويُحسّن تكوين ميكروبات الجهاز الهضمي.
كذلك، تساعد هذه الحمية الأم على تقليل حدوث العدوى وشدتها لدى الأطفال، سواء أثناء الحمل أو خلال فترة الرضاعة الطبيعية.
(24)
