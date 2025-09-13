للمرأة الحامل.. نصيحة مهمة عن "حمية غذائية"

أظهرت دراسات جديدة أن اتباع نظام غذائي متوسطي، غني بالألياف والبروتينات النباتية والدهون الصحية، يفيد صحة الأم والمولود أثناء الحمل والرضاعة.

وإلى جانب تحسين وظائف الأمعاء ومناعة الغشاء المخاطي، يمنع المتوسطي للحامل تراكم الدهون، ويُحسّن تكوين ميكروبات الجهاز الهضمي.