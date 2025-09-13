Advertisement

صحة

للمرأة الحامل.. نصيحة مهمة عن "حمية غذائية"

Lebanon 24
13-09-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1416584-638934048345551098.webp
Doc-P-1416584-638934048345551098.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت دراسات جديدة أن اتباع نظام غذائي متوسطي، غني بالألياف والبروتينات النباتية والدهون الصحية، يفيد صحة الأم والمولود أثناء الحمل والرضاعة.
Advertisement
 

وإلى جانب تحسين وظائف الأمعاء ومناعة الغشاء المخاطي، يمنع النظام الغذائي المتوسطي للحامل تراكم الدهون، ويُحسّن تكوين ميكروبات الجهاز الهضمي. 


كذلك، تساعد هذه الحمية الأم على تقليل حدوث العدوى وشدتها لدى الأطفال، سواء أثناء الحمل أو خلال فترة الرضاعة الطبيعية. (24)
مواضيع ذات صلة
ابتعدي عنها.. حميات غذائية تسبب تساقط الشعر
lebanon 24
14/09/2025 05:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تحتاج الحامل إلى نظام غذائي صحي؟
lebanon 24
14/09/2025 05:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نصائح يومية للمرأة للوقاية من فقر الدم
lebanon 24
14/09/2025 05:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
يُسجل أرقاما قياسية.. نصيحة للبنانيين عن الذهب
lebanon 24
14/09/2025 05:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

كوين

حمية

روتي

باتي

كروب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
17:04 | 2025-09-13
09:32 | 2025-09-13
04:53 | 2025-09-13
03:37 | 2025-09-13
02:23 | 2025-09-13
01:15 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24