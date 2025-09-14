Advertisement

صحة

قلق الانفصال عند الأطفال.. كيف تساعد بطانية الأمان في تهدئته؟

Lebanon 24
14-09-2025 | 09:00
كثيراً ما نسمع عبارة "ينام كالأطفال" للدلالة على النوم الهادئ والعميق، لكن الحقيقة مختلفة تماماً. فالأطفال، خصوصاً في العامين الأولين من حياتهم، يواجهون ما يُعرف بـ”قلق الانفصال”، وهو شعور بالخوف والاضطراب عند ابتعاد الأم، أو أحياناً الأب، عنهم حتى لفترة وجيزة.
يظهر هذا القلق منذ عمر 6 أشهر وحتى 3 سنوات، ويتجلى عبر البكاء المستمر، التعلق المفرط بالوالدين، وصعوبة التعامل مع الغرباء. وغالباً ما يشتد عند أوقات النوم، حيث يجد الطفل صعوبة في النوم بعيداً عن والديه.

الحل الذي تلجأ إليه العديد من العائلات يتمثل في ما يُعرف بـ "الأدوات الانتقالية"، وعلى رأسها بطانيات الأمان أو "كومفورتر"، وهي أغطية أو دمى محشوة تمنح الطفل إحساساً بالطمأنينة من خلال ملمسها الناعم ورائحتها المألوفة المرتبطة بالمنزل والأم.

مزايا "بطانية الأمان":
- تمنح الطفل شعوراً بالراحة والاطمئنان أثناء غياب الأم.
- تعمل كـ"جسم انتقالي" يساعد على تقليل القلق والاعتماد المفرط على الأهل.
- تخلق رابطاً إيجابياً مع النوم من خلال الإشارات الحسية (الرائحة، الملمس).
- تخفف التوتر في المواقف غير المألوفة أو المثيرة للخوف.

وتشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يعتمدون على بطانية الأمان يصبحون أكثر قدرة على تهدئة أنفسهم، خصوصاً في حالات الاستيقاظ الليلي.

معايير السلامة:
- اختيار بطانية مصنوعة من القطن العضوي أو الأقمشة الناعمة القابلة للغسل.
- عدم ترك الرضع دون سن 6 أشهر مع البطانية لتفادي خطر الاختناق.
- استخدامها بشكل متدرج كجزء من روتين النوم.
 
متى يبدأ استخدامها؟

ينصح بإدخال بطانية الأمان قبل بلوغ الطفل 10 أشهر، لتصبح مرتبطة بروتين النوم منذ وقت مبكر. ومع التقدم في العمر، يختار الطفل غطاءه أو دميته المفضلة بنفسه.

رغم أن الأم تبقى مصدر الأمان الأول، إلا أن "كومفورتر" يقدم بديلاً مساعداً، يقلل من صعوبة الانفصال ويمنح العائلة لحظات أكثر هدوءاً في الليل والنهار.

 
(الجزيرة)
