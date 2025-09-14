قلق الانفصال عند الأطفال.. كيف تساعد بطانية الأمان في تهدئته؟

Advertisement

- تمنح الطفل شعوراً بالراحة والاطمئنان أثناء غياب الأم.

- تعمل كـ"جسم انتقالي" يساعد على تقليل القلق والاعتماد المفرط على الأهل.

- تخلق رابطاً إيجابياً مع النوم من خلال الإشارات الحسية (الرائحة، الملمس).

- تخفف التوتر في المواقف غير المألوفة أو المثيرة للخوف.

- اختيار بطانية مصنوعة من القطن العضوي أو الأقمشة القابلة للغسل.

- عدم ترك الرضع دون سن 6 أشهر مع البطانية لتفادي خطر الاختناق.

- استخدامها بشكل متدرج كجزء من روتين النوم.

كثيراً ما نسمع عبارة "ينام كالأطفال" للدلالة على النوم الهادئ والعميق، لكن الحقيقة مختلفة تماماً. فالأطفال، خصوصاً في العامين الأولين من حياتهم، يواجهون ما يُعرف بـ”قلق الانفصال”، وهو شعور بالخوف والاضطراب عند ابتعاد الأم، أو أحياناً الأب، عنهم حتى لفترة وجيزة.يظهر هذا القلق منذ عمر 6 أشهر وحتى 3 سنوات، ويتجلى عبر البكاء المستمر، التعلق المفرط بالوالدين، وصعوبة التعامل مع الغرباء. وغالباً ما يشتد عند أوقات النوم، حيث يجد الطفل صعوبة في النوم بعيداً عن والديه.الحل الذي تلجأ إليه العديد من العائلات يتمثل في ما يُعرف بـ "الأدوات الانتقالية"، وعلى رأسها بطانيات الأمان أو "كومفورتر"، وهي أغطية أو دمى محشوة تمنح الطفل إحساساً بالطمأنينة من خلال ملمسها الناعم ورائحتها المألوفة المرتبطة بالمنزل والأم.وتشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يعتمدون على بطانية الأمان يصبحون أكثر قدرة على تهدئة أنفسهم، خصوصاً في حالات الاستيقاظ الليلي.