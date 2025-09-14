28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
قلق الانفصال عند الأطفال.. كيف تساعد بطانية الأمان في تهدئته؟
Lebanon 24
14-09-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كثيراً ما نسمع عبارة "ينام كالأطفال" للدلالة على النوم الهادئ والعميق، لكن الحقيقة مختلفة تماماً. فالأطفال، خصوصاً في العامين الأولين من حياتهم، يواجهون ما يُعرف بـ”قلق الانفصال”، وهو شعور بالخوف والاضطراب عند ابتعاد الأم، أو أحياناً الأب، عنهم حتى لفترة وجيزة.
Advertisement
يظهر هذا القلق منذ عمر 6 أشهر وحتى 3 سنوات، ويتجلى عبر البكاء المستمر، التعلق المفرط بالوالدين، وصعوبة التعامل مع الغرباء. وغالباً ما يشتد عند أوقات النوم، حيث يجد الطفل صعوبة في النوم بعيداً عن والديه.
الحل الذي تلجأ إليه العديد من العائلات يتمثل في ما يُعرف بـ "الأدوات الانتقالية"، وعلى رأسها بطانيات الأمان أو "كومفورتر"، وهي أغطية أو دمى محشوة تمنح الطفل إحساساً بالطمأنينة من خلال ملمسها الناعم ورائحتها المألوفة المرتبطة بالمنزل والأم.
مزايا "بطانية الأمان":
- تمنح الطفل شعوراً بالراحة والاطمئنان أثناء غياب الأم.
- تعمل كـ"جسم انتقالي" يساعد على تقليل القلق والاعتماد المفرط على الأهل.
- تخلق رابطاً إيجابياً مع النوم من خلال الإشارات الحسية (الرائحة، الملمس).
- تخفف التوتر في المواقف غير المألوفة أو المثيرة للخوف.
وتشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يعتمدون على بطانية الأمان يصبحون أكثر قدرة على تهدئة أنفسهم، خصوصاً في حالات الاستيقاظ الليلي.
معايير السلامة:
- اختيار بطانية مصنوعة من القطن العضوي أو الأقمشة
الناعمة
القابلة للغسل.
- عدم ترك الرضع دون سن 6 أشهر مع البطانية لتفادي خطر الاختناق.
- استخدامها بشكل متدرج كجزء من روتين النوم.
متى يبدأ استخدامها؟
ينصح بإدخال بطانية الأمان قبل بلوغ الطفل 10 أشهر، لتصبح مرتبطة بروتين النوم منذ وقت مبكر. ومع التقدم في العمر، يختار الطفل غطاءه أو دميته المفضلة بنفسه.
رغم أن الأم تبقى مصدر الأمان الأول، إلا أن "كومفورتر" يقدم بديلاً مساعداً، يقلل من صعوبة الانفصال ويمنح العائلة لحظات أكثر هدوءاً في الليل والنهار.
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
كيف تساعدين طفلك على مواجهة خيبات الأمل؟
Lebanon 24
كيف تساعدين طفلك على مواجهة خيبات الأمل؟
14/09/2025 19:55:44
14/09/2025 19:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الأونروا: سوء التغذية عند الأطفال في غزة تضاعف 3 مرات خلال أقل من 6 أشهر
Lebanon 24
الأونروا: سوء التغذية عند الأطفال في غزة تضاعف 3 مرات خلال أقل من 6 أشهر
14/09/2025 19:55:44
14/09/2025 19:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
صرير الأسنان عند الأطفال.. عادة مزعجة لكن!
Lebanon 24
صرير الأسنان عند الأطفال.. عادة مزعجة لكن!
14/09/2025 19:55:44
14/09/2025 19:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أسباب الصرع عند الأطفال والمراهقين
Lebanon 24
إليكم أسباب الصرع عند الأطفال والمراهقين
14/09/2025 19:55:44
14/09/2025 19:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
المرأة
الناعمة
الجزيرة
جزيرة
دميت
دلال
طاني
الطف
روتي
تابع
قد يعجبك أيضاً
إليكم أسرار احتساء شاي القرنفل بعد الوجبات
Lebanon 24
إليكم أسرار احتساء شاي القرنفل بعد الوجبات
10:52 | 2025-09-14
14/09/2025 10:52:18
Lebanon 24
Lebanon 24
7 سلوكيات تدمر خلايا الدماغ بصمت
Lebanon 24
7 سلوكيات تدمر خلايا الدماغ بصمت
09:06 | 2025-09-14
14/09/2025 09:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير علمي جديد لكبار السن.. الأرق يهدد الدماغ
Lebanon 24
تحذير علمي جديد لكبار السن.. الأرق يهدد الدماغ
06:52 | 2025-09-14
14/09/2025 06:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من العلماء.. هذا ما يفعله الأرق بالدماغ
Lebanon 24
تحذير من العلماء.. هذا ما يفعله الأرق بالدماغ
05:00 | 2025-09-14
14/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "الخلايا المناعية".. ما هي؟
Lebanon 24
مفاجأة عن "الخلايا المناعية".. ما هي؟
02:00 | 2025-09-14
14/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
04:04 | 2025-09-14
14/09/2025 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
15:28 | 2025-09-13
13/09/2025 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
13:39 | 2025-09-13
13/09/2025 01:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
08:37 | 2025-09-14
14/09/2025 08:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
01:15 | 2025-09-14
14/09/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:52 | 2025-09-14
إليكم أسرار احتساء شاي القرنفل بعد الوجبات
09:06 | 2025-09-14
7 سلوكيات تدمر خلايا الدماغ بصمت
06:52 | 2025-09-14
تحذير علمي جديد لكبار السن.. الأرق يهدد الدماغ
05:00 | 2025-09-14
تحذير من العلماء.. هذا ما يفعله الأرق بالدماغ
02:00 | 2025-09-14
مفاجأة عن "الخلايا المناعية".. ما هي؟
23:00 | 2025-09-13
بحة الصوت.. إليكم أسبابها والحلول لها
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
14/09/2025 19:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
14/09/2025 19:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
14/09/2025 19:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24