7 سلوكيات تدمر خلايا الدماغ بصمت
Lebanon 24
14-09-2025
|
09:06
كشفت دراسة صادمة أن بعض
العادات اليومية
التي تبدو غير ضارة قد تكون سببا خفيا في تدهور صحة الدماغ والإصابة بأمراض خطيرة مثل الاكتئاب وألزهايمر.
وحذر الطبيب النفسي الشهير دانيال أمين، المتخصص في أبحاث تصوير الدماغ والباحث في تصوير الدماغ في
كاليفورنيا
، من سبع عادات شائعة يقوم بها الملايين يوميا دون إدراك مخاطرها الحقيقية على الوظائف المعرفية.
1. عدم القدرة على رفض الطلبات:
توقف عن قول "نعم" لكل شيء. تعلم أن تقول: "سأفكر في هذا الأمر" قبل الالتزام بأي مسؤوليات جديدة.
2. تعدد المهام في وقت واحد:
تعدد المهام يقلل تركيزك ويضعف ذاكرتك وقدرتك على اتخاذ القرار، ويزيد من التوتر والقلق. ركز على مهمة واحدة في كل مرة.
3. الإكثار من الأطعمة فائقة التصنيع:
ترتبط الأطعمة مثل رقائق البطاطس والبسكويت والآيس كريم، بالسمنة والسكري والسرطان والاكتئاب والموت المبكر. لذلك، اختر الأطعمة الصحية التي تحبها وتفيد جسدك.
4. الخمول وقلة الحركة:
قلة النشاط البدني تقلل تدفق
الدم
إلى الدماغ، ما يزيد خطر الاكتئاب وألزهايمر. ويمكن للحركة المنتظمة أن تحسن المزاج والتركيز.
5. استخدام منتجات عناية ضارة:
تتسبب المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، مثل البارابين والفثالات، في اضطراب الهرمونات والتعب والاكتئاب وضبابية الدماغ وأعراضا تشبه اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD). ولتجنب هذا الخطر استخدم تطبيقات مثل Think Dirty للتحقق من مدى أمان المنتجات.
6.
التزام
روتين ثابت دون تطوير:
عندما تتوقف عن التعلم، يبدأ عقلك في التدهور. حفز دماغك بتعلم أشياء جديدة بانتظام.
7. إهمال السلامة والتعرض لإصابات الرأس:
يقول أمير إنه حتى الإصابات الخفيفة للرأس قد تسبب مشاكل في الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب وضبابية الدماغ والتهيج ومشاكل الذاكرة. (روسيا اليوم)
