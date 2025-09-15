Advertisement

صحة

تُبطئ نمو الأورام السرطانية.. إليكم معلومة مهمة عن الخضراوات الورقية

Lebanon 24
15-09-2025 | 09:58
A-
A+
Doc-P-1417178-638935525055689217.jpg
Doc-P-1417178-638935525055689217.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت دراسة جديدة بأن مادة غذائية شائعة موجودة في الخضراوات الورقية والذرة قد تكون لها فوائد تتجاوز حماية البصر، حيث تقوم بإبطاء نمو الأورام السرطانية.

وكشفت تجارب الدراسة أن زياكسانثين، وهو عنصر غذائي مستخلص من النباتات، عزز قدرة الخلايا التائية على قتل السرطان.
Advertisement

وبحسب "هيلث داي"، أبطأ تناول الزياكسانثين عن طريق الفم نمو الورم في تجارب على الفئران، وعند استخدامه مع العلاج المناعي، زاد فاعلية العلاج.

وقال الدكتور جينغ تشين، الباحث الرئيسي في الدراسة وأستاذ الطب بجامعة شيكاغو: "لقد فوجئنا باكتشاف أن الزياكسانثين، المعروف بدوره في صحة العين، له وظيفة جديدة كلياً في تعزيز المناعة المضادة للأورام". 

وأضاف "تظهر دراستنا أن عنصراً غذائياً بسيطاً يمكن أن يكمل ويعزّز علاجات السرطان المتقدمة مثل العلاج المناعي".

وفي اختبارات معملية إضافية، حسّن الزياكسانثين قدرة الخلايا التائية البشرية على قتل الأورام. 

وقال الباحثون إن إقران الزياكسانثين بالعلاج المناعي لدى الفئران أدى إلى إبطاء نمو الورم بشكل أكبر مقارنةً بالعلاج المناعي وحده.
مواضيع ذات صلة
كيف يمكن للرياضة أن تُبطئ نمو السرطان؟
lebanon 24
15/09/2025 18:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
lebanon 24
15/09/2025 18:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الطاقة الشمسية في لبنان.. معلومات مهمة
lebanon 24
15/09/2025 18:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
lebanon 24
15/09/2025 18:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24

وقال الدكتور

جامعة شيكاغو

جينغ تشين

الرئيسي

البشري

العين

العلا

جامع

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:35 | 2025-09-15
00:26 | 2025-09-15
23:00 | 2025-09-14
16:00 | 2025-09-14
15:16 | 2025-09-14
12:15 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24