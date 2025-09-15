28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تُبطئ نمو الأورام السرطانية.. إليكم معلومة مهمة عن الخضراوات الورقية
Lebanon 24
15-09-2025
|
09:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت دراسة جديدة بأن مادة غذائية شائعة موجودة في الخضراوات الورقية والذرة قد تكون لها فوائد تتجاوز حماية البصر، حيث تقوم بإبطاء نمو الأورام السرطانية.
وكشفت تجارب الدراسة أن زياكسانثين، وهو عنصر غذائي مستخلص من النباتات، عزز قدرة الخلايا التائية على قتل السرطان.
Advertisement
وبحسب "هيلث داي"، أبطأ تناول الزياكسانثين عن طريق الفم نمو الورم في تجارب على الفئران، وعند استخدامه مع العلاج المناعي، زاد فاعلية العلاج.
وقال الدكتور
جينغ تشين
، الباحث
الرئيسي
في الدراسة وأستاذ الطب بجامعة شيكاغو: "لقد فوجئنا باكتشاف أن الزياكسانثين، المعروف بدوره في صحة
العين
، له وظيفة جديدة كلياً في تعزيز المناعة المضادة للأورام".
وأضاف "تظهر دراستنا أن عنصراً غذائياً بسيطاً يمكن أن يكمل ويعزّز علاجات السرطان المتقدمة مثل العلاج المناعي".
وفي اختبارات معملية إضافية، حسّن الزياكسانثين قدرة الخلايا التائية البشرية على قتل الأورام.
وقال الباحثون إن إقران الزياكسانثين بالعلاج المناعي لدى الفئران أدى إلى إبطاء نمو الورم بشكل أكبر مقارنةً بالعلاج المناعي وحده.
مواضيع ذات صلة
كيف يمكن للرياضة أن تُبطئ نمو السرطان؟
Lebanon 24
كيف يمكن للرياضة أن تُبطئ نمو السرطان؟
15/09/2025 18:55:30
15/09/2025 18:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
15/09/2025 18:55:30
15/09/2025 18:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الطاقة الشمسية في لبنان.. معلومات مهمة
Lebanon 24
عن الطاقة الشمسية في لبنان.. معلومات مهمة
15/09/2025 18:55:30
15/09/2025 18:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
Lebanon 24
بالفيديو: معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
15/09/2025 18:55:30
15/09/2025 18:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وقال الدكتور
جامعة شيكاغو
جينغ تشين
الرئيسي
البشري
العين
العلا
جامع
قد يعجبك أيضاً
فوائد مذهلة للفجل... من دعم الكبد إلى خفض ضغط الدم
Lebanon 24
فوائد مذهلة للفجل... من دعم الكبد إلى خفض ضغط الدم
03:35 | 2025-09-15
15/09/2025 03:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
7 أضرار صحية للنسكافيه يجب أن تعرفها
Lebanon 24
7 أضرار صحية للنسكافيه يجب أن تعرفها
00:26 | 2025-09-15
15/09/2025 12:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تمنح حقن التنحيف الرشاقة دون ترهّل الجلد؟ اليكم آخر ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
هل تمنح حقن التنحيف الرشاقة دون ترهّل الجلد؟ اليكم آخر ما كشفته الدراسات
23:00 | 2025-09-14
14/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تدعم الحمية المتوسطية للحامل المناعة لدى الرضيع؟
Lebanon 24
هل تدعم الحمية المتوسطية للحامل المناعة لدى الرضيع؟
16:00 | 2025-09-14
14/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تؤثر على النساء.. اليكم آخر ما كشفته الدراسات عن حمية الكيتو
Lebanon 24
لا تؤثر على النساء.. اليكم آخر ما كشفته الدراسات عن حمية الكيتو
15:16 | 2025-09-14
14/09/2025 03:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
12:36 | 2025-09-14
14/09/2025 12:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المال يعلن عن ضريبة بنسبة 3%... من سيدفعها؟
Lebanon 24
وزير المال يعلن عن ضريبة بنسبة 3%... من سيدفعها؟
15:30 | 2025-09-14
14/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:00 | 2025-09-14
14/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
03:53 | 2025-09-15
15/09/2025 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
22:51 | 2025-09-14
14/09/2025 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:35 | 2025-09-15
فوائد مذهلة للفجل... من دعم الكبد إلى خفض ضغط الدم
00:26 | 2025-09-15
7 أضرار صحية للنسكافيه يجب أن تعرفها
23:00 | 2025-09-14
هل تمنح حقن التنحيف الرشاقة دون ترهّل الجلد؟ اليكم آخر ما كشفته الدراسات
16:00 | 2025-09-14
هل تدعم الحمية المتوسطية للحامل المناعة لدى الرضيع؟
15:16 | 2025-09-14
لا تؤثر على النساء.. اليكم آخر ما كشفته الدراسات عن حمية الكيتو
12:15 | 2025-09-14
تحذير لمستخدمي حقن التنحيف أثناء السفر
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
15/09/2025 18:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
15/09/2025 18:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
15/09/2025 18:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24