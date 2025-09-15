Advertisement

صحة

بنسبة 30%.. جلسة تمرين واحدة قد تُبطئ نمو سرطان الثدي

Lebanon 24
15-09-2025 | 23:00
كشفت دراسة أسترالية حديثة أن جلسة واحدة من التمارين الرياضية، سواء المقاومة مثل رفع الأثقال أو التمرين المتقطع عالي الكثافة (HIIT)، يمكن أن تؤدي إلى إبطاء نمو سرطان الثدي.
الدراسة التي أجرتها جامعة "إديث كوان"، شملت 32 امرأة ناجية من سرطان الثدي، حيث تم أخذ عينات دم منهن قبل التمرين، بعده مباشرة، وبعد 30 دقيقة.

النتائج
- ارتفعت مستويات بروتينات "الميوكينات" بنسبة تصل إلى 47% بعد التمارين.
- هذه البروتينات التي تُفرزها العضلات تلعب دورًا في تعزيز المناعة، تقليل الالتهابات، وتنظيم الأيض.
- رجّح الباحثون أن هذه الزيادة تُبطئ نمو الخلايا السرطانية بنسبة تتراوح بين 20% و30%.

أبرز الاكتشافات كانت في بروتين IL-6 الذي ارتفع بشكل كبير بعد HIIT، فيما أظهرت تمارين المقاومة ارتفاعًا في بروتين "الديكورين".

وأكد الباحثون أن التمارين قد لا تقتصر فوائدها على الوقاية فقط، بل تساعد أيضًا في منع عودة السرطان أو تطوره، ما يجعل النشاط البدني جزءًا مهمًا من العلاج والدعم الصحي للمرضى والناجين.
 
(إرم نيوز)
