لماذا تشعر النساء بالألم أكثر من الرجال؟ العلم يحسم الجدل

- الصداع النصفي أكثر شيوعاً بين النساء بعد البلوغ.

- شدة الألم المزمن تختلف مع مراحل الشهرية.

- بروتين CGRP لا يثير الصداع النصفي عند الرجال لكنه يسبب نوبات شديدة عند النساء، ما قاد لتطوير أدوية خاصة بهن.

- تدوين الأعراض قبل زيارة الطبيب.

- التعبير بوضوح عن شدة الألم وتأثيره على الحياة اليومية.

- اصطحاب مرافق عند المواعيد الطبية لدعم التوثيق.

- تغيير الطبيب إذا لم يؤخذ الألم بجدية.

كشفت دراسات حديثة أن الواقع أكثر حساسية للألم من الرجال، على عكس الفكرة الشائعة بأن تجارب مثل الولادة والدورة الشهرية تجعلهن أكثر تحملاً.من جامعة مكغيل أكد أن الاختلاف بين الجنسين بات مثبتاً علمياً، بينما أوضح الدكتور شون من أن المسألة لا تتعلق فقط بدرجة الألم، بل بوجود أنماط عصبية ومناعية مختلفة.الأبحاث تُظهر أيضاً أن نصف الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والقولون العصبي تصيب النساء، مقابل 20% فقط عند الرجال.