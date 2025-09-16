27
صحة
لماذا تشعر النساء بالألم أكثر من الرجال؟ العلم يحسم الجدل
Lebanon 24
16-09-2025
|
02:00
A-
A+
كشفت دراسات حديثة أن
النساء في
الواقع أكثر حساسية للألم من الرجال، على عكس الفكرة الشائعة بأن تجارب مثل الولادة والدورة الشهرية تجعلهن أكثر تحملاً.
البروفيسور
جيفري موغيل
من جامعة مكغيل أكد أن الاختلاف بين الجنسين بات مثبتاً علمياً، بينما أوضح الدكتور شون
ماكي
من
جامعة ستانفورد
أن المسألة لا تتعلق فقط بدرجة الألم، بل بوجود أنماط عصبية ومناعية مختلفة.
دور الهرمونات والجينات
- الصداع النصفي أكثر شيوعاً بين النساء بعد البلوغ.
- شدة الألم المزمن تختلف مع مراحل
الدورة
الشهرية.
- بروتين CGRP لا يثير الصداع النصفي عند الرجال لكنه يسبب نوبات شديدة عند النساء، ما قاد لتطوير أدوية خاصة بهن.
الأبحاث تُظهر أيضاً أن نصف الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والقولون العصبي تصيب النساء، مقابل 20% فقط عند الرجال.
نصائح عملية للنساء
- تدوين الأعراض قبل زيارة الطبيب.
- التعبير بوضوح عن شدة الألم وتأثيره على الحياة اليومية.
- اصطحاب مرافق عند المواعيد الطبية لدعم التوثيق.
- تغيير الطبيب إذا لم يؤخذ الألم بجدية.
