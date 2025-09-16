Advertisement

صحة

لماذا تشعر النساء بالألم أكثر من الرجال؟ العلم يحسم الجدل

Lebanon 24
16-09-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1417507-638936071966719461.png
Doc-P-1417507-638936071966719461.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسات حديثة أن النساء في الواقع أكثر حساسية للألم من الرجال، على عكس الفكرة الشائعة بأن تجارب مثل الولادة والدورة الشهرية تجعلهن أكثر تحملاً.
Advertisement


البروفيسور جيفري موغيل من جامعة مكغيل أكد أن الاختلاف بين الجنسين بات مثبتاً علمياً، بينما أوضح الدكتور شون ماكي من جامعة ستانفورد أن المسألة لا تتعلق فقط بدرجة الألم، بل بوجود أنماط عصبية ومناعية مختلفة.

دور الهرمونات والجينات
- الصداع النصفي أكثر شيوعاً بين النساء بعد البلوغ.
- شدة الألم المزمن تختلف مع مراحل الدورة الشهرية.
- بروتين CGRP لا يثير الصداع النصفي عند الرجال لكنه يسبب نوبات شديدة عند النساء، ما قاد لتطوير أدوية خاصة بهن.

الأبحاث تُظهر أيضاً أن نصف الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والقولون العصبي تصيب النساء، مقابل 20% فقط عند الرجال.

نصائح عملية للنساء
- تدوين الأعراض قبل زيارة الطبيب.
- التعبير بوضوح عن شدة الألم وتأثيره على الحياة اليومية.
- اصطحاب مرافق عند المواعيد الطبية لدعم التوثيق.
- تغيير الطبيب إذا لم يؤخذ الألم بجدية.
 
مواضيع ذات صلة
بحث بريطاني: الرجال يحصلون على مكافآت أكثر من النساء
lebanon 24
16/09/2025 10:49:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة تحسم الجدل: هذا المصنع مطابق للشروط
lebanon 24
16/09/2025 10:49:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين يحسم الجدل.. هل من لقاء قريب بين بوتين وزيلينسكي؟
lebanon 24
16/09/2025 10:49:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة نساء تحت الأنقاض .. رجال الإنقاذ رفضوا لمسهن إليكم السبب
lebanon 24
16/09/2025 10:49:21 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

المرأة

جامعة ستانفورد

جيفري موغيل

البروفيسور

النساء في

ستانفورد

الدورة

جيفري

العلم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2025-09-15
23:00 | 2025-09-15
16:00 | 2025-09-15
14:00 | 2025-09-15
14:00 | 2025-09-15
09:58 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24