7 فوائد مذهلة لتقليل استخدام الهاتف قبل النوم

في زمن أصبحت فيه الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، يعاني كثيرون من اضطرابات النوم والتوتر الليلي دون الانتباه إلى سبب رئيسي وراء هذه المشاكل: استخدام الهاتف قبل النوم.تشير العديد من الدراسات الحديثة إلى أن التحديق في شاشات الهواتف قبل النوم يؤثر سلبًا على جودة النوم والصحة العامة. وبالتالي، فإن تقليل استخدام الهاتف في الفترة التي تسبق النوم مباشرة يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على الجسد والعقل.أبرز فوائد تقليل استخدام الهاتف قبل النوم:تحسين جودة النوم– الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة يؤخر إفراز هرمون الميلاتونين، مما يؤخر النوم.– الابتعاد عن الهاتف يساعدك على النوم أسرع وأعمق.تقليل الأرق والتقلبات الليلية– الابتعاد عن التحفيز العقلي المستمر يقلل من صعوبات النوم أو الاستيقاظ المتكرر.الراحة الذهنية وتخفيف التوتر– تصفّح الأخبار ووسائل التواصل قبل النوم يزيد من التوتر والقلق.– تقليل الاستخدام يُهدّئ الأعصاب ويُحضّر العقل للنوم.الحفاظ على صحة العينين– تقليل التعرّض للضوء الصناعي يخفف من إجهاد ، جفافها، والصداع الليلي.تنظيم الساعة البيولوجية– يساعد الجسم على الحفاظ على نمط نوم طبيعي ومتوازن دون اضطرابات.تعزيز التركيز والنشاط في اليوم التالي– النوم الجيد يعني استيقاظًا نشيطًا، مزاجًا أفضل، وزيادة في التركيز والإنتاجية.وقت أكثر للأنشطة المفيدة– الابتعاد عن الهاتف يعطيك وقتًا للقراءة، التأمل، أو الحديث مع العائلة قبل النوم.