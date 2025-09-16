Advertisement

صحة

فوائد مذهلة للبيض... لن تتوقع بعضها!

Lebanon 24
16-09-2025 | 16:17
يُعدّ البيض من أكثر الأطعمة الكاملة والمغذية التي يمكن تناولها، فهو غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، ويُستخدم في أنظمة غذائية متنوعة حول العالم. سواء كنت تفضّله مسلوقًا أو مقليًا أو ضمن وصفات، فإن إدراجه في النظام الغذائي يقدم فوائد صحية كبيرة.
أهم فوائد البيض:
يعزز صحة الدماغ:

يحتوي صفار البيض على الكولين، وهو عنصر غذائي ضروري لتطوير الدماغ وتحسين الذاكرة ووظائف الجهاز العصبي.

غني بالبروتين عالي الجودة:

يحتوي البيض على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء العضلات والأنسجة، ما يجعله مفيدًا للرياضيين والأطفال وكبار السن.

يحافظ على صحة العين:

يحتوي البيض على اللوتين والزياكسانثين، وهما مضادان قويان للأكسدة يساعدان في الوقاية من أمراض العيون المرتبطة بالتقدم في السن مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

مفيد لصحة العظام والأسنان:

لأنه مصدر جيد لـ فيتامين D، الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم، مما يعزز قوة العظام والأسنان.

يعزز صحة القلب:

على الرغم من أن البيض يحتوي على الكوليسترول، إلا أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن تناوله بشكل معتدل لا يزيد من خطر أمراض القلب لدى الأشخاص الأصحاء، بل قد يساعد في رفع الكوليسترول الجيد (HDL).

يساعد في إنقاص الوزن:

البيض يعطي إحساسًا بالشبع لفترة أطول بفضل محتواه العالي من البروتين، ما يقلل من الرغبة في تناول الطعام، ويساعد في التحكم بالوزن.

غني بالفيتامينات والمعادن:

مثل فيتامين A، B12، B2، الحديد، السيلينيوم، والزنك، وهي عناصر أساسية لوظائف الجسم اليومية.
 
