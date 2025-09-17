Advertisement

صحة

النحافة المفرطة أو السمنة الطفيفة.. أيّهما أسوأ لصحتك؟

Lebanon 24
17-09-2025 | 00:41
A-
A+
Doc-P-1417992-638936918384265570.jpg
Doc-P-1417992-638936918384265570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت دراسة دنماركية جديدة أن النحافة المفرطة قد تكون أشد فتكاً من زيادة الوزن أو السمنة الطفيفة، وأشار الباحثون إلى إمكانية أن يكون الشخص "سميناً ولكن يتمتع بلياقة بدنية".

وتابع العلماء 85,761 شخصاً على مدى 5 سنوات، توفي خلالها 8% من المشاركين والذين بلغ متوسط أعمارهم في بداية الدراسة 66.4 عاماً، وكان 81.4% منهم من الإناث.
Advertisement

وبحسب "دايلي ميل"، وجد علماء دنماركيون من جامعة آرهوس أن الذين لديهم زيادة الوزن أو السمنة الطفيفة ليسوا أكثر عرضة للوفاة ممن يقعون في النطاق الصحي العلوي لمؤشر كتلة الجسم (22.5 إلى 25) والذي يقيس نسبة الوزن إلى الطول.

ووفق موقع "ساينس ديلي"، الذي نشر النتائج الأولية للدراسة، تُعرف هذه الظاهرة أحياناً باسم "السمنة مع اللياقة البدنية".

وشملت فئة البدناء ذوي اللياقة البدنية العالية أشخاصاً يقعون فعلياً في فئة زيادة الوزن بمؤشر كتلة جسم يتراوح بين 25 و30، وكذلك أشخاصاً يتراوح مؤشر كتلة جسمهم بين 30 و35، أي يقع في الطرف الأدنى من نطاق السمنة.

في المقابل، وجد التحليل أن الذين ينتمون إلى فئة نقص الوزن - أي من يتراوح مؤشر كتلة جسمهم بين 18.5 وأقل - كانوا أكثر عرضة للوفاة بمقدار 2.7 مرة من الفئة المرجعية منضبطة الوزن.

والمثير للاهتمام أن حتى الذين ينتمون إلى الطرف الأدنى من النطاق الصحي للوزن، حيث يتراوح مؤشر كتلة الجسم لديهم بين 18.5 و20.0، كانوا أكثر عرضة للوفاة بمرتين.

لكن من الأسباب المحتملة لذلك، والتي أشار إليها الباحثون ما يسمّى "العلاقة السببية العكسية" أي عندما يفقد بعض الأشخاص وزنهم بسبب مرض كامن.

وقالت الباحثة الرئيسية، الدكتورة سيغريد بيرغ غريبشولت من مستشفى جامعة آرهوس، أنه "في هذه الحالات، يكون المرض وليس انخفاض الوزن بحد ذاته هو ما يزيد من خطر الوفاة، ما قد يوحي بأن زيادة الوزن توفر حماية".

لكنها أضافت: "من الممكن أيضاً أن يكون لدى الأشخاص ذوي الوزن الزائد، والذين يعيشون لفترة أطول - معظم الأشخاص الذين درسناهم كانوا من كبار السن - سمات وقائية معينة تؤثر على النتائج".

وأكدت أنه بالاتساق مع أبحاث سابقة، "وجدنا أن الذين يعانون من نقص الوزن يواجهون خطر وفاة أعلى بكثير". 
مواضيع ذات صلة
اليونيسف: السمنة تتجاوز النحافة بين الأطفال والمراهقين لأول مرة
lebanon 24
17/09/2025 10:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجراحة أم حقن التنحيف.. أيهما أفضل لعلاج السمنة؟
lebanon 24
17/09/2025 10:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
محكمة نيويورك: الغرامة المفروضة على ترامب "مفرطة" وتخالف الدستور
lebanon 24
17/09/2025 10:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الصين: فرض رسوم مفرطة على البرازيل سلوك متسلط مرفوض
lebanon 24
17/09/2025 10:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى جامعة

جامعة آرهوس

الرئيسي

الظاهر

العلم

العلا

جامع

علوي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2025-09-16
16:17 | 2025-09-16
13:40 | 2025-09-16
13:00 | 2025-09-16
10:46 | 2025-09-16
09:04 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24