عامل يسرع تطور سرطان الدماغ.. ما هو؟

اكتشف علماء معهد نارا للعلوم والتكنولوجيا الياباني أن النشاط غير الطبيعي لجين Shootin1b يساعد خلايا الورم الأرومي الدبقي (أورام الدماغ) على الانتشار بشكل أسرع عبر الأنسجة.
وتشير مجلة Advanced Science إلى أن الورم الأرومي الدبقي يعتبر أحد أكثر أنواع سرطان الدماغ عدوانية وفتكا. وغالبا ما يُشخَّص في مرحلة متأخرة، وتنتشر خلاياه بسهولة في جميع أنحاء الأنسجة، ما يجعل الاستئصال الجراحي وطرق العلاج الأخرى غير فعالة. لذلك، لا يتجاوز معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات لمرضى الورم الأرومي الدبقي 5%.
وقد ركز الباحثون اليابانيون اهتمامهم على جين shootin1b، الذي يتحكم في حركة الخلايا. يساعد هذا الجين الخلايا المناعية على الحركة لتتمكن من الاستجابة للعدوى، لكن في خلايا الورم تنشط هذه الآلية بشكل غير طبيعي. ونتيجة لذلك، تتلقى خلايا الورم الأرومي الدبقي نوعا من "الجذب" يسمح لها بالتحرك بسرعة والاستيلاء على مناطق جديدة من الدماغ.
وأظهرت التجارب على الفئران أن بروتين Shootin1b يشكل "قبضات" جزيئية خاصة تربط الهياكل الداخلية للخلية ببيئتها، مما يحول الحركة داخل الخلية إلى قوة تدفعها للأمام. وهذه الآلية مثالية للانتشار السريع، وتجعل الورم شديد الخطورة.
ويقول
البروفيسور
إيناغاكي، المشرف على الدراسة: "من خلال تثبيط النشاط غير الطبيعي لـ shootin1b، يمكن إيقاف هجرة خلايا الورم الأرومي الدبقي وإبطاء تطور المرض. وقد يصبح هذا الجين هدفا علاجيا جديدا لعلاج سرطان الدماغ".
ووفقا للعلماء، قد يمهد هذا الاكتشاف الطريق لابتكار أدوية جديدة تعمل على منع حركة الخلايا السرطانية.
