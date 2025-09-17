28
صحة
تحذير صحي من عواقب قضم الأظافر
Lebanon 24
17-09-2025
|
07:15
حذّر طبيب من
جامعة هارفارد
من أن قضم الأظافر قد يؤدي إلى مشاكل صحية غير متوقعة، مشيرا إلى أن من يعتقدون أن هذه العادة غير ضارة قد يصابون بصدمة مؤلمة.
وقال طبيب في "هارفارد هيلث بابليشينغ": "كم من الأشياء نلمسها يوميا، مثل مقابض الأبواب والنقود أو حتى الهاتف؟ أطراف أصابعنا تتجمع فيها الجراثيم، وعادة قضم الأظافر تزيد من تعرضك للأوساخ والغبار التي تتراكم تحت الأظافر، لأن قضمها يسبب تمزق البشرة وظهور شقوق صغيرة تسمح للجراثيم بالدخول".
ويساهم قضم الأظافر في تعريض الجسم لمجموعة من الأمراض، تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وعدوى السالمونيلا، كما يمكن أن يؤدي إلى التهابات في الجلد المحيط بالأظافر أو تحت فراش الظفر نفسه. (روسيا اليوم)
