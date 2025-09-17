Advertisement

صحة

نظام غذائي شهير يقلل التهابات اللثة.. ما هو؟

Lebanon 24
17-09-2025 | 10:32
A-
A+
Doc-P-1418212-638937272604549858.jpg
Doc-P-1418212-638937272604549858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت دراسة جديدة أن الانتظام باتباع حمية البحر المتوسط الغذائية يساعد في الحفاظ على صحة الفم ويقلل من التهابات اللثة.
Advertisement
 
وأشارت مجلة Journal of Periodontology إلى أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة King's College في لندن شملت 200 شخص، وتمت خلالها مراقبة النظام الغذائي لهؤلاء الأشخاص، وخضعوا لفحوصات دقيقة من قبل أطباء الأسنان، وتم أخذ عينات دم لقياس مؤشرات الالتهابات في أجسامهم.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يواظبون على حمية البحر المتوسط، والذين يتناولون الخضروات والبقوليات والفواكه وزيت الزيتون بشكل منتظم، كانوا أقل عرضة لالتهابات اللثة، كما سجلوا مستويات أقل من مؤشرات الالتهاب في الدم، إذ كان الإنترلوكين-6 والبروتين التفاعلي-C في دمائهم أقل، وعلى العكس من ذلك، كان  الذين  يكثرون من تناول اللحوم الحمراء ولم يلتزموا بمبادئ حمية البحر المتوسط، أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة، وكانت حالات التهابات الفم لديهم أكثر.
 
ويؤكد الباحثون أن هذه العادة البسيطة، المتمثلة في إدراج المزيد من المنتجات النباتية والدهون الصحية في النظام الغذائي، لا تعزز فقط صحة اللثة، ولكنها تقلل أيضا من الالتهابات العامة في الجسم، كما يُعرف عن حمية البحر المتوسط فوائدها في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض التنكسية العصبية، مما يجعلها ذات قيمة خاصة للحفاظ على الصحة بشكل عام. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
لماذا تحتاج الحامل إلى نظام غذائي صحي؟
lebanon 24
17/09/2025 19:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة.. ما هو؟
lebanon 24
17/09/2025 19:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
السجن 5 سنوات لمدير مطعم شهير بتهمة اختلاس منتجات غذائية
lebanon 24
17/09/2025 19:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يحمي النظام الغذائي النباتي من السرطان؟
lebanon 24
17/09/2025 19:57:07 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

البحر المتوسط

روسيا اليوم

بشكل عام

الزيتون

الحمرا

روسيا

جامع

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:20 | 2025-09-17
07:15 | 2025-09-17
03:28 | 2025-09-17
00:41 | 2025-09-17
23:00 | 2025-09-16
16:17 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24