صحة
تحذير.. نظام غذائي يُهدّد الذاكرة
Lebanon 24
17-09-2025
|
14:00
A-
A+
شدد خبراء التغذية على أهمية الإمداد المستمر للدماغ بالعناصر الغذائية الأساسية، بما فيها مضادات الأكسدة والدهون الصحية، للحفاظ على وظائفه الحيوية.
وأظهرت أبحاث عديدة أن تناول الأسماك الدهنية، والفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، والمكسرات والبذور يعزز الذاكرة ويدعم بنية الدماغ.
في المقابل، حذّرت دراسة أجرتها جامعة نورث كارولاينا من أن الاستهلاك المتكرر للأطعمة السريعة والدهون المشبعة، مثل البرغر، والبطاطا المقلية، والآيس كريم، حتى لفترة قصيرة، قد يضعف قدرة الدماغ على معالجة الذكريات الجديدة، ويرفع خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر، بحسب تقرير نشرته صحيفة "
نيويورك
بوست".
وأوضحت الدراسة أن هذه الأطعمة تؤدي إلى فرط نشاط خلايا عصبية تُعرف باسم الخلايا البينية CCK في منطقة الحُصين، نتيجة خلل في استقلاب الغلوكوز، ما يضعف الذاكرة بسرعة. وقال
البروفيسور
خوان
سونغ
، الباحث
الرئيسي
: "ما أثار دهشتنا هو سرعة تغير نشاط هذه الخلايا مع انخفاض الغلوكوز، ومدى تأثير ذلك على تدهور الذاكرة".
كذلك، أشارت الدراسة إلى أن الصيام المتقطع ساعد على تهدئة نشاط هذه الخلايا وتحسين وظائف الذاكرة، حيث يتحول الجسم خلال الصيام من الاعتماد على السكر إلى حرق الدهون. وأضاف الباحثون أن أدوية مثل الميتفورمين والراباميسين، إلى جانب تقييد السعرات، قد تؤثر على إنزيم PKM2 المسؤول عن خطوة أساسية في استقلاب السكر، مما يساهم في استعادة التوازن الدماغي.
ونُشرت النتائج في مجلة Neuron، ويخطط الفريق لمزيد من الأبحاث حول تأثير الأنظمة الغذائية عالية الدهون على مرض الزهايمر، بالإضافة إلى دراسة الأنظمة الغذائية التي تدعم تنظيم الغلوكوز في الدماغ لحمايته من التدهور المعرفي.
