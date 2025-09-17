Advertisement

صحة

لبناء العضلات.. دراسة تهمكم جداً

Lebanon 24
17-09-2025 | 16:00
تتبعت دراسة قادها باحثون في جامعة إلينوي، الاستجابة لبناء العضلات لدى البالغين الممارسين لتمارين رفع الأثقال، والذين تناولوا إما برغر لحم مفروم عالي الدهون أو قليل الدسم، بنفس كمية البروتين في كل منهما.
وفاجأت النتائج الباحثين، إذ أضافت إلى الأدلة أن تخليق بروتين العضلات استجابةً لتمارين رفع الأثقال ووجبة ما بعد التمرين معقد بقدر تعقيد الأطعمة الغنية بالبروتين التي يتناولها الناس.


وكشف التحليل أن الدهون الزائدة في وجبة تحتوي على نفس كمية البروتين تعيق عملية تخليق العضلات بعد التمرين.
 
 
وفي السياق، قال فريق البحث من جامعة إلينوي: "ما نكتشفه هو أن ليست كل الأطعمة الغنية بالبروتين الحيواني عالية الجودة متساوية".


ووفق "مديكال إكسبريس"، استخدم الباحثون أحدث الأساليب لتتبع وحساب تخليق بروتين العضلات لدى 16 شاباً بالغاً نشيطاً بدنياً.


وكشف التحليل، أن محتوى الأحماض الأمينية في الدم كان أعلى بكثير لدى من تناولوا اللحم مقارنةً بمن تناولوا مشروباً كربوهيدراتياً.


لكن مجموعة اللحم الخالي من الدهون شهدت أكبر زيادة في مستويات الأحماض الأمينية في الدم. ووجد الفريق أن هذا ينطبق على الأحماض الأمينية الكلية والأساسية.


وكانت دراسة سابقة لنفس فريق البحث قد وجدت أن تناول البيض الكامل بعد تمارين رفع الأثقال كان أفضل لتخليق بروتين العضلات من تناول بياض البيض فقط بكميات متساوية من البروتين. 


وكشفت دراسة أخرى أجراها الباحثون أن تناول سمك السلمون أظهر معدل بناء عضلي أفضل بعد تمارين الأثقال، مقارنةً بخليط مُصنّع يحتوي على نفس العناصر الغذائية بنفس نسب سمك السلمون. (24)
