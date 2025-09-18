Advertisement

صحة

مشروب يحمي من الخرف وتلف الكبد.. ما هو؟

Lebanon 24
18-09-2025 | 00:09
A-
A+
Doc-P-1418388-638937764602302107.jpg
Doc-P-1418388-638937764602302107.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حدد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف مشروبا علاجيا، يشبه البصل في قدرته على الوقاية من سبعة أمراض، وتبيّن أن هذا المشروب هو القهوة المعتادة والمفضلة لدى الكثيرين.
Advertisement
 
وقال: "يمكن، بل يجب شرب القهوة دائما. كما هو معروف، هناك مشروبات صحية وأخرى ضارة، فبعضها يسبب الالتهابات في الجسم، بينما مشروبات أخرى تقلل الالتهاب وتمنع أمراض الأوعية الدموية والأعضاء الداخلية."
فمثلا، تسبب المشروبات الغازية المحلاة والعصائر الالتهاب؛ فهي، بالإضافة إلى السكر، تحتوي على مركبات تؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية والخلايا والأنسجة. أما القهوة والشاي فتخفف الالتهاب.
 
وأضاف: أن الكافيين منبّه معروف يستخدمه 90% من الناس، ويحتوي الشاي الأخضر على نسبة منه أعلى من القهوة. لذلك يُنصح بعدم تجاوز 300 ملغ من الكافيين يوميا. كما تحتوي القهوة على أكثر من 1000 مادة نشطة بيولوجيا.

وأكد: "القهوة مشروب علاجي تماما، يقلل من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب، ويخفض معدل ضربات القلب، وينظم مستوى ضغط الدم." وأشار إلى أن القهوة قد ترفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين لا يشربونها عادة، أما إذا كانت جزءا من النظام الغذائي المعتاد، فإنها لا تؤثر على الضغط. كما أن القهوة مفيدة للكبد أيضا.
 
وقال مياسنيكوف مؤكدا: "إذا كان الشخص يعاني من التهاب الكبد، فإن مسألة ما إذا كان يحب القهوة لم تعد ذات أهمية. يجب عليه شرب القهوة، فقد ثبت أنها تبطئ تطور تليف الكبد. ولا يوجد واق للكبد أقوى منها."

ووفقا له، قد تزيد القهوة غير المفلترة بشكل طفيف من إجمالي الكوليسترول، ومع ذلك توصي الجمعية الدولية لأطباء القلب بشرب القهوة، لأنها تقلل بنسبة 25% من خطر احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية، كما تحمي الأوعية الدموية والقلب.

وأشار إلى أن شرب القهوة أصبح مبررا أيضا من منظور الوقاية من هشاشة العظام. وبعد الدراسات، تعتبر القهوة هبة من الله، فهي تقلل من خطر الإصابة بداء السكري ومرض ألزهايمر وأي نوع آخر من الخرف. (روسيا اليوم)

مواضيع ذات صلة
خطوة جديدة نحو علاج فعال لتلف الكبد الناتج عن المسكنات... إليكم التفاصيل
lebanon 24
18/09/2025 08:58:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أجهزة السمع تقلّل من خطر الخرف بنسبة لافتة... دراسة حديثة تكشف
lebanon 24
18/09/2025 08:58:14 Lebanon 24 Lebanon 24
علامات على تعافي الكبد الدهني.. اليكم ابرزها
lebanon 24
18/09/2025 08:58:14 Lebanon 24 Lebanon 24
متى يشكل الحليب الكامل الدسم خطرا على الكبد؟
lebanon 24
18/09/2025 08:58:14 Lebanon 24 Lebanon 24

ألكسندر مياسنيكوف

الجمعية الدولية

النظام الغذائي

روسيا اليوم

الكوليسترول

مياسنيكوف

الغازية

السكري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2025-09-17
16:00 | 2025-09-17
14:00 | 2025-09-17
10:32 | 2025-09-17
09:20 | 2025-09-17
07:15 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24