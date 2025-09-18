28
صحة
مشروب يحمي من الخرف وتلف الكبد.. ما هو؟
Lebanon 24
18-09-2025
|
00:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
حدد الدكتور
ألكسندر مياسنيكوف
مشروبا علاجيا، يشبه البصل في قدرته على الوقاية من سبعة أمراض، وتبيّن أن هذا المشروب هو القهوة المعتادة والمفضلة لدى الكثيرين.
Advertisement
وقال: "يمكن، بل يجب شرب القهوة دائما. كما هو معروف، هناك مشروبات صحية وأخرى ضارة، فبعضها يسبب الالتهابات في الجسم، بينما مشروبات أخرى تقلل الالتهاب وتمنع أمراض الأوعية الدموية والأعضاء الداخلية."
فمثلا، تسبب المشروبات
الغازية
المحلاة والعصائر الالتهاب؛ فهي، بالإضافة إلى السكر، تحتوي على مركبات تؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية والخلايا والأنسجة. أما القهوة والشاي فتخفف الالتهاب.
وأضاف: أن الكافيين منبّه معروف يستخدمه 90% من الناس، ويحتوي الشاي الأخضر على نسبة منه أعلى من القهوة. لذلك يُنصح بعدم تجاوز 300 ملغ من الكافيين يوميا. كما تحتوي القهوة على أكثر من 1000 مادة نشطة بيولوجيا.
وأكد: "القهوة مشروب علاجي تماما، يقلل من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب، ويخفض معدل ضربات القلب، وينظم مستوى ضغط
الدم
." وأشار إلى أن القهوة قد ترفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين لا يشربونها عادة، أما إذا كانت جزءا من
النظام الغذائي
المعتاد، فإنها لا تؤثر على الضغط. كما أن القهوة مفيدة للكبد أيضا.
وقال
مياسنيكوف
مؤكدا: "إذا كان الشخص يعاني من التهاب الكبد، فإن مسألة ما إذا كان يحب القهوة لم تعد ذات أهمية. يجب عليه شرب القهوة، فقد ثبت أنها تبطئ تطور تليف الكبد. ولا يوجد واق للكبد أقوى منها."
ووفقا له، قد تزيد القهوة غير المفلترة بشكل طفيف من إجمالي
الكوليسترول
، ومع ذلك توصي
الجمعية الدولية
لأطباء القلب بشرب القهوة، لأنها تقلل بنسبة 25% من خطر احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية، كما تحمي الأوعية الدموية والقلب.
وأشار إلى أن شرب القهوة أصبح مبررا أيضا من منظور الوقاية من هشاشة العظام. وبعد الدراسات، تعتبر القهوة هبة من الله، فهي تقلل من خطر الإصابة بداء
السكري
ومرض ألزهايمر وأي نوع آخر من الخرف. (روسيا اليوم)
