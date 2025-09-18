30
صحة
3 أدوات منزلية شائعة قد تضر بالصحة.. ما هي؟
Lebanon 24
18-09-2025
|
04:26
A-
A+
حذر الدكتور
سوراب سيثي
، أخصائي
أمراض الجهاز الهضمي
وخريج
جامعة هارفارد
، من ثلاثة أشياء شائعة
في المنزل
والمطابخ يمكن أن تشكّل تهديدا خطيرا للصحة، رغم أنها تبدو مألوفة وغير ضارة.
وقد قدّم هذا التحذير في مقطع فيديو على "تيك توك"
شاهده
الآلاف ويتابعه فيه أكثر من نصف مليون شخص.
- لوح التقطيع البلاستيكي
أوضح سيثي أن آثار السكاكين على ألواح التقطيع البلاستيكية قد تطلق جسيمات دقيقة تختلط بالطعام. وهذه الجزيئات تتراكم في الجسم بمرور الوقت وتؤثر سلبا في الهرمونات، ما يزيد خطر الإصابة بالأمراض والتقلبات الصحية.
- المقالي غير اللاصقة المخدوشة
أشار سيثي إلى أن المقالي غير اللاصقة، خصوصا المخدوشة أو المتشققة، تعتبر مصدرا لمواد كيميائية تسمى PFAS، ارتبطت بالسرطان واضطرابات الغدد الصماء. وحتى مع المقالي الحديثة الخالية من "PFOA" (مركب كيميائي صناعي من عائلة المواد المعروفة باسم
المواد الكيميائية
المشبعة بالفلور (PFAS))، يظل خطر إطلاق جزيئات دقيقة قائما في حال وجود خدوش. واعتبر أن الأواني المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو السيراميك هي خيارات أفضل.
- الشموع المعطرة
نبّه الخبير إلى مخاطر الشموع المعطرة التي تحتوي على الفثالات (Phthalates) المسببة لخلل هرموني، إضافة إلى شمع البارافين الذي قد يطلق مركبات عضوية متطايرة عند احتراقه، وهي مواد ارتبطت بمشاكل الخصوبة. (روسيا اليوم)
