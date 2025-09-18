Advertisement

صحة

التفاح مفتاح الصحة.. من حماية القلب إلى الوقاية من السرطان

Lebanon 24
18-09-2025 | 15:06
يُعدّ التفاح من أكثر الفواكه شعبية في العالم، ولا تُذكر الفواكه الصحية دون أن يكون التفاح في الصدارة. ويقال في المثل الغربي: "تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدًا" – وهو مثل لم يأتِ من فراغ، بل من فوائد صحية جمّة أثبتتها الدراسات العلمية.
الفوائد الصحية للتفاح:
1. تعزيز صحة القلب:

التفاح غنيّ بـ الألياف القابلة للذوبان، خاصة البكتين، الذي يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، كما يحتوي على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات التي تحمي القلب.

2. دعم صحة الجهاز الهضمي:

يُساعد التفاح في تحسين الهضم بفضل محتواه من الألياف، ويُساهم في الوقاية من الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء.

3. تعزيز المناعة:

التفاح يحتوي على فيتامين C ومضادات أكسدة أخرى تُعزّز المناعة، وتقاوم الالتهابات، خاصةً في مواسم البرد والإنفلونزا.

4. خفض خطر الإصابة بالسكري:

تناول التفاح بانتظام قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، بفضل دوره في تحسين حساسية الإنسولين.

5. المساعدة في فقدان الوزن:

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الماء والألياف، ما يزيد الشعور بالشبع ويقلل من الشهية، ما يجعله خيارًا مثاليًا ضمن نظام غذائي لفقدان الوزن.

6. الوقاية من السرطان:

تشير بعض الدراسات إلى أن المركّبات النباتية الموجودة في التفاح، مثل الكيرسيتين والكاتيشين، قد تساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والثدي.

7. دعم صحة الدماغ:

يساهم التفاح في تعزيز الوظائف الدماغية بفضل مضادات الأكسدة، ويُعتقد أنه يساعد في الوقاية من مرض ألزهايمر.
