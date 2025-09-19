29
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
Lebanon 24
19-09-2025
|
09:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
يقول الأطباء إن نسبة كبيرة من الإصابات بمرض سرطان الثدي تعود إلى الشخص بعد الاستئصال والعلاج بسنوات، كما أن هذا المرض يؤدي إلى وفاة مئات الآلاف من المصابين به سنوياً حول العالم.
وقال تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" العلمي المختص، إن نحو 30 بالمئة من حالات سرطان الثدي التي يتم علاجها بشكل ناجح تعاني من عودة الأورام لاحقاً، حيث يؤدي هذا المرض إلى وفاة 685 ألف امرأة حول العالم سنوياً، لكن باحثين مختصين تمكنوا من التوصل إلى استراتيجية جديدة يؤكدون أن من شأنها أن تمنع عودة المرض إلى المريض الذي تم شفاؤه.
Advertisement
وأظهرت دراسة أجراها باحثون من
جامعة بنسلفانيا
الأميركية أن الاستهداف النشط لخلايا الورم الخاملة (DTCs) العالقة في نخاع العظم وأجزاء أخرى من الجسم يمكن أن يُبقي المرضى الذين تم شفاؤهم خالين من السرطان.
وحالياً، تخضع المريضات اللواتي عولجن من سرطان الثدي لمراقبة دقيقة لمعرفة ما إذا كان الورم سيعود، إلا أن الاستراتيجية الجديدة لا تتضمن الانتظار والمراقبة، بل تستخدم الأدوية لمهاجمة الأسباب الجذرية للانتكاس.
وتقول أنجيلا دي ميشيل، أخصائية
الأورام الطبية
من جامعة بنسلفانيا: "في الوقت الحالي، لا نعرف متى أو ما إذا كان سرطان المريضة سيعود، هذه هي المشكلة التي نسعى إلى حلها".
وتُظهر الدراسة أن منع عودة المرض من خلال مراقبة واستهداف الخلايا السرطانية الخاملة استراتيجية واعدة، ومن المأمول أن تُحفّز المزيد من الأبحاث في هذا المجال.
ولم يتم تأكيد هذه الخلايا الخاملة كأهداف محتملة للعلاج إلا في السنوات القليلة الماضية، وقد أشارت دراسات حديثة أخرى إلى مسارات وأدوية يمكن استخدامها للوصول إلى الخلايا السرطانية الخاملة، مما قاد الباحثين إلى استخدام مادة "هيدروكسي كلوروكين" (التي تعالج أمراض المناعة الذاتية)، أو مادة "إيفيروليموس" (وهو دواء موجود مضاد للسرطان)، أو كليهما لاستهدافها.
وكانت نتائج سلسلة من الاختبارات أُجريت على 51 شخصاً سبق لهم الإصابة بسرطان الثدي وتأكدت إصابتهم بالخلايا السرطانية الخاملة مثيرة للاهتمام.
وبشكل فردي، نجح كل دواء في
القضاء
على ما يصل إلى 80 بالمئة من الخلايا السرطانية الخاملة، ولكن مع العلاج المشترك، كانت الفعالية أكبر، حيث تم القضاء على 87 بالمئة من الخلايا الخاملة.
وفي المجموعة التي تناولت كلاً من "هيدروكسي كلوروكين" و"إيفيروليموس"، ظل جميع المشاركين خالين من السرطان بعد ثلاث سنوات، أما بالنسبة لأولئك الذين تناولوا أياً من الدواءين بمفرده، ظل معدل النجاة مهماً، حيث تراوح بين 92 و93 بالمئة.
ويقول لويس تشودوش، عالم الأحياء المتخصص في السرطان من جامعة بنسلفانيا: "من المثير للدهشة أننا وجدنا أن بعض الأدوية التي لا تعمل ضد السرطانات النشطة النمو يمكن أن تكون فعالة للغاية ضد هذه الخلايا النائمة". ويضيف: "هذا يُظهر لنا أن بيولوجيا خلايا الورم الخاملة تختلف اختلافاً كبيراً عن خلايا السرطان النشطة".
يذكر أن هذه الخلايا السرطانية المباشرة لا توجد في أجسام جميع الناجيات من سرطان الثدي، ولكن بالنسبة لمن لديهن هذه الخلايا، فإن النتائج المبكرة لهذا العلاج واعدة.
مواضيع ذات صلة
علاج واعد يقلب موازين المعركة مع سرطان الدم.. ما مدى فعاليته؟
Lebanon 24
علاج واعد يقلب موازين المعركة مع سرطان الدم.. ما مدى فعاليته؟
19/09/2025 20:03:23
19/09/2025 20:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
علاج جديد للسكري يظهر نتائج واعدة.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
علاج جديد للسكري يظهر نتائج واعدة.. اليكم التفاصيل
19/09/2025 20:03:23
19/09/2025 20:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يساعد الجمع بين عقارين لعلاج السرطان في علاج مرض الزهايمر؟
Lebanon 24
هل يساعد الجمع بين عقارين لعلاج السرطان في علاج مرض الزهايمر؟
19/09/2025 20:03:23
19/09/2025 20:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بنسبة 30%.. جلسة تمرين واحدة قد تُبطئ نمو سرطان الثدي
Lebanon 24
بنسبة 30%.. جلسة تمرين واحدة قد تُبطئ نمو سرطان الثدي
19/09/2025 20:03:23
19/09/2025 20:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة بنسلفانيا
الأورام الطبية
القضاء
المري
العلم
العلا
جامع
تيجي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الفرق بين الدهون الصحية والدهون الضارة وأثرها على الجسم
Lebanon 24
الفرق بين الدهون الصحية والدهون الضارة وأثرها على الجسم
12:30 | 2025-09-19
19/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف قد يدعم علاج السكري.. اليكم آخر المعلومات
Lebanon 24
اكتشاف قد يدعم علاج السكري.. اليكم آخر المعلومات
10:00 | 2025-09-19
19/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين النحافة المفرطة والوزن الزائد ايهما اخطر على الصحة؟
Lebanon 24
بين النحافة المفرطة والوزن الزائد ايهما اخطر على الصحة؟
08:07 | 2025-09-19
19/09/2025 08:07:23
Lebanon 24
Lebanon 24
7 فوائد صحية لبذور اليقطين.. ما هي؟
Lebanon 24
7 فوائد صحية لبذور اليقطين.. ما هي؟
06:41 | 2025-09-19
19/09/2025 06:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتكار مركب من الجوافة قد يمهّد لعلاج سرطان الكبد
Lebanon 24
ابتكار مركب من الجوافة قد يمهّد لعلاج سرطان الكبد
04:36 | 2025-09-19
19/09/2025 04:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
04:43 | 2025-09-19
19/09/2025 04:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى عرسان أيلول وتشرين.. احذروا قبل فوات الأوان!
Lebanon 24
إلى عرسان أيلول وتشرين.. احذروا قبل فوات الأوان!
14:30 | 2025-09-18
18/09/2025 02:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
00:27 | 2025-09-19
19/09/2025 12:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقارنة... ما هي القدرات النوويّة لباكستان وإسرائيل؟
Lebanon 24
مقارنة... ما هي القدرات النوويّة لباكستان وإسرائيل؟
14:00 | 2025-09-18
18/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه
06:08 | 2025-09-19
19/09/2025 06:08:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:30 | 2025-09-19
الفرق بين الدهون الصحية والدهون الضارة وأثرها على الجسم
10:00 | 2025-09-19
اكتشاف قد يدعم علاج السكري.. اليكم آخر المعلومات
08:07 | 2025-09-19
بين النحافة المفرطة والوزن الزائد ايهما اخطر على الصحة؟
06:41 | 2025-09-19
7 فوائد صحية لبذور اليقطين.. ما هي؟
04:36 | 2025-09-19
ابتكار مركب من الجوافة قد يمهّد لعلاج سرطان الكبد
01:07 | 2025-09-19
8 خطوات غذائية لعلاج الكوليسترول في 30 يومًا
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 20:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 20:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 20:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24