الفرق بين الدهون الصحية والدهون الضارة وأثرها على الجسم

الغذاء يلعب دورًا حاسمًا في صحتنا، والدهون عنصر غذائي أساسي لا يمكن الاستغناء عنه. ولكن ليست كل الدهون متساوية؛ فهناك دهون تفيد الجسم، وأخرى قد تضره. في هذا الموضوع سنستعرض الفرق بين الدهون الصحية والضارة، ومصادر كل منها، وتأثيرها على الجسم.أنواع الدهون:أولاً: الدهون الصحيةالدهون غير المشبعةدهون أحادية غير مشبعة: زيت ، الأفوكادو.دهون متعددة غير مشبعة: أوميغا-3 (سمك ، بذور الكتان)، أوميغا-6 (زيوت نباتية مثل دوار الشمس).ثانيًا: الدهون الضارةالدهون المشبعة: اللحوم الدهنية، الزبدة، الأجبان كاملة الدسم.الدهون المتحولة (المهدرجة): السمن الصناعي، الأطعمة السريعة، الكعك الجاهز.تأثير الدهون على الجسم:الدهون الصحية:تقلل من الضار (LDL).ترفع الكوليسترول الجيد (HDL).تحمي القلب والشرايين.ضرورية لصحة الدماغ وامتصاص الفيتامينات.الدهون الضارة:تزيد من خطر أمراض القلب والجلطات.ترفع الكوليسترول الضار وتخفض الجيد.تسبب التهابات مزمنة وزيادة الوزن.ترتبط بمرض من النوع الثاني.مصادر يجب التركيز عليها أو تجنبها:ينصح بتناوليجب تقليله أو تجنبهزيت الزيتونالزبدة والسمن الصناعيالأسماك الدهنيةالأطعمة المقليةالمكسرات النيئةالمعجنات الجاهزةبذور الكتانالوجبات السريعةنصائح للحياة اليومية:اقرأ الملصقات الغذائية وتجنب المنتجات التي تحتوي على "زيوت مهدرجة".استخدم الزيوت النباتية بدلًا من السمن.تناول المكسرات والأسماك بدلًا من اللحوم الدهنية.لا تحذف الدهون تمامًا من نظامك الغذائي، اختر الأفضل فقط.