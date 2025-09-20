كيف تعرف إذا كان لديك نقص في المغنيسيوم؟

Advertisement

يرتبط نقص المغنيسيوم بالسكري، وانخفاض الامتصاص، والاضطرابات الهضمية، وهشاشة العظام، وارتفاع ضغط ، ومشاكل الصحة النفسية. وقد يتأخر تشخيص نقص هذا المعدن بشكل حيث لا تظهر الأعراض عادةً إلا عند انخفاض مستوياته بشكل حاد.وتشير التقارير الطبية إلى أن نقص المغنيسيوم يصيب ما بين 2.5% و15% من الناس، وتزداد النسبة لدى فئات معينة من السكان، ومنهم من لديهم اضطراب تعاطي .أعراض نفسيةوبحسب "هيلث لاين"، تُعدّ مشاكل الصحة النفسية من الأعراض المحتملة الأخرى لنقص المغنيسيوم. وتشير الأبحاث إلى أن أحد الأمثلة هو اللامبالاة، التي تتميز بخدر ذهني أو انعدام العاطفة.وأشارت مراجعة بحثية حديثة إلى وجود علاقة بين مكملات المغنيسيوم وتحسّن الاكتئاب. وقد يُسهم نقص هذا المعدن أيضاً في اضطرابات مزاجية أخرى، مثل القلق، والأرق.أعراض جسديةوتعتبر تشنجات العضلات من أهم الأعراض الجسدية التي تشير إلى نقص المغنيسيوم، إلى جانب الأرق وانخفاض الحالة المزاجية.ويساهم نقص المغنيسيوم في إضعاف صحة العظام لأنه يخفّض مستويات الكالسيوم في الدم، وهو اللبنة الأساسية للعظام.ويُعد التعب العام، وضعف العضلات من أعراض نقص المغنيسيوم التي تستوجب مراجعة الطبيب، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم، والذي يهدد صحة القلب.ما سبب نقص المغنيسيوم؟• انخفاض تناول المغنيسيوم بانتظام أو فقدانه بشكل مفرط.• اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة فائقة المعالجة أو المكررة.• .• اضطراب تعاطي الكحول المزمن.• بعض الأدوية.طرق زيادة المغنيسيوموفق"هيلث لاين"، يتوفر المغنيسيوم في كل من الأطعمة النباتية والحيوانية، وأغنى المصادر هي البذور والمكسرات، ولكن تشمل المصادر الجيدة الأخرى:• الحبوب الكاملة.• الفاصوليا والبقول.• الخضراوات الورقية الخضراء.• الشوكولا الداكنة.• الأفوكادو.• الموز.• الكمّون.وإذا كنت تعاني من حالة صحية تُسبب فقدان جسمك للمغنيسيوم، مثل ، فمن المهم تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم أو تناول المكملات الغذائية.ويُنصح باستشارة الطبيب قبل تجربة مكملات المغنيسيوم لتجنب الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، أو التفاعلات الدوائية المحتملة.