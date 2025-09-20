29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
بحسب نوع البشرة.. كم مرة يجب غسل الوجه؟
Lebanon 24
20-09-2025
|
03:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
يؤكّد البعض بضرورة غسل الوجه صباحاً ومساءً للحفاظ على نظافة البشرة، فيما يعتقد البعض الآخر أنه يكفي شطف البشرة بالماء فقط صباحاً وتنظيفها مساءً من الشوائب المُتراكمة على سطحها خلال النهار.
وتُشكّل العناية أهم وسيلة للحفاظ على جمال البشرة، ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلّب المرور بمراحل مُختلفة منها: الاستعانة بكريمات وأمصال تحتوي على مكونات فعّالة معروفة، بالإضافة إلى استخدام الواقي الشمسي لحماية البشرة من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية.
Advertisement
ويُشكّل غسل الوجه بالشكل الصحيح أمراً ضرورياً في هذا المجال، لكن وتيرة تطبيق هذه الخطوة تبقى من الأمور المثيرة للجدل، فهل يُنصح باللجوء إليها صباحاً ومساءً أم يكفي اعتمادها مرة واحدة في اليوم؟
ويُشدّد الخبراء على أهمية تنظيف البشرة كونها الطبقة السطحية في الجسم التي تُلامس العالم الخارجي. وهي تُنتج الزهم والعرق كما تتعرّض لجزيئات التلوث. أما خلال النهار، فتتم حمايتها عبر الواقي الشمسي وتغطيتها أحياناً بطبقة من الماكياج.
وفي نهاية اليوم، تتراكم الشوائب على سطح الجلد مما يؤثّر في قدرة البشرة على التنفّس وتنظيم إفرازاتها الزهميّة. من شأن ذلك أن يُسبّب ظهور البثور أو تهيّج البشرة ويزيد من مظهرها الشاحب.
من هذا المنطلق، يُصبح من الضروري غسل الوجه يومياً لإزالة الجزيئات المُتراكمة على سطح البشرة والسماح لها بأداء وظائفها بشكل سليم بالإضافة إلى تعزيز مفعول المكونات النشطة التي تُطبّق على سطحها.
ويُشدّد الخبراء على ضرورة تطبيق مستحضرات الماكياج على بشرة نظيفة وجافة، لذلك يجب غسل الوجه صباحاً ومساءً مُباشرةً قبل وضع
منتجات العناية
التجميلية عليها. ولكن تطبيق هذه
القاعدة
قد يُفقد سطح البشرة توازنه ويزيد من حساسيته حتى في حالة البشرة المختلطة أو الدهنيّة.
فهذا الإفراط في التنظيف قد يُضعف حاجز البشرة خاصةً عند استخدام منتجات غير مناسبة كما يمكن أن يُهيّج البشرة الحساسة أو الجافة. وعندها تقوم البشرة بالدفاع عن نفسها عبر إنتاج المزيد من الزهم.
ولكن تبقى هناك استثناءات في هذا المجال، مثل حالة الإصابة بحب الشباب حيث يوصي الاختصاصي في طب الجلد بالتنظيف المزدوج يومياً. فإذا كنت معتادة على غسل وجهكِ صباحاً ومساءً وتشعرين بالراحة عند القيام بذلك، فلا يوجد ما يمنع من الاستمرار في ذلك رغم أن هذه الخطوة ليست ضرورية للبشرة.
باختصار، مهما كان نوع البشرة يمكن الاكتفاء بغسلها مساءً بعد التنظيف المزدوج أو التنظيف البسيط الذي يُعتبر أيضاً كافياً. أما عند الاستيقاظ فيكفي شطف البشرة بالماء أو مسحها بقطعة من القطن مُبلّلة بالتونر أو الماء الحراري لإزالة الجزيئات التي تُنتجها البشرة خلال الليل وتعزيز انتعاشها.
مواضيع ذات صلة
لماذا يجب غسل الموز قبل تناوله؟
Lebanon 24
لماذا يجب غسل الموز قبل تناوله؟
20/09/2025 13:43:13
20/09/2025 13:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا لا يجب غسل الدجاج قبل الطهي؟
Lebanon 24
لماذا لا يجب غسل الدجاج قبل الطهي؟
20/09/2025 13:43:13
20/09/2025 13:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
براك: إسرائيل ستنسحب من لبنان بشكل متناسب بحسب ما تراه من خطوات نزع سلاح حزب الله
Lebanon 24
براك: إسرائيل ستنسحب من لبنان بشكل متناسب بحسب ما تراه من خطوات نزع سلاح حزب الله
20/09/2025 13:43:13
20/09/2025 13:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تراجع تصنيف الجامعات الإسرائيلية بحسب مؤشر شنغهاي في ظل الحرب والمقاطعة الأكاديمية
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تراجع تصنيف الجامعات الإسرائيلية بحسب مؤشر شنغهاي في ظل الحرب والمقاطعة الأكاديمية
20/09/2025 13:43:13
20/09/2025 13:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
منتجات العناية
القاعدة
إذا كنت
جمال ا
التون
ساسي
الهد
ماكي
تابع
قد يعجبك أيضاً
عند قلة النوم.. ماذا يحدث لضغط الدم؟
Lebanon 24
عند قلة النوم.. ماذا يحدث لضغط الدم؟
05:48 | 2025-09-20
20/09/2025 05:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تعرف إذا كان لديك نقص في المغنيسيوم؟
Lebanon 24
كيف تعرف إذا كان لديك نقص في المغنيسيوم؟
03:00 | 2025-09-20
20/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علاج جديد للسمنة ينافس حقن التنحيف.. تعرفوا عليه
Lebanon 24
علاج جديد للسمنة ينافس حقن التنحيف.. تعرفوا عليه
01:00 | 2025-09-20
20/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عظام المرأة في خطر.. تعرفي على الأسباب والعلاج
Lebanon 24
عظام المرأة في خطر.. تعرفي على الأسباب والعلاج
23:00 | 2025-09-19
19/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أهمية الخيار في النظام الغذائي اليومي
Lebanon 24
أهمية الخيار في النظام الغذائي اليومي
15:00 | 2025-09-19
19/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
00:24 | 2025-09-20
20/09/2025 12:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
13:00 | 2025-09-19
19/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
15:17 | 2025-09-19
19/09/2025 03:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
02:12 | 2025-09-20
20/09/2025 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
02:47 | 2025-09-20
20/09/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:48 | 2025-09-20
عند قلة النوم.. ماذا يحدث لضغط الدم؟
03:00 | 2025-09-20
كيف تعرف إذا كان لديك نقص في المغنيسيوم؟
01:00 | 2025-09-20
علاج جديد للسمنة ينافس حقن التنحيف.. تعرفوا عليه
23:00 | 2025-09-19
عظام المرأة في خطر.. تعرفي على الأسباب والعلاج
15:00 | 2025-09-19
أهمية الخيار في النظام الغذائي اليومي
12:30 | 2025-09-19
الفرق بين الدهون الصحية والدهون الضارة وأثرها على الجسم
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
20/09/2025 13:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
20/09/2025 13:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
20/09/2025 13:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24