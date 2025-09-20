29
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
22
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
أسباب شائعة للعقم عند الرجال.. ما هي؟
Lebanon 24
20-09-2025
|
10:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت الدكتورة يلينا نوفيكوفا أخصائية امراض
المسالك البولية
و أمراض الذكورة من أن عوامل يومية شائعة قد تؤثر سلبا على خصوبة الرجال وجودة الحيوانات المنوية.
Advertisement
وأوضحت الدكتورة أن الساونا بعد التمارين الرياضية، أو مقاعد السيارة المدفأة، أو الملابس الداخلية الضيقة جدا تسبب ضغطا إضافيا على الجهاز التناسلي، موضحة أن الحيوانات المنوية حساسة للحرارة، وهذه هي نقطة ضعفها الأساسية.
ولتحقيق نضج طبيعي للحيوانات المنوية، تحتاج إلى درجة حرارة أقل بمقدار 2-3 درجات عن حرارة الجسم، وأي تعرض حراري منتظم يقلل من نشاطها، بما في ذلك وضع الكمبيوتر المحمول على الفخذ لفترات طويلة، الذي يرفع الحرارة الموضعية ويخلق ما يُعرف بتأثير "الدفيئة" ويضر بإنتاج النطفة.
كما يؤثر
الكحول
سلبا على جودة الحيوانات المنوية، إذ يقلل حركتها ويزيد من خطر تعقّد الحمل وولادة طفل مصاب بأمراض. وتوضح الطبيبة أن الإيثانول سمٌّ، والحيوانات المنوية من أكثر الخلايا ضعفا في جسم الرجل. وعلى الرغم من بعض المقالات التي تزعم أن كأسا من النبيذ الأحمر مفيد بسبب الفلافونويدات النباتية، إلا أن تجاوز هذه الجرعة يحوّل أي فائدة إلى ضرر، مؤكدة أن
منظمة الصحة العالمية
لا تحدد جرعة آمنة من الكحول للجسم.
وتشير الطبيبة أيضا إلى ضرر التدخين، سواء التقليدي أو الإلكتروني، الذي يحتوي على مركبات كيميائية قد تكون أكثر عدوانية، ما يؤدي إلى انخفاض حركة الحيوانات المنوية، قلة عددها، وزيادة خطر تلف الجينات. كما تؤكد أن الشيشة والتدخين الإلكتروني يضران بخصوبة الرجال بنفس القدر. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
علامات مبكرة للعقم عند الرجال.. الخبراء يحذرون منها
Lebanon 24
علامات مبكرة للعقم عند الرجال.. الخبراء يحذرون منها
20/09/2025 18:54:37
20/09/2025 18:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
7 أسباب رئيسية للأمراض الشائعة.. ما هي؟
Lebanon 24
7 أسباب رئيسية للأمراض الشائعة.. ما هي؟
20/09/2025 18:54:37
20/09/2025 18:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
9 أسباب شائعة للرؤية الضبابية
Lebanon 24
9 أسباب شائعة للرؤية الضبابية
20/09/2025 18:54:37
20/09/2025 18:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم الأسباب الشائعة لسعال الدم
Lebanon 24
إليكم الأسباب الشائعة لسعال الدم
20/09/2025 18:54:37
20/09/2025 18:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية
المسالك البولية
روسيا اليوم
منظمة الصحة
الرياض
الكحول
روسيا
الملا
قد يعجبك أيضاً
"كورونا"... خطر كبير على هذه الفئة من الشباب
Lebanon 24
"كورونا"... خطر كبير على هذه الفئة من الشباب
09:09 | 2025-09-20
20/09/2025 09:09:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عند قلة النوم.. ماذا يحدث لضغط الدم؟
Lebanon 24
عند قلة النوم.. ماذا يحدث لضغط الدم؟
05:48 | 2025-09-20
20/09/2025 05:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بحسب نوع البشرة.. كم مرة يجب غسل الوجه؟
Lebanon 24
بحسب نوع البشرة.. كم مرة يجب غسل الوجه؟
03:44 | 2025-09-20
20/09/2025 03:44:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تعرف إذا كان لديك نقص في المغنيسيوم؟
Lebanon 24
كيف تعرف إذا كان لديك نقص في المغنيسيوم؟
03:00 | 2025-09-20
20/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علاج جديد للسمنة ينافس حقن التنحيف.. تعرفوا عليه
Lebanon 24
علاج جديد للسمنة ينافس حقن التنحيف.. تعرفوا عليه
01:00 | 2025-09-20
20/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
00:24 | 2025-09-20
20/09/2025 12:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
15:17 | 2025-09-19
19/09/2025 03:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
02:12 | 2025-09-20
20/09/2025 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
13:00 | 2025-09-19
19/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
02:47 | 2025-09-20
20/09/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:09 | 2025-09-20
"كورونا"... خطر كبير على هذه الفئة من الشباب
05:48 | 2025-09-20
عند قلة النوم.. ماذا يحدث لضغط الدم؟
03:44 | 2025-09-20
بحسب نوع البشرة.. كم مرة يجب غسل الوجه؟
03:00 | 2025-09-20
كيف تعرف إذا كان لديك نقص في المغنيسيوم؟
01:00 | 2025-09-20
علاج جديد للسمنة ينافس حقن التنحيف.. تعرفوا عليه
23:00 | 2025-09-19
عظام المرأة في خطر.. تعرفي على الأسباب والعلاج
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
20/09/2025 18:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
20/09/2025 18:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
20/09/2025 18:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24