خمس عادات يومية تسرّع شيخوخة المرأة.. كيف تبطئينها؟

هل شعرتِ يومًا أنكِ تبدين أكبر من عمرك الحقيقي عند النظر في المرآة؟ التقدم في العمر مسار طبيعي لا مفر منه، لكن الدراسات الحديثة تؤكد أن العمر البيولوجي لا تحدده الجينات فقط، بل أسلوب حياتك اليومي والعادات الصغيرة التي ترافقك على مدى السنوات.في العقد الأخير، ازداد اهتمام الأطباء بما يُعرف بـ"العمر البيولوجي"، وهو مقياس صحة الجسم وخلاياه بعيدًا عن الرقم المدون في شهادة الميلاد. ، النشاط البدني، نوعية النوم، والحالة النفسية، جميعها عوامل تحدد خريطة العمر على وجهك.فيما يلي خمس فئات من النساء اللواتي يتقدمن في العمر بوتيرة أسرع، مع نصائح عملية للحفاظ على نضارة وحيوية البشرة والجسم:الخمول لا يسلب الرشاقة فحسب، بل يترك بصماته على صحة الجسم والوجه. فالكسل يؤدي إلى ضعف العضلات، انخفاض كثافة العظام، وزيادة مخاطر السمنة والسكري وأمراض القلب.يقول الدكتور كارل جيوردانو، جراح العظام والعمود الفقري: "مع التقدم في العمر، يقل إنتاج الجسم لهرمون التستوستيرون المسؤول عن بناء العضلات، ومع غياب الحركة تتسارع الشيخوخة وتظهر على المظهر الخارجي".ضعف الدموية، بطء الأيض، وبهتان البشرة، كلها نتائج طبيعية لقلة الحركة، وتترجم إلى خطوط وتجاعيد مبكرة.النصيحة: ليست هناك حاجة لماراثونات يومية، يكفي 30 دقيقة يوميًا من المشي، أو تمارين القوة الخفيفة، أو اليوغا، لتنشيط الدورة الدموية، وزيادة مرونة الجلد، وتأخير علامات الشيخوخة.القلق المستمر ليس مجرد حالة ذهنية عابرة، بل عملية بيولوجية تؤثر على الجسم وتسرّع من العمر البيولوجي. تظهر الدراسات أن الضغط النفسي يزيد مستويات الكورتيزول، هرمون التوتر، ما يؤدي إلى تلف الخلايا وتسريع شيخوخة الجلد والجهاز العصبي.النصيحة: خصصي وقتًا يوميًا لرعاية نفسك، من خلال التأمل، القراءة، المشي، تمارين التنفس، أو قضاء وقت في الطبيعة. تعلمي قول “لا” عند الحاجة، فهو شكل من أشكال العناية بالصحة النفسية.الغضب المتكرر يطلق استجابة "القتال أو الهروب"، ويزيد من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، مما يؤدي إلى الإجهاد التأكسدي، تلف الخلايا، ظهور التجاعيد، وزيادة خطر أمراض القلب.النصيحة: حوّلي طاقة الغضب إلى منافذ إيجابية مثل الرياضة، الهوايات الإبداعية، أو الكتابة. وإذا شعرتِ أن الغضب يتجاوز السيطرة، استشارة مختص نفسي قد تساعد على الحفاظ على التوازن الجسدي والعاطفي.الماء أساس مرونة الخلايا وحيويتها. مع التقدم في العمر، تقل قدرة الجسم على الاحتفاظ بالسوائل، ما يزيد خطر الجفاف ويترك آثارًا واضحة على البشرة والجسم.قلة شرب الماء تؤدي إلى بشرة باهتة، تجاعيد أوضح، خطوط أعمق، وتأثيرات سلبية على الكلى والهضم والدورة الدموية. وتوصي التغذية وعلم الغذاء بشرب 9 إلى 13 كوبًا يوميًا بحسب الطول والوزن ومستوى النشاط والمناخ.النصيحة: ابدئي يومك بكوب ماء، واحتفظي بزجاجة بالقرب منك لتضمني ترطيب الجسم باستمرار.النوم هو "إعادة التشغيل" الطبيعية للجسم. الحرمان منه يرفع هرمونات التوتر، يضعف حساسية الأنسولين، ويزيد خطر الأمراض المزمنة.علامات قلة النوم المباشرة: هالات سوداء، بشرة باهتة، فقدان المرونة. وعلى المدى ، يرتبط بنقص الذاكرة، الاكتئاب، وأمراض القلب.النصيحة: احرصي على نوم منتظم من 7 إلى 9 ساعات، تجنبي الكافيين قبل النوم بثماني ساعات، وابتعدي عن الشاشات قبل ساعة من موعد النوم. البطانية الثقيلة قد تساعد على تهدئة القلق وتحسين جودة النوم.الشيخوخة ليست قدراً محتوماً، ويمكن إبطاؤها بخطوات بسيطة: ممارسة الرياضة يوميًا، الترطيب المستمر، النوم الصحي، وضبط التوتر والغضب. هذه العادات الصغيرة تصنع فرقًا كبيرًا في العمر البيولوجي والجمالي.هل أنتِ مستعدة لاختيار شبابك كل يوم؟(الجزيرة)