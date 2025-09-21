29
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لتحسين صحة الأمعاء.. اليكم هذه النصائح
Lebanon 24
21-09-2025
|
13:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المعروف أن تناول مجموعة واسعة من الأطعمة النباتية يُعزز أنواعًا مختلفة من الألياف والعناصر الغذائية، مما يقوي تنوع ميكروبيوم الأمعاء. لكن دراسة جديدة أوضحت أن الأمعاء تزدهر بالعناية من خلال رعايتها بالعادات الصحيحة وتجنب العادات الضارة، وفقًا لما نشره موقع صحيفة Indian Express.
Advertisement
فقد شارك منشئ المحتوى الرقمي وطبيب الجهاز الهضمي الدكتور سوراب سيثي على إنستغرام عاداته الرئيسية لصحة الأمعاء، بداية من تناول وجبات الطعام في ضوء الشمس والمشي بعدها، إلى تناول البروتين والألياف في الصباح.
كما قام دكتور داتاتراي سولانكي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مومباي، بشرح فوائدها على المدى
الطويل
، كما يلي:
1. الأولوية للألياف
إذ قال إن من أفضل ما يمكن فعله هو اتباع نظام غذائي غني بالألياف، حيث تُغذي الفواكه والخضراوات والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة "البكتيريا النافعة" في الأمعاء، مما يُساعدها على النمو.
كما تُحافظ الألياف على سلاسة الهضم وتُقلل من خطر الإمساك.
ولكي تعمل الألياف بشكل صحيح، تحتاج إلى الماء، مما يجعل الحفاظ على رطوبة الجسم عادة بسيطة ولكنها فعّالة.
كذلك فإن شرب كمية كافية من الماء يوميًا يضمن كفاءة عمل الأمعاء.
2. نشاط بدني يوميًا
تُعدّ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام طريقة أخرى مُثبتة لدعم صحة الأمعاء، حيث تُحافظ الحركة على نشاط الأمعاء وتُؤثر على توازن البكتيريا فيها. وإذا اقترن ذلك بنوم جيد وإدارة للتوتر، فستتهيأ بيئة مثالية لميكروبيوم صحي.
من ناحية أخرى، يُمكن أن يُؤدي قلة النوم والتوتر الشديد إلى خلل في عملية الهضم وحتى إضعاف بطانة الأمعاء.
3. أطعمة مُخمّرة
يُوفر تناول مجموعة واسعة من الأطعمة النباتية أنواعًا مُختلفة من الألياف والعناصر الغذائية، مما يُشجع على تنوع ميكروبيوم الأمعاء.
كما تُعدّ الأطعمة المُخمّرة مثل الزبادي والكفير والكيمتشي ومخلل الملفوف مفيدة لأنها تُوفر البروبيوتيك الطبيعي.
ومن المهم أيضًا الحد من الأطعمة المصنّعة، والسكر الزائد، والمحليات الصناعية، لأن كلها عوامل تُسبّب الالتهاب وتُخلّ بتوازن البكتيريا.
4. المضادات الحيوية
يُؤثر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية أو الملينات على البكتيريا الطبيعية في الأمعاء، بينما الاستخدام المتكرر لمسكنات الألم مثل الإيبوبروفين يمكن أن يُلحق الضرر ببطانة الأمعاء.
كما أن أبسط الأمور، كالتّسرع في تناول الطعام أو تفويت الوجبات، ربما يُسبّب الانتفاخ وعسر الهضم.
5. طعام بدون شاشات
عندما ينغمس الشخص في مشاهدة فيلم أو مسلسل، يقلّ انتباهه لإشارات جسمه للجوع والشبع، مما يُؤدّي إلى تناول الطعام بعد الشعور بالشبع، وبالتالي يُساهم في زيادة الوزن وعسر الهضم.
مواضيع ذات صلة
لتوازن الهرمونات وتقوية العظام وصحة الأمعاء.. اليكم هذه النصائح
Lebanon 24
لتوازن الهرمونات وتقوية العظام وصحة الأمعاء.. اليكم هذه النصائح
22/09/2025 01:07:13
22/09/2025 01:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لتحسين صحة العين.. اليكم هذا العصير
Lebanon 24
لتحسين صحة العين.. اليكم هذا العصير
22/09/2025 01:07:13
22/09/2025 01:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لتحسين نتائج الطفل الدراسية.. اليكم هذه التمارين
Lebanon 24
لتحسين نتائج الطفل الدراسية.. اليكم هذه التمارين
22/09/2025 01:07:13
22/09/2025 01:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنع تساقط الشعر.. اليكم هذه النصائح
Lebanon 24
لمنع تساقط الشعر.. اليكم هذه النصائح
22/09/2025 01:07:13
22/09/2025 01:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيسي
الرياض
الطويل
رياضي
روبيو
سولا
رياض
روبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
خطر خفي.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن المحليات الصناعية
Lebanon 24
خطر خفي.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن المحليات الصناعية
16:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من علاقة بين تنظيف الأسنان والإصابة بسرطان البنكرياس؟ دراسة جديدة تكشف التفاصيل
Lebanon 24
هل من علاقة بين تنظيف الأسنان والإصابة بسرطان البنكرياس؟ دراسة جديدة تكشف التفاصيل
15:48 | 2025-09-21
21/09/2025 03:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وداعاً للهبّات.. حبوب غير هرمونية تعالج أعراض انقطاع الطمث!
Lebanon 24
وداعاً للهبّات.. حبوب غير هرمونية تعالج أعراض انقطاع الطمث!
06:24 | 2025-09-21
21/09/2025 06:24:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدان الوزن المفاجئ.. إنذار مبكر لا يجب تجاهله
Lebanon 24
فقدان الوزن المفاجئ.. إنذار مبكر لا يجب تجاهله
05:00 | 2025-09-21
21/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة تفقد مستشفى سبلين.. وهذا ما قاله عن دعم المستشفيات الحكومية
Lebanon 24
وزير الصحة تفقد مستشفى سبلين.. وهذا ما قاله عن دعم المستشفيات الحكومية
03:42 | 2025-09-21
21/09/2025 03:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
Lebanon 24
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
23:12 | 2025-09-20
20/09/2025 11:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2025-09-21
خطر خفي.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن المحليات الصناعية
15:48 | 2025-09-21
هل من علاقة بين تنظيف الأسنان والإصابة بسرطان البنكرياس؟ دراسة جديدة تكشف التفاصيل
06:24 | 2025-09-21
وداعاً للهبّات.. حبوب غير هرمونية تعالج أعراض انقطاع الطمث!
05:00 | 2025-09-21
فقدان الوزن المفاجئ.. إنذار مبكر لا يجب تجاهله
03:42 | 2025-09-21
وزير الصحة تفقد مستشفى سبلين.. وهذا ما قاله عن دعم المستشفيات الحكومية
23:00 | 2025-09-20
دراسة.. نسف لأسطورة "العلاج السحري" لمرضى السكتة الدماغية
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 01:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 01:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 01:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24