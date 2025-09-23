Advertisement

صحة

جهاز BAMBI.. ابتكار لإنقاذ الأمهات من نزيف ما بعد الولادة

Lebanon 24
23-09-2025 | 13:39
A-
A+
Doc-P-1420631-638942569626521083.png
Doc-P-1420631-638942569626521083.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم تطوير جهاز طبي منخفض التكلفة قادر على إنقاذ حياة الأمهات في المناطق عالية الخطورة، هدفه وقف نزيف ما بعد الولادة.

الجهاز ثمرة مشروع BAMBI (Balloon Against Maternal Bleeding) الذي أطلقه فريق بحثي متعدد التخصصات في جامعة ميلانو البوليتكنيكية.
Advertisement
الجهاز أصبح جاهزًا للمرحلة النهائية من الاختبارات السريرية على المرضى.

فكرة المشروع جاءت من الدكتور ألبيرتو زانيني، طبيب نساء وتوليد ورئيس سابق لوحدة التوليد وأمراض النساء في مستشفى Sacra Famiglia في إربا، فخلال عمله التطوعي في دول أفريقية وجنوب شرق آسيا ذات معدلات وفاة عالية بين الأمهات، شاهد حجم المشكلة وانتشارها.

تقول ماريا لورا كوستانتينو، المنسقة العلمية للمشروع: "نسعى من خلال BAMBI لتقديم حل ملموس وآمن ومنخفض التكلفة لوقف نزيف ما بعد الولادة، وإتاحة الجهاز في كل مكان يحتاج إليه حتى في أكثر المناطق ضعفًا".

وتنازل جميع الباحثين عن حقوق الملكية الفكرية لتسهيل انتشار الجهاز على نطاق واسع.

وتقول سيرينا غراتزيوسي، أستاذة الهندسة الميكانيكية: "النهج متعدد التخصصات مكّننا من تحديد جميع المتطلبات الضرورية وتجربتها عمليًا لتطوير حل فعال ومنخفض التكلفة".

مكونات الجهاز
يتكون نموذج BAMBI الأولي من:

- مسبار شرجي

- غطاء المسبار

- كيس محلول ملحي مزود بمشبك

- موصل مبتكر محمي ببراءة اختراع

وتتلخص آلية العمل بأنّه عند حدوث نزيف رحمي بعد الولادة، يتم إدخال المسبار داخل الرحم. يُنفخ غطاء المسبار بالمحلول الملحي عبر الموصل، فيتحول إلى بالون يوقف النزيف مباشرة من الداخل.
مواضيع ذات صلة
الخطيب من مشهد: ولادة النبي شكلت تحوّلًا عالميًا وإنقاذًا للإنسانية
lebanon 24
24/09/2025 01:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ابتكار غريب في الصين.. روبوت قادر على "الحمل" والولادة!
lebanon 24
24/09/2025 01:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: لتحرك فوري لوقف نزيف الدم وحماية المدنيين
lebanon 24
24/09/2025 01:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية لفنانة مصرية استمرت 6 ساعات بعد نزيف خطير.. وهذه حالتها (صورة)
lebanon 24
24/09/2025 01:10:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الملكية الفكرية

أمراض النساء

رئيس سابق

النساء في

شرق آسيا

جنوب شرق

ميلانو

الموصل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:45 | 2025-09-23
16:29 | 2025-09-23
11:49 | 2025-09-23
06:00 | 2025-09-23
05:00 | 2025-09-23
03:30 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24