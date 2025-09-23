جهاز BAMBI.. ابتكار لإنقاذ الأمهات من نزيف ما بعد الولادة

Advertisement

الجهاز ثمرة مشروع BAMBI (Balloon Against Maternal Bleeding) الذي أطلقه فريق بحثي متعدد التخصصات في جامعة البوليتكنيكية.الجهاز أصبح جاهزًا للمرحلة النهائية من الاختبارات السريرية على المرضى.فكرة المشروع جاءت من الدكتور ألبيرتو زانيني، طبيب نساء وتوليد ورئيس سابق لوحدة التوليد وأمراض مستشفى Sacra Famiglia في إربا، فخلال عمله التطوعي في دول أفريقية وجنوب ذات معدلات وفاة عالية بين الأمهات، شاهد حجم المشكلة وانتشارها.تقول ماريا لورا كوستانتينو، المنسقة العلمية للمشروع: "نسعى من خلال BAMBI لتقديم حل ملموس وآمن ومنخفض التكلفة لوقف نزيف ما بعد الولادة، وإتاحة الجهاز في كل مكان يحتاج إليه حتى في أكثر المناطق ضعفًا".وتنازل جميع الباحثين عن حقوق لتسهيل انتشار الجهاز على نطاق واسع.وتقول سيرينا غراتزيوسي، أستاذة الهندسة الميكانيكية: "النهج متعدد التخصصات مكّننا من تحديد جميع المتطلبات الضرورية وتجربتها عمليًا لتطوير حل فعال ومنخفض التكلفة".مكونات الجهازيتكون نموذج BAMBI الأولي من:- مسبار شرجي- غطاء المسبار- كيس محلول ملحي مزود بمشبك- موصل مبتكر محمي ببراءة اختراعوتتلخص آلية العمل بأنّه عند حدوث نزيف رحمي بعد الولادة، يتم إدخال المسبار داخل الرحم. يُنفخ غطاء المسبار بالمحلول الملحي عبر ، فيتحول إلى بالون يوقف النزيف مباشرة من الداخل.