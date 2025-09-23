27
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
دراسة.. النظام الغذائي المتوسطي يحمي من أمراض اللثة
Lebanon 24
23-09-2025
|
16:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد باحثون من "كينغ كوليدج" في
لندن
عن أن الأشخاص الذين يتبعون
النظام الغذائي
المتوسطي يتمتعون بصحة أفضل للثة مقارنة بغيرهم.
Advertisement
وأظهرت الدراسة، التي شملت 195 مريضاً من المشاركين في دراسة
البنك الحيوي
البريطاني
للفم والأسنان، أن الالتزام بهذا النظام الغذائي يقلل خطر الإصابة بأمراض اللثة الحادة بنسبة تصل إلى 65%.
وأوضح الباحثون أن النظام الغذائي المتوسطي يركّز على تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقول والدهون الصحية مثل زيت
الزيتون
، إضافةً إلى كميات معتدلة من الأسماك والدواجن واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان، مع الحد من اللحوم الحمراء والحلويات والمشروبات السكرية والزبدة.
ووفق النتائج، فإن تناول اللحوم الحمراء بكثرة يزيد خطر الإصابة بأمراض اللثة بمعدل 2.7 مرة، في حين ارتبط النظام الغذائي المتوسطي بانخفاض معدلات الالتهاب وأمراض اللثة الشديدة.
وأكد فريق البحث أن هذا النظام، المعروف أيضاً بفوائده للقلب والدماغ والوقاية من بعض السرطانات، يقدم فوائد إضافية لصحة الفم واللثة.
مواضيع ذات صلة
هل يحمي النظام الغذائي النباتي من السرطان؟
Lebanon 24
هل يحمي النظام الغذائي النباتي من السرطان؟
24/09/2025 01:10:25
24/09/2025 01:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نظام غذائي شهير يقلل التهابات اللثة.. ما هو؟
Lebanon 24
نظام غذائي شهير يقلل التهابات اللثة.. ما هو؟
24/09/2025 01:10:25
24/09/2025 01:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تحمي أدوية إنقاص الوزن من السرطان؟ دراسة تجيب
Lebanon 24
هل تحمي أدوية إنقاص الوزن من السرطان؟ دراسة تجيب
24/09/2025 01:10:25
24/09/2025 01:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لكِ أنتِ: دراسة تؤكد أن الألبان تحمي قلبكِ وتقلّل خطر السرطان والسكري
Lebanon 24
لكِ أنتِ: دراسة تؤكد أن الألبان تحمي قلبكِ وتقلّل خطر السرطان والسكري
24/09/2025 01:10:25
24/09/2025 01:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
النظام الغذائي
البنك الحيوي
البريطاني
الزيتون
الحمرا
التزام
السكري
الخال
تابع
قد يعجبك أيضاً
قطرة عيون جديدة قد تقلل الحاجة للنظارات
Lebanon 24
قطرة عيون جديدة قد تقلل الحاجة للنظارات
16:45 | 2025-09-23
23/09/2025 04:45:11
Lebanon 24
Lebanon 24
جهاز BAMBI.. ابتكار لإنقاذ الأمهات من نزيف ما بعد الولادة
Lebanon 24
جهاز BAMBI.. ابتكار لإنقاذ الأمهات من نزيف ما بعد الولادة
13:39 | 2025-09-23
23/09/2025 01:39:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هل الباراسيتامول آمن أثناء الحمل؟ "الصحة العالمية" تواجه ترامب
Lebanon 24
هل الباراسيتامول آمن أثناء الحمل؟ "الصحة العالمية" تواجه ترامب
11:49 | 2025-09-23
23/09/2025 11:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوير "دواء شامل" لمعالجة كل الأمراض النادرة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطوير "دواء شامل" لمعالجة كل الأمراض النادرة.. إليكم التفاصيل
06:00 | 2025-09-23
23/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حمى الضنك تتفاقم في بنغلاديش.. وفيات يومية قياسية
Lebanon 24
حمى الضنك تتفاقم في بنغلاديش.. وفيات يومية قياسية
05:00 | 2025-09-23
23/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
23:53 | 2025-09-22
22/09/2025 11:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
22:19 | 2025-09-22
22/09/2025 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:45 | 2025-09-23
قطرة عيون جديدة قد تقلل الحاجة للنظارات
13:39 | 2025-09-23
جهاز BAMBI.. ابتكار لإنقاذ الأمهات من نزيف ما بعد الولادة
11:49 | 2025-09-23
هل الباراسيتامول آمن أثناء الحمل؟ "الصحة العالمية" تواجه ترامب
06:00 | 2025-09-23
تطوير "دواء شامل" لمعالجة كل الأمراض النادرة.. إليكم التفاصيل
05:00 | 2025-09-23
حمى الضنك تتفاقم في بنغلاديش.. وفيات يومية قياسية
03:30 | 2025-09-23
انفصال الشبكية.. خطر صامت قد يفقدك البصر
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 01:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 01:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 01:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24