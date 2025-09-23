دراسة.. النظام الغذائي المتوسطي يحمي من أمراض اللثة

Advertisement

أفاد باحثون من "كينغ كوليدج" في عن أن الأشخاص الذين يتبعون المتوسطي يتمتعون بصحة أفضل للثة مقارنة بغيرهم.وأظهرت الدراسة، التي شملت 195 مريضاً من المشاركين في دراسة للفم والأسنان، أن الالتزام بهذا النظام الغذائي يقلل خطر الإصابة بأمراض اللثة الحادة بنسبة تصل إلى 65%.وأوضح الباحثون أن النظام الغذائي المتوسطي يركّز على تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقول والدهون الصحية مثل زيت ، إضافةً إلى كميات معتدلة من الأسماك والدواجن واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان، مع الحد من اللحوم الحمراء والحلويات والمشروبات السكرية والزبدة.ووفق النتائج، فإن تناول اللحوم الحمراء بكثرة يزيد خطر الإصابة بأمراض اللثة بمعدل 2.7 مرة، في حين ارتبط النظام الغذائي المتوسطي بانخفاض معدلات الالتهاب وأمراض اللثة الشديدة.وأكد فريق البحث أن هذا النظام، المعروف أيضاً بفوائده للقلب والدماغ والوقاية من بعض السرطانات، يقدم فوائد إضافية لصحة الفم واللثة.