صحة
الألياف الغذائية.. السرّ الخفي لدعم خسارة الوزن
Lebanon 24
23-09-2025
|
23:00
تُعتبر الألياف من العناصر الغذائية المهمة التي غالبًا ما يُغفل عنها عند التركيز على البروتينات والدهون والكربوهيدرات، رغم أنّ الدراسات الحديثة تُظهر دورها في تعزيز خسارة الوزن وتحسين الصحة العامة.
فوائد الألياف:
أوضحت خبيرة التغذية المسجّلة ليزا فالنتي أنّ الألياف لا تقتصر على دعم الجهاز الهضمي فحسب، بل تُساعد أيضًا في خفض
الكوليسترول
الضار، تخفيض ضغط
الدم
، الوقاية من أمراض القلب، وزيادة حساسية الجسم للأنسولين، ما قد يدعم أهداف إدارة الوزن.
نقص في الاستهلاك اليومي:
تشير الإحصاءات إلى أنّ أقل من 5% من
الأميركيين
يحققون الكمية الموصى بها يوميًا من الألياف، والتي تصل إلى نحو 34 غرامًا للرجال و28 غرامًا للنساء.
الألياف الطبيعية أفضل من المكملات:
تؤكد فالنتي أنّ الألياف الموجودة في
الأطعمة الكاملة
تبقى الخيار الأفضل مقارنة بالمكملات، إذ تمنح الجسم عناصر غذائية إضافية وتساعد على الشبع لفترات أطول.
أفضل مصادر الألياف بحسب فالنتي:
التوت المجمّد: غني بالألياف، سهل التخزين، ويمكن إضافته إلى الشوفان أو الزبادي أو العصائر.
المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل: تحتوي على ألياف أكثر بكثير من المعكرونة البيضاء، وتشكّل قاعدة ممتازة للوجبات.
بذور الشيا: تُضاف للشوفان أو تحضّر كـ"بودينغ"، وتحتوي أيضًا على أوميغا-3 وقليل من البروتين، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للشبع والدعم الغذائي.
