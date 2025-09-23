الألياف الغذائية.. السرّ الخفي لدعم خسارة الوزن

Advertisement

أوضحت خبيرة التغذية المسجّلة ليزا فالنتي أنّ الألياف لا تقتصر على دعم الجهاز الهضمي فحسب، بل تُساعد أيضًا في خفض الضار، تخفيض ضغط ، الوقاية من أمراض القلب، وزيادة حساسية الجسم للأنسولين، ما قد يدعم أهداف إدارة الوزن.تشير الإحصاءات إلى أنّ أقل من 5% من يحققون الكمية الموصى بها يوميًا من الألياف، والتي تصل إلى نحو 34 غرامًا للرجال و28 غرامًا للنساء.تؤكد فالنتي أنّ الألياف الموجودة في تبقى الخيار الأفضل مقارنة بالمكملات، إذ تمنح الجسم عناصر غذائية إضافية وتساعد على الشبع لفترات أطول.التوت المجمّد: غني بالألياف، سهل التخزين، ويمكن إضافته إلى الشوفان أو الزبادي أو العصائر.المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل: تحتوي على ألياف أكثر بكثير من المعكرونة البيضاء، وتشكّل قاعدة ممتازة للوجبات.بذور الشيا: تُضاف للشوفان أو تحضّر كـ"بودينغ"، وتحتوي أيضًا على أوميغا-3 وقليل من البروتين، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للشبع والدعم الغذائي.