صحة
كيف يمكن لحفنة من الجوز أن تؤثر على النوم والتركيز؟
Lebanon 24
24-09-2025
|
07:05
A-
A+
كشفت دراسة حديثة أن التناول اليومي لحفنة من
الجوز
مع وجبة العشاء، يمكن أن تحسن جودة النوم ومدته، وتزيد التركيز والانتباه نهارا.
ووجدت الدراسة المنشورة في مجلة "فود آند فنكشن" أن تناول 40 غراما من الجوز قبل النوم، لمدة ثمانية أسابيع حسّن من إنتاج هرمون الميلاتونين، كما حسّن من جودة النوم، وزاد الانتباه خلال النهار، لدى الشباب البالغين.
وقالت مؤلفة الدراسة ماريا إزكييردو بوليدو، أستاذة علوم الغذاء وفن الطهي بجامعة
برشلونة
: "تعد دراستنا الأولى التي قدّمت دليلا تجريبيا عبر تدخل غذائي، يظهر علاقة سببية بين الاستهلاك اليومي للجوز وتحسن جودة النوم"، وفقا لما نقلته مجلة "هيلث". (سكاي نيوز عربية)
