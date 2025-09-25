Advertisement

صحة

وجبات صباحية قد تضر كليتيك.. تجنّبها!

Lebanon 24
25-09-2025 | 23:00
يُعدّ الفطور وجبة أساسية تنعكس على صحة الجسم ككل، وخصوصًا على الكلى التي تقوم بتصفية الفضلات وتنظيم توازن السوائل والأملاح.

لكن بعض الخيارات الغذائية الشائعة على مائدة الفطور قد تُشكّل عبئًا إضافيًا على الكلى، لا سيّما لدى الأشخاص الذين يعانون ضعفًا في وظائفها أو لديهم أمراض مزمنة مرتبطة بها.
وفي ما يلي قائمة مبسطة بالأطعمة التي يُستحسن الحذر منها، إلى جانب نصائح عملية تساعد على تجنّب الضرر، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إنديا.

أوّلاً، اللحوم المصنعة
تحتوي على صوديوم وفوسفور عالٍ ومواد حافظة (نترات/نتريت) مرتبطة بإجهاد الكلى. للحد من الضرر اختر بروتينات طازجة قليلة الدهن أو بيضًا مسلوقًا بدلاً منها.


ثانيًا، حُبوب الفطور
فيما تعتبر حبوب الفطور غنية بالسكّر وفارغة من العناصر الغذائية، إذ ترفع مخاطر السمنة ومقاومة الإنسولين، وهما عاملان يزيدان خطر أمراض الكلى. وينصح خبراء الصحة باستبدالها بشوفان كامل الحبة أو موسلي غير مُحَلّى.

ثالثًا،الزبادي المنكّه
كما يعتبر الكثيرٌ من الزبادي المنكّه خيارا غير صحي، إذ تحتوي على سكّر مضاف وفوسفات صناعي قد يخلّ بتوازن المعادن ويجهد الكلى. والأفضل تناول زبادي عادي غير محلى مع فواكه طازجة أو بذور.

رابعًا، المعجنات والمخبوزات المحلّاة
إلى ذلك تعد المعجنات مليئة بالسكريات المكررة والدهون غير الصحية؛ حيث تسبب ارتفاعا سريعا في سكر الدم وتزيد الحمل على الكلى.

ومن البدائل الأفضل، مخبوزات من دقيق الحبوب الكاملة أو شوفان مخبوز منزليا بتحلية قليلة.

خامسًا، سندويشات الفطور الجاهزة
وغالبا ما تحتوي ساندويشات الفطور الجاهزة على نسب عالية من الصوديوم والمواد الحافظة واللحوم المصنعة.

والأفضل أن تحضّر ساندويشا منزليا بخبز حبوب كاملة وخضار وبروتين خفيف لتقليل الضغط على الكلى.


سادسًا، النودلز سريعة التحضير
في حين تسبب النودلز سريعة التحضير المرتفعة الصوديوم والـMSG، جفافا ورفع ضغط الدم مما يضر بالكلى.

وإن أردت نودلز، حضّرها بمرق قليل الصوديوم وخضار طازجة وبروتين خفيف.


سابعًا، عصائر الفاكهة المعلبة
كما أن معظم العصائر المعلبة تحتوي على سكريات مضافة وتفتقر للألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة، مما يسرّع مشاكل الوزن والتمثيل الغذائي ويجهد الكلى.

والخيار الأفضل: فاكهة كاملة أو عصير طازج قليل السكر.


أخيرًا، الفطائر والوافل المغمورة بالشربات
أما الفطائر والوافل فهي مصنوعة من دقيق مكرر ومغطاة بشراب غني بالسكّر (شراب الذرة عالي الفركتوز)، ما يزيد من خطر ارتفاع سكر الدم والسمنة وإجهاد الكلى.

والبدائل تشمل حبوب كاملة أو فطائر شوفان مع قليل من الفاكهة الطازجة وزبادي عادي.
