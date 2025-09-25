وجبات صباحية قد تضر كليتيك.. تجنّبها!

Advertisement

لكن بعض الخيارات الغذائية الشائعة على مائدة الفطور قد تُشكّل عبئًا إضافيًا على الكلى، لا سيّما لدى الأشخاص الذين يعانون ضعفًا في وظائفها أو لديهم أمراض مزمنة مرتبطة بها.وفي ما يلي قائمة مبسطة بالأطعمة التي يُستحسن الحذر منها، إلى جانب نصائح عملية تساعد على تجنّب الضرر، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إنديا.تحتوي على صوديوم وفوسفور عالٍ ومواد حافظة (نترات/نتريت) مرتبطة بإجهاد الكلى. للحد من الضرر اختر بروتينات طازجة قليلة الدهن أو بيضًا مسلوقًا بدلاً منها.فيما تعتبر حبوب الفطور غنية بالسكّر وفارغة من العناصر الغذائية، إذ ترفع مخاطر السمنة ومقاومة الإنسولين، وهما عاملان يزيدان خطر أمراض الكلى. وينصح خبراء الصحة باستبدالها بشوفان كامل الحبة أو موسلي غير مُحَلّى.كما يعتبر الكثيرٌ من الزبادي المنكّه خيارا غير صحي، إذ تحتوي على سكّر مضاف وفوسفات صناعي قد يخلّ بتوازن ويجهد الكلى. والأفضل تناول زبادي عادي غير محلى مع فواكه طازجة أو بذور.إلى ذلك تعد المعجنات مليئة بالسكريات المكررة والدهون غير الصحية؛ حيث تسبب ارتفاعا سريعا في سكر وتزيد الحمل على الكلى.ومن البدائل الأفضل، مخبوزات من دقيق الحبوب الكاملة أو شوفان مخبوز منزليا بتحلية قليلة.وغالبا ما تحتوي ساندويشات الفطور الجاهزة على نسب عالية من الصوديوم والمواد الحافظة واللحوم المصنعة.والأفضل أن تحضّر ساندويشا منزليا بخبز حبوب كاملة وخضار وبروتين خفيف لتقليل الضغط على الكلى.في حين تسبب النودلز سريعة التحضير المرتفعة الصوديوم والـMSG، جفافا ورفع ضغط الدم مما يضر بالكلى.وإن أردت نودلز، حضّرها بمرق قليل الصوديوم وخضار طازجة وبروتين خفيف.كما أن معظم العصائر المعلبة تحتوي على سكريات مضافة وتفتقر للألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة، مما يسرّع مشاكل الوزن والتمثيل الغذائي ويجهد الكلى.والخيار الأفضل: فاكهة كاملة أو عصير طازج قليل السكر.أما الفطائر والوافل فهي مصنوعة من دقيق مكرر ومغطاة بشراب غني بالسكّر (شراب الذرة عالي الفركتوز)، ما يزيد من خطر ارتفاع سكر الدم والسمنة وإجهاد الكلى.والبدائل تشمل حبوب كاملة أو فطائر شوفان مع قليل من الفاكهة الطازجة وزبادي عادي.