"سكوالين".. الزيت السحري الذي يغيّر روتين العناية بالبشرة

في عالم الجمال، يبرز مكوّن طبيعي يُدعى "سكوالين" (Squalane) كمفتاح سحري لنضارة البشرة ومرونتها، وأصبح حديث خبراء التجميل حول العالم.هذا الزيت المستخلص من بقايا عصر زيت يُعتبر خياراً صديقاً للبيئة ومستداماً، يتميز بقدرة عالية على الترطيب العميق دون أن يترك أثراً دهنياً، ما يجعله مثالياً حتى للبشرة الحساسة والدهنية.المتخصصون يشيرون إلى أن السكوالين ليس مجرد مرطب، بل هو أيضاً مضاد أكسدة قوي بفضل احتوائه على فيتاميني C وE، مما يمنحه قدرة على حماية البشرة من أضرار التلوث والأشعة فوق البنفسجية والضغوط البيئية اليومية.إضافةً إلى ذلك، يعزز السكوالين مرونة الجلد ويقاوم علامات الشيخوخة المبكرة، ليصبح عنصراً أساسياً في كريمات الترطيب والسيرومات ومنتجات مكافحة التجاعيد.طريقة الاستخدام المثلى، وفق الخبراء، هي دمجه في الروتين الليلي بعد السيروم أو كخطوة نهائية لحبس الترطيب داخل البشرة. كما يمكن استخدامه صباحاً تحت واقي الشمس لزيادة الحماية من الجذور الحرة، أو مزجه مع حمض الهيالورونيك لتعزيز الرطوبة.ولأن تركيبته خفيفة وسريعة الامتصاص، أصبح السكوالين اليوم أحد الطبيعي الأكثر شعبية في صناعة التجميل الحديثة.