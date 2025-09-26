29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
"سكوالين".. الزيت السحري الذي يغيّر روتين العناية بالبشرة
Lebanon 24
26-09-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في عالم الجمال، يبرز مكوّن طبيعي يُدعى "سكوالين" (Squalane) كمفتاح سحري لنضارة البشرة ومرونتها، وأصبح حديث خبراء التجميل حول العالم.
هذا الزيت المستخلص من بقايا عصر زيت
الزيتون
يُعتبر خياراً صديقاً للبيئة ومستداماً، يتميز بقدرة عالية على الترطيب العميق دون أن يترك أثراً دهنياً، ما يجعله مثالياً حتى للبشرة الحساسة والدهنية.
Advertisement
المتخصصون يشيرون إلى أن السكوالين ليس مجرد مرطب، بل هو أيضاً مضاد أكسدة قوي بفضل احتوائه على فيتاميني C وE، مما يمنحه قدرة على حماية البشرة من أضرار التلوث والأشعة فوق البنفسجية والضغوط البيئية اليومية.
إضافةً إلى ذلك، يعزز السكوالين مرونة الجلد ويقاوم علامات الشيخوخة المبكرة، ليصبح عنصراً أساسياً في كريمات الترطيب والسيرومات ومنتجات مكافحة التجاعيد.
طريقة الاستخدام المثلى، وفق الخبراء، هي دمجه في الروتين الليلي بعد السيروم أو كخطوة نهائية لحبس الترطيب داخل البشرة. كما يمكن استخدامه صباحاً تحت واقي الشمس لزيادة الحماية من الجذور الحرة، أو مزجه مع حمض الهيالورونيك لتعزيز الرطوبة.
ولأن تركيبته خفيفة وسريعة الامتصاص، أصبح السكوالين اليوم أحد
أسرار الجمال
الطبيعي الأكثر شعبية في صناعة التجميل الحديثة.
(هي)
مواضيع ذات صلة
لنجاح روتين العناية بالبشرة.. إليك بعض الخطوات المهمة!
Lebanon 24
لنجاح روتين العناية بالبشرة.. إليك بعض الخطوات المهمة!
26/09/2025 12:20:05
26/09/2025 12:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"قطرات العناية".. تعزيز لروتين البشرة
Lebanon 24
"قطرات العناية".. تعزيز لروتين البشرة
26/09/2025 12:20:05
26/09/2025 12:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي "الوصفة السحرية" للشعر والبشرة؟
Lebanon 24
ما هي "الوصفة السحرية" للشعر والبشرة؟
26/09/2025 12:20:05
26/09/2025 12:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
زيوت سحرية لرموش أطول وأكثر كثافة... بطريقة طبيعية وآمنة
Lebanon 24
زيوت سحرية لرموش أطول وأكثر كثافة... بطريقة طبيعية وآمنة
26/09/2025 12:20:05
26/09/2025 12:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
المرأة
أسرار الجمال
جميل ال
الزيتون
جمال ا
لين لي
روما
هنية
ساسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
رفض الأطفال للطعام الصحي.. مشكلة عالمية وحلول عملية للأمهات
Lebanon 24
رفض الأطفال للطعام الصحي.. مشكلة عالمية وحلول عملية للأمهات
05:00 | 2025-09-26
26/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء المرض.. تجنبوا تناول هذه الأطعمة
Lebanon 24
أثناء المرض.. تجنبوا تناول هذه الأطعمة
04:20 | 2025-09-26
26/09/2025 04:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع الكوليسترول.. علامة صامتة نغفل عنها في الشتاء
Lebanon 24
ارتفاع الكوليسترول.. علامة صامتة نغفل عنها في الشتاء
00:39 | 2025-09-26
26/09/2025 12:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات صباحية قد تضر كليتيك.. تجنّبها!
Lebanon 24
وجبات صباحية قد تضر كليتيك.. تجنّبها!
23:00 | 2025-09-25
25/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سر الخمول بعد شرب القهوة… خبراء يوضحون
Lebanon 24
سر الخمول بعد شرب القهوة… خبراء يوضحون
16:06 | 2025-09-25
25/09/2025 04:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
Lebanon 24
الوزارة طالبت بسحبه.. منتج غير مطابق للمواصفات في السوق اللبناني
06:56 | 2025-09-25
25/09/2025 06:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2025-09-26
رفض الأطفال للطعام الصحي.. مشكلة عالمية وحلول عملية للأمهات
04:20 | 2025-09-26
أثناء المرض.. تجنبوا تناول هذه الأطعمة
00:39 | 2025-09-26
ارتفاع الكوليسترول.. علامة صامتة نغفل عنها في الشتاء
23:00 | 2025-09-25
وجبات صباحية قد تضر كليتيك.. تجنّبها!
16:06 | 2025-09-25
سر الخمول بعد شرب القهوة… خبراء يوضحون
13:36 | 2025-09-25
لأمعاء صحية… تعرف على الفواكه الأكثر فائدة لجهازك الهضمي
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 12:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 12:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 12:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24