ارتفاع الكوليسترول.. علامة صامتة نغفل عنها في الشتاء

من الضروري الانتباه لأي علامات أو مؤشرات قد تظهر على الجسم، فهي قد تكون إشارة مبكرة لارتفاع . ورغم أن هذه العلامات لا تعني بالضرورة الإصابة، فإن ملاحظتها تستدعي استشارة الطبيب لمعرفة السبب الحقيقي.ومؤخرا، سلّط حساب @perfect_wellness المتخصص في تقديم نصائح صحية على "تيك توك" الضوء على أربع علامات تحذيرية قد تشير إلى ارتفاع الكوليسترول، وأحد أبرزها هو خدر أو برودة الأطراف. إذ أوضح أن انخفاض تدفق بسبب انسداد الشرايين يمكن أن يسبب شعورا بالبرودة في اليدين والقدمين.لكن هذه العلامة قد تُغفل بسهولة خاصة خلال الشتاء، إذ يُعزى شعور الأطراف بالبرودة غالبا إلى انخفاض درجات الحرارة. ومع ذلك، تشير (NHS) إلى أن ارتفاع الكوليسترول قد يؤدي إلى مرض الشرايين الطرفية (PAD)، الذي يتسبب بتراكم الرواسب الدهنية داخل الشرايين ويحد من تدفق الدم إلى الساقين والقدمين.وإذا تُرك هذا المرض دون علاج، فقد يتطور إلى نقص تروية الأطراف الحرج (CLI)، ما يسبب برودة وتنميلا في أصابع القدم أو الأطراف السفلية. لذا، يُنصح بمراجعة الطبيب فورا إذا ظهرت مثل هذه الأعراض.كما تشير مؤسسة القلب إلى أن الأشخاص المصابين بـ "فرط كوليسترول الدم العائلي" — وهو اضطراب وراثي يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول — قد يظهرون علامات إضافية مثل:تورم في مفاصل اليدين أو الركبتين أو وتر أخيل.كتل صفراء صغيرة قرب زاوية الداخلية.حلقة بيضاء باهتة حول القزحية.وبما أن ارتفاع الكوليسترول غالبا لا يصاحبه أعراض، يظل الفحص الدوري أفضل وسيلة للكشف المبكر. ويمكن للطبيب أن يقترح تغيير نمط الحياة أو وصف أدوية مناسبة لخفض مستويات الكوليسترول وحماية القلب والأوعية الدموية.