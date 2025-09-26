كيف تؤثر الهرمونات على حياة المرأة؟

Advertisement

الهرمونات هي مواد كيميائية تنظم وظائف الجسم المختلفة. وتلعب دورًا كبيرًا في حياة المرأة، حيث تؤثر على النمو، المزاج، الشهرية، الحمل، وانقطاع الطمث. أي اختلال في هذه الهرمونات قد يؤدي إلى مشاكل صحية ونفسية.التغيرات الهرمونية خلال مراحل حياة المرأة:1. مرحلة البلوغبداية إنتاج الإستروجين والبروجستيرونتغيّرات جسدية (نمو الثديين، الدورة الشهرية)تقلبات مزاجية وحساسية مفرطة2. الدورة الشهريةتقلبات هرمونية شهرية تؤثر على: المزاج، البشرة، النوم.3. الحمل والولادةارتفاع كبير في الهرموناتتغيرات جسدية ونفسيةاحتمال حدوث اكتئاب ما بعد الولادة4. الرضاعةإفراز هرمون البرولاكتينانخفاض الإستروجين (يؤثر على الدورة والمزاج)5. سن اليأس (انقطاع الطمث)انخفاض دائم في الإستروجين والبروجستيرونهبّات حرارية، تقلبات مزاجية، هشاشة عظام، جفاف مهبليآثار اختلال الهرمونات على صحة المرأة:جسدية:اضطراب في الدورة الشهريةزيادة أو نقص الوزنتساقط الشعرمشاكل في البشرة (حب الشباب أو جفاف)التعب المزمننفسية:القلق والتوترالاكتئابتقلبات المزاجمشاكل في التركيز والذاكرة💡 متى يجب زيارة الطبيب؟تأخر أو انقطاع الدورة بشكل غير طبيعيأعراض اكتئاب أو قلق مستمرتغيرات مفاجئة في الوزن أو الطاقةتساقط شعر غير مبرر أو زيادة في شعر الجسمكيف يمكن دعم التوازن الهرموني؟التغذية السليمة (الغنية بالألياف والبروتينات والدهون الصحية)ممارسة الرياضة بانتظامالحفاظ على النوم الكافيإدارة التوترتجنب الكافيين والسكريات الزائدةالفحص الدوري للهرمونات والغدة الدرقية.