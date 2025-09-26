Advertisement

صحة

كيف تؤثر الهرمونات على حياة المرأة؟

Lebanon 24
26-09-2025 | 23:00
الهرمونات هي مواد كيميائية تنظم وظائف الجسم المختلفة. وتلعب دورًا كبيرًا في حياة المرأة، حيث تؤثر على النمو، المزاج، الدورة الشهرية، الحمل، وانقطاع الطمث. أي اختلال في هذه الهرمونات قد يؤدي إلى مشاكل صحية ونفسية.
التغيرات الهرمونية خلال مراحل حياة المرأة:
1. مرحلة البلوغ

بداية إنتاج الإستروجين والبروجستيرون

تغيّرات جسدية (نمو الثديين، الدورة الشهرية)

تقلبات مزاجية وحساسية مفرطة

2. الدورة الشهرية

تقلبات هرمونية شهرية تؤثر على: المزاج، البشرة، النوم.

3. الحمل والولادة

ارتفاع كبير في الهرمونات

تغيرات جسدية ونفسية

احتمال حدوث اكتئاب ما بعد الولادة

4. الرضاعة

إفراز هرمون البرولاكتين

انخفاض الإستروجين (يؤثر على الدورة والمزاج)

5. سن اليأس (انقطاع الطمث)

انخفاض دائم في الإستروجين والبروجستيرون

هبّات حرارية، تقلبات مزاجية، هشاشة عظام، جفاف مهبلي

آثار اختلال الهرمونات على صحة المرأة:
جسدية:

اضطراب في الدورة الشهرية

زيادة أو نقص الوزن

تساقط الشعر

مشاكل في البشرة (حب الشباب أو جفاف)

التعب المزمن

نفسية:

القلق والتوتر

الاكتئاب

تقلبات المزاج

مشاكل في التركيز والذاكرة

💡 متى يجب زيارة الطبيب؟

تأخر أو انقطاع الدورة بشكل غير طبيعي

أعراض اكتئاب أو قلق مستمر

تغيرات مفاجئة في الوزن أو الطاقة

تساقط شعر غير مبرر أو زيادة في شعر الجسم

كيف يمكن دعم التوازن الهرموني؟

التغذية السليمة (الغنية بالألياف والبروتينات والدهون الصحية)

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على النوم الكافي

إدارة التوتر

تجنب الكافيين والسكريات الزائدة

الفحص الدوري للهرمونات والغدة الدرقية.

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24