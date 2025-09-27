تناول الشاي مفيد للصحة.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات

يعتبر تناول الشاي عادة يومية عند كثير من شعوب العالم، لكن كثيرون لا يدركون فوائده الصحية التي تساعد على إبطاء عملية الشيخوخة وبالتالي التمتع بحياة أطول خالية من الأمراض.



كما يُعد "البوليفينول" الموجود في الشاي مفيداً في تقليل تصلب الشرايين، وهو أحد أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية انتشاراً.



ويمكن أن يحمي شرب الشاي بانتظام قلبك أيضاً من خلال خفض المرتفع وحماية عضلة القلب وتقليل ضغط العالي وتقليل التهاب القلب ودعم بطانة الأوعية الدموية.



تقليل السمنة

كذلك، تساعد مضادات الأكسدة في الشاي على تقليل السمنة عن طريق تسريع أكسدة الدهون. حيث وجدت إحدى الدراسات أن شرب شاي الأولونغ ساعد في زيادة أكسدة الدهون بنسبة 20 في المائة خلال 24 ساعة من الاستهلاك.



إدارة سكر الدم

ويساعد الشاي في تحسين إدارة مستوى السكر في الدم، ويقلل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، من خلال تأثيراته المضادة للالتهابات، ومن خلال تقليل مقاومة الإنسولين.



فقد وجدت إحدى الدراسات في أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأسود بانتظام، انخفض لديهم خطر الإصابة بداء السكري بنسبة 45%.

فوائد الشاي الأخضر

كما يُحسّن إبيغالوكاتيشين غالايت (EGCG)، وهو مضاد أكسدة يتوفر بشكل كبير في الشاي الأخضر، صحة الدماغ.



كما يحتوي الشاي الأخضر على حمضين أمينيين هما الثيانين والأرجينين، يمتلكان تأثيراً مضاداً للإجهاد، ويمكن أن يبطئا شيخوخة الدماغ بشكل أكبر.



ويساعد شرب الشاي الأخضر بانتظام في تقليل خطر الإصابة بالخرف والتراجع الإدراكي.