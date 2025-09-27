Advertisement

صحة

تناول الشاي مفيد للصحة.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات

Lebanon 24
27-09-2025 | 00:01
يعتبر تناول الشاي عادة يومية عند كثير من شعوب العالم، لكن كثيرون لا يدركون فوائده الصحية التي تساعد على إبطاء عملية الشيخوخة وبالتالي التمتع بحياة أطول خالية من الأمراض.
وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي على تقليل خطر الإصابة بالأمراض مثل السكري، وتقوية القلب وفقاً لما ذكره موقع "فيري ويل هيلث" الصحي.
كما يُعد "البوليفينول" الموجود في الشاي مفيداً في تقليل تصلب الشرايين، وهو أحد أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية انتشاراً.

ويمكن أن يحمي شرب الشاي بانتظام قلبك أيضاً من خلال خفض الكوليسترول المرتفع وحماية عضلة القلب وتقليل ضغط الدم العالي وتقليل التهاب القلب ودعم بطانة الأوعية الدموية.

تقليل السمنة
كذلك، تساعد مضادات الأكسدة في الشاي على تقليل السمنة عن طريق تسريع أكسدة الدهون. حيث وجدت إحدى الدراسات أن شرب شاي الأولونغ ساعد في زيادة أكسدة الدهون بنسبة 20 في المائة خلال 24 ساعة من الاستهلاك.

كما تؤثر مركبات معينة في الشاي (السكريات المتعددة) على بكتيريا الأمعاء وتسهم في تعزيز كفاءة التمثيل الغذائي.
إدارة سكر الدم
ويساعد الشاي في تحسين إدارة مستوى السكر في الدم، ويقلل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، من خلال تأثيراته المضادة للالتهابات، ومن خلال تقليل مقاومة الإنسولين.

فقد وجدت إحدى الدراسات في الصين أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأسود بانتظام، انخفض لديهم خطر الإصابة بداء السكري بنسبة 45%.
فوائد الشاي الأخضر
كما يُحسّن إبيغالوكاتيشين غالايت (EGCG)، وهو مضاد أكسدة يتوفر بشكل كبير في الشاي الأخضر، صحة الدماغ.

كما يحتوي الشاي الأخضر على حمضين أمينيين هما الثيانين والأرجينين، يمتلكان تأثيراً مضاداً للإجهاد، ويمكن أن يبطئا شيخوخة الدماغ بشكل أكبر.

ويساعد شرب الشاي الأخضر بانتظام في تقليل خطر الإصابة بالخرف والتراجع الإدراكي.
02:05 | 2025-09-27
23:00 | 2025-09-26
15:00 | 2025-09-26
12:00 | 2025-09-26
09:24 | 2025-09-26
06:53 | 2025-09-26
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24