28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تناول الشاي مفيد للصحة.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
27-09-2025
|
00:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتبر تناول الشاي عادة يومية عند كثير من شعوب العالم، لكن كثيرون لا يدركون فوائده الصحية التي تساعد على إبطاء عملية الشيخوخة وبالتالي التمتع بحياة أطول خالية من الأمراض.
وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي على تقليل خطر الإصابة بالأمراض مثل
السكري
، وتقوية القلب وفقاً لما ذكره موقع "
فيري ويل هيلث
" الصحي.
Advertisement
كما يُعد "البوليفينول" الموجود في الشاي مفيداً في تقليل تصلب الشرايين، وهو أحد أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية انتشاراً.
ويمكن أن يحمي شرب الشاي بانتظام قلبك أيضاً من خلال خفض
الكوليسترول
المرتفع وحماية عضلة القلب وتقليل ضغط
الدم
العالي وتقليل التهاب القلب ودعم بطانة الأوعية الدموية.
تقليل السمنة
كذلك، تساعد مضادات الأكسدة في الشاي على تقليل السمنة عن طريق تسريع أكسدة الدهون. حيث وجدت إحدى الدراسات أن شرب شاي الأولونغ ساعد في زيادة أكسدة الدهون بنسبة 20 في المائة خلال 24 ساعة من الاستهلاك.
كما تؤثر مركبات معينة في الشاي (السكريات المتعددة) على بكتيريا الأمعاء وتسهم في تعزيز كفاءة التمثيل الغذائي.
إدارة سكر الدم
ويساعد الشاي في تحسين إدارة مستوى السكر في الدم، ويقلل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، من خلال تأثيراته المضادة للالتهابات، ومن خلال تقليل مقاومة الإنسولين.
فقد وجدت إحدى الدراسات في
الصين
أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأسود بانتظام، انخفض لديهم خطر الإصابة بداء السكري بنسبة 45%.
فوائد الشاي الأخضر
كما يُحسّن إبيغالوكاتيشين غالايت (EGCG)، وهو مضاد أكسدة يتوفر بشكل كبير في الشاي الأخضر، صحة الدماغ.
كما يحتوي الشاي الأخضر على حمضين أمينيين هما الثيانين والأرجينين، يمتلكان تأثيراً مضاداً للإجهاد، ويمكن أن يبطئا شيخوخة الدماغ بشكل أكبر.
ويساعد شرب الشاي الأخضر بانتظام في تقليل خطر الإصابة بالخرف والتراجع الإدراكي.
مواضيع ذات صلة
هل تمنح حقن التنحيف الرشاقة دون ترهّل الجلد؟ اليكم آخر ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
هل تمنح حقن التنحيف الرشاقة دون ترهّل الجلد؟ اليكم آخر ما كشفته الدراسات
27/09/2025 11:01:16
27/09/2025 11:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الفلفل الحار مفيد للحوامل.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات
Lebanon 24
الفلفل الحار مفيد للحوامل.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات
27/09/2025 11:01:16
27/09/2025 11:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الكوابيس المتكررة قد تكون جرس إنذار لصحة الدماغ.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
الكوابيس المتكررة قد تكون جرس إنذار لصحة الدماغ.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
27/09/2025 11:01:16
27/09/2025 11:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من تأثير لخل التفاح على الوزن؟ اليكم ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
هل من تأثير لخل التفاح على الوزن؟ اليكم ما كشفته الدراسات
27/09/2025 11:01:16
27/09/2025 11:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فيري ويل هيلث
الكوليسترول
السكري
الترا
الصين
سولي
بانت
بولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل من تأثير لخل التفاح على الوزن؟ اليكم ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
هل من تأثير لخل التفاح على الوزن؟ اليكم ما كشفته الدراسات
02:05 | 2025-09-27
27/09/2025 02:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تؤثر الهرمونات على حياة المرأة؟
Lebanon 24
كيف تؤثر الهرمونات على حياة المرأة؟
23:00 | 2025-09-26
26/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شرب الماء.. عادة صحية لا غنى عنها
Lebanon 24
شرب الماء.. عادة صحية لا غنى عنها
15:00 | 2025-09-26
26/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دور الطعام الصحي في حماية الجسم من الأمراض
Lebanon 24
دور الطعام الصحي في حماية الجسم من الأمراض
12:00 | 2025-09-26
26/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم السبب الأكثر شيوعا للوفاة في العالم
Lebanon 24
إليكم السبب الأكثر شيوعا للوفاة في العالم
09:24 | 2025-09-26
26/09/2025 09:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
14:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
05:20 | 2025-09-26
26/09/2025 05:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-26
26/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
07:12 | 2025-09-26
26/09/2025 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
Lebanon 24
رياض سلامة خرج من سجنه.. صورة لسيارات نقلته وهذا ما أعلنه وكيله القانونيّ
12:09 | 2025-09-26
26/09/2025 12:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:05 | 2025-09-27
هل من تأثير لخل التفاح على الوزن؟ اليكم ما كشفته الدراسات
23:00 | 2025-09-26
كيف تؤثر الهرمونات على حياة المرأة؟
15:00 | 2025-09-26
شرب الماء.. عادة صحية لا غنى عنها
12:00 | 2025-09-26
دور الطعام الصحي في حماية الجسم من الأمراض
09:24 | 2025-09-26
إليكم السبب الأكثر شيوعا للوفاة في العالم
06:53 | 2025-09-26
6 أطعمة لا يجب تناولها مع القهوة.. ما هي؟
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
27/09/2025 11:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
27/09/2025 11:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
27/09/2025 11:01:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24