صحة

4 منتجات تؤذي البشرة.. ما هي؟

Lebanon 24
27-09-2025 | 23:00
حذّر طبيب أمراض جلدية رائد من أن بعض المنتجات المتوفرة بكثرة في المتاجر قد تتسبب في مشاكل جلدية خطيرة، مؤكداً أن هذه المنتجات لا يُنصح باستخدامها مطلقًا سواء من قبل عملائه أو من قبل أي شخص يهتم بصحة بشرته.
وأوضح الدكتور سينا غديري، استشاري الأمراض الجلدية ومؤسس شركة سيناسثيتكس في حوار خاص مع صحيفة "دايلي ميل"، أن هناك أربعة منتجات رئيسية قد تُلحق الضرر بالبشرة:


1. مقشر المشمش من سانت آيفز
 

يشير الدكتور سينا إلى أن حبوب مقشر الوجه الرخيصة هذه قد تسبب تمزقات دقيقة في الجلد وتضر بحاجز البشرة، الذي يحمي الجلد من فقدان الرطوبة والمواد المغذية وصد البكتيريا. وأضاف: "جزيئات قشر الجوز شديدة الخشونة وقد تفاقم الالتهاب، خصوصاً في حالات حب الشباب أو البشرة الحساسة".
 

ونصح باستخدام مقشرات ألطف تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي (AHA) وأحماض بيتا هيدروكسي (BHA) التي تزيل الخلايا الميتة دون إيذاء الجلد.


2. فرشاة تنظيف الوجه
 

حذر الدكتور سينا من أن فرش تنظيف الوجه قد تسبب احمرار البشرة، وتفاقم حالات حب الشباب والوردية، خصوصاً عند استخدامها مع منظفات قاسية أو منتجات فعالة جداً. وأكد أن غسل الوجه باستخدام أطراف الأصابع ومنظف لطيف يعد خياراً أكثر أماناً وفعالية.



3. شرائط إزالة الرؤوس السوداء
 

رغم الشعور المؤقت بالرضا، إلا أن هذه الشرائط تزيل الطبقة العليا من الجلد وتضر بالحاجز الطبيعي للبشرة، وقد تؤدي أحياناً إلى تشقق الشعيرات الدموية. وبدلًا منها، يُنصح باستخدام منتجات تحتوي على حمض الساليسيليك، الذي يخترق المسام ويذيب الأوساخ، مما يقلل من ظهور الرؤوس السوداء بشكل آمن وطويل الأمد.



4. مناديل إزالة المكياج
 

رغم سهولة استخدامها، إلا أن المناديل قد تحتوي على كحوليات مهيجة وتترك رواسب على البشرة، مما يسبب تهيجاً وتسرع علامات الشيخوخة حول العينين والمناطق الحساسة. وأوصى الدكتور سينا باستخدام زيوت لطيفة أو ماء ميسيلار لإزالة المكياج بشكل أكثر فعالية وأماناً.



وأكد الدكتور سينا أن إعطاء الوقت الكافي للعناية بالبشرة واختيار المنتجات الملائمة هو الأساس للحفاظ على صحة الجلد ومظهره الصحي، محذراً من الاعتماد على الحلول السريعة أو المنتجات الرخيصة التي قد تُلحق الضرر طويل الأمد. (24)
