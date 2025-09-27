28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
28
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
4 منتجات تؤذي البشرة.. ما هي؟
Lebanon 24
27-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر طبيب أمراض جلدية رائد من أن بعض المنتجات المتوفرة بكثرة في المتاجر قد تتسبب في مشاكل جلدية خطيرة، مؤكداً أن هذه المنتجات لا يُنصح باستخدامها مطلقًا سواء من قبل عملائه أو من قبل أي شخص يهتم بصحة بشرته.
Advertisement
وأوضح الدكتور سينا غديري، استشاري
الأمراض الجلدية
ومؤسس شركة سيناسثيتكس في حوار خاص مع صحيفة "دايلي ميل"، أن هناك أربعة منتجات رئيسية قد تُلحق الضرر بالبشرة:
1. مقشر المشمش من
سانت
آيفز
يشير الدكتور سينا إلى أن حبوب مقشر الوجه الرخيصة هذه قد تسبب تمزقات دقيقة في الجلد وتضر بحاجز البشرة، الذي يحمي الجلد من فقدان الرطوبة والمواد المغذية وصد البكتيريا. وأضاف: "جزيئات قشر
الجوز
شديدة الخشونة وقد تفاقم الالتهاب، خصوصاً في حالات حب الشباب أو البشرة الحساسة".
ونصح باستخدام مقشرات ألطف تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي (AHA) وأحماض بيتا هيدروكسي (BHA) التي تزيل الخلايا الميتة دون إيذاء الجلد.
2. فرشاة تنظيف الوجه
حذر الدكتور سينا من أن فرش تنظيف الوجه قد تسبب احمرار البشرة، وتفاقم حالات حب الشباب والوردية، خصوصاً عند استخدامها مع منظفات قاسية أو منتجات فعالة جداً. وأكد أن غسل الوجه باستخدام أطراف الأصابع ومنظف لطيف يعد خياراً أكثر أماناً وفعالية.
3. شرائط إزالة الرؤوس السوداء
رغم الشعور المؤقت بالرضا، إلا أن هذه الشرائط تزيل الطبقة
العليا
من الجلد وتضر بالحاجز الطبيعي للبشرة، وقد تؤدي أحياناً إلى تشقق الشعيرات الدموية. وبدلًا منها، يُنصح باستخدام منتجات تحتوي على حمض الساليسيليك، الذي يخترق المسام ويذيب الأوساخ، مما يقلل من ظهور الرؤوس السوداء بشكل آمن وطويل الأمد.
4. مناديل إزالة المكياج
رغم سهولة استخدامها، إلا أن المناديل قد تحتوي على كحوليات مهيجة وتترك رواسب على البشرة، مما يسبب تهيجاً وتسرع علامات الشيخوخة حول العينين والمناطق الحساسة. وأوصى الدكتور سينا باستخدام زيوت لطيفة أو ماء ميسيلار لإزالة المكياج بشكل أكثر فعالية وأماناً.
وأكد الدكتور سينا أن إعطاء الوقت الكافي للعناية بالبشرة واختيار المنتجات الملائمة هو الأساس للحفاظ على صحة الجلد ومظهره الصحي، محذراً من الاعتماد على الحلول السريعة أو المنتجات الرخيصة التي قد تُلحق الضرر طويل الأمد.
(24)
مواضيع ذات صلة
الشرع: أي حديث عن تقسيم سوريا يؤذي سوريا أولاً ودول الجوار
Lebanon 24
الشرع: أي حديث عن تقسيم سوريا يؤذي سوريا أولاً ودول الجوار
28/09/2025 14:21:25
28/09/2025 14:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: مَن يؤذي صورة لبنان هو ضد منطق الدولة
Lebanon 24
الرئيس عون: مَن يؤذي صورة لبنان هو ضد منطق الدولة
28/09/2025 14:21:25
28/09/2025 14:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة إذنا غربي محافظة الخليل
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة إذنا غربي محافظة الخليل
28/09/2025 14:21:25
28/09/2025 14:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاقتصاد الإسباني: قررنا منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والأراضي المحتلة
Lebanon 24
وزير الاقتصاد الإسباني: قررنا منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والأراضي المحتلة
28/09/2025 14:21:25
28/09/2025 14:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمراض الجلدية
العليا
الملا
العلي
العين
الجوز
اديل
ميسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ما هو "هربس الشفاه"؟ تعرفوا إلى "فيروس" البثور المؤلمة
Lebanon 24
ما هو "هربس الشفاه"؟ تعرفوا إلى "فيروس" البثور المؤلمة
05:00 | 2025-09-28
28/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "الجريب فروت".. تحذيرٌ طبي يجب معرفته
Lebanon 24
بشأن "الجريب فروت".. تحذيرٌ طبي يجب معرفته
02:00 | 2025-09-28
28/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أسباب لتساقط الشعر.. طبيبة تكشفها
Lebanon 24
3 أسباب لتساقط الشعر.. طبيبة تكشفها
16:26 | 2025-09-27
27/09/2025 04:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي القهوة الساخنة أو الباردة.. خبر يهمّكم
Lebanon 24
لمحبي القهوة الساخنة أو الباردة.. خبر يهمّكم
14:00 | 2025-09-27
27/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفتاحك لشيخوخة أكثر صحة: قهوتك الصباحية
Lebanon 24
مفتاحك لشيخوخة أكثر صحة: قهوتك الصباحية
10:20 | 2025-09-27
27/09/2025 10:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
16:34 | 2025-09-27
27/09/2025 04:34:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
Lebanon 24
"حربٌ جديدة".. ماذا قيلَ عن لبنان في تل أبيب؟
16:30 | 2025-09-27
27/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
15:25 | 2025-09-27
27/09/2025 03:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
عن نصرالله و"قيادي بارز" في الحزب.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي!
14:22 | 2025-09-27
27/09/2025 02:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2025-09-28
ما هو "هربس الشفاه"؟ تعرفوا إلى "فيروس" البثور المؤلمة
02:00 | 2025-09-28
بشأن "الجريب فروت".. تحذيرٌ طبي يجب معرفته
16:26 | 2025-09-27
3 أسباب لتساقط الشعر.. طبيبة تكشفها
14:00 | 2025-09-27
لمحبي القهوة الساخنة أو الباردة.. خبر يهمّكم
10:20 | 2025-09-27
مفتاحك لشيخوخة أكثر صحة: قهوتك الصباحية
04:14 | 2025-09-27
هل يمكن للزنجبيل أن يساعد في خفض ضغط الدم؟
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
28/09/2025 14:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
28/09/2025 14:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
28/09/2025 14:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24