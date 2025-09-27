Advertisement

صحة

3 أسباب لتساقط الشعر.. طبيبة تكشفها

Lebanon 24
27-09-2025 | 16:26
A-
A+

Doc-P-1422353-638946126177978981.png
Doc-P-1422353-638946126177978981.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تساقط الشعر مشكلة تؤرق الكثيرين، خاصةً عند ملاحظة تساقط أسرع من المعتاد، ما يثير المخاوف من الإصابة بالصلع. وبينما يُعتبر فقدان ما بين 50 و100 شعرة يومياً أمراً طبيعياً، فإن تجاوز هذا المعدل قد يشير إلى حالة مرضية تتطلب استشارة طبية.
Advertisement
 
 
وفقاً لطبيبة جلدية متخصصة في مشاكل الشعر، هناك عدة أنواع من تساقط الشعر، يتميز كل منها بعلامات مختلفة.
 
 
وفي السياق، شاركت الدكتورة آمنة عادل مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك"، أبرزت فيه الأنواع المختلفة من تساقط الشعر والعلامات التي ينبغي الانتباه إليها.


1- الصلع الوراثي 

وتوضح أن أبرز علامات الصلع الوراثي ــ المعروف أيضاً بالصلع النمطي أو الهرموني ــ تتمثل في اتساع فرق الشعر، ترقق ذيل الحصان، أو تراجع خط الشعر. 


ويُعد شائعاً بين الرجال، حيث قد يتطور إلى صلع جزئي أو كامل، كما يظهر عند بعض النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض المرتبطة باضطراب الهرمونات.
 

ورغم عدم وجود علاج نهائي، إلا أن أدوية مثل فيناسترايد ومينوكسيديل قد تساهم في إبطاء التساقط وتحفيز نمو الشعر من جديد، شرط استخدامها تحت إشراف طبي، وفقاً لما ورد في "ميرور".


2- تساقط الشعر الكربي
 

أما التساقط المفاجئ بكميات كبيرة، خصوصاً حول منطقة الصدغين، فقد يرتبط بالتوتر النفسي الشديد أو سوء التغذية ونقص الفيتامينات، وهي حالة تُعرف بتساقط الشعر الكربي.
 
 
وغالباً ما تتحسن الحالة خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر عند تحسين النظام الغذائي وتناول مكملات الحديد والفيتامينات الغنية بالبروتين.


3- الصلع الناتج عن الشد
 

وتشير عادل إلى أن تراجع خط الشعر مع بقاء الأطراف مغطاة قد يكون دليلاً على الصلع الناتج عن الشد، والذي ينتج عن تسريحات الشعر الضيقة مثل الضفائر أو ذيل الحصان المشدود.


ويمكن علاج هذه الحالة بالتوقف عن شد الشعر، مع استخدام أربطة ناعمة أو مصنوعة من الساتان، وتغيير التسريحات لتفادي فقدان الشعر الدائم. (24)
مواضيع ذات صلة
طبيبة توضح أسباب تساقط الشعر... وتوجّه هذه النصائح
lebanon 24
28/09/2025 03:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف.. هذا السبب الرئيسي لتساقط الشعر لدى الرجال
lebanon 24
28/09/2025 03:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تؤدي الماتشا إلى تساقط الشعر؟
lebanon 24
28/09/2025 03:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لمنع تساقط الشعر.. اليكم هذه النصائح
lebanon 24
28/09/2025 03:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

الساتان

حسين ال

حسن ا

العلا

سي ال

الحص

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2025-09-27
10:20 | 2025-09-27
04:14 | 2025-09-27
02:05 | 2025-09-27
00:01 | 2025-09-27
23:00 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24