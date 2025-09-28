طبيبة جلدية تكشف أبرز 3 أسباب لتساقط الشعر

Advertisement

تساقط الشعر مشكلة تؤرق الكثيرين، خاصةً عند ملاحظة تساقط أسرع من المعتاد، ما يثير المخاوف من الإصابة بالصلع. وبينما يُعتبر فقدان ما بين 50 و100 شعرة يومياً أمراً طبيعياً، فإن تجاوز هذا المعدل قد يشير إلى حالة مرضية تتطلب استشارة طبية.وفقاً لطبيبة جلدية متخصصة في مشاكل الشعر، هناك عدة أنواع من تساقط الشعر، يتميز كل منها بعلامات مختلفة. وقد شاركت الدكتورة آمنة عادل مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك"، أبرزت فيه الأنواع المختلفة من تساقط الشعر والعلامات التي ينبغي الانتباه إليها.1- الصلع الوراثيوتوضح أن أبرز علامات الصلع الوراثي ــ المعروف أيضاً بالصلع النمطي أو الهرموني ــ تتمثل في اتساع فرق الشعر، ترقق ذيل الحصان، أو تراجع خط الشعر.ويُعد شائعاً بين الرجال، حيث قد يتطور إلى صلع جزئي أو كامل، كما يظهر عند بعض النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض المرتبطة باضطراب الهرمونات.ورغم عدم وجود علاج نهائي، إلا أن أدوية مثل فيناسترايد ومينوكسيديل قد تساهم في إبطاء التساقط وتحفيز نمو الشعر من جديد، شرط استخدامها تحت إشراف طبي، وفقاً لما ورد في "ميرور".2- تساقط الشعر الكربيأما التساقط المفاجئ بكميات كبيرة، خصوصاً حول منطقة الصدغين، فقد يرتبط بالتوتر النفسي الشديد أو سوء التغذية ونقص الفيتامينات، وهي حالة تُعرف بتساقط الشعر الكربي. وغالباً ما تتحسن الحالة خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر عند تحسين وتناول مكملات الحديد والفيتامينات الغنية بالبروتين.3- الصلع الناتج عن الشدوتشير الدكتورة عادل إلى أن تراجع خط الشعر مع بقاء الأطراف مغطاة قد يكون دليلاً على الصلع الناتج عن الشد، والذي ينتج عن تسريحات الشعر الضيقة مثل الضفائر أو ذيل الحصان المشدود.ويمكن علاج هذه الحالة بالتوقف عن شد الشعر، مع استخدام أربطة ناعمة أو مصنوعة من ، وتغيير التسريحات لتفادي فقدان الشعر الدائم.نصيحة طبيةتؤكد الدكتورة أهمية مراجعة طبيب مختص في حال القلق من تساقط الشعر، لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد